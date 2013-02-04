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HP Pavilion 14 Chromebook resmi olarak duyuruldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP Pavilion 14 Chromebook resmi olarak duyuruldu

HP'nin kısa süre önce internete sızan Chromebook hazırlığında olduğuna dair iddialar bugün resmi olarak doğrulanmış oldu. Firma, tarihindeki ilk Chrome OS yüklü ürününü resmen tanıttı.

Pavilion ailesi içerisinde yer alacak olan Pavilion 14 Chromebook modeli 330$ seviyesindeki fiyatı ile rakiplerinden bir miktar daha yukarıda seyrediyor. 

Modelde 1.1GHz saat hızında çalışan Intel Celeron 847 işlemcisine yer veriliyor. 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 14 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, ilk iki yıl için cüretsiz 100GB Google Drive depolama alanı, yaklaşık 2kg ağırlık, 20mm kalınlık, HDMI, USB 2.0, SD kart girişleri, Ethernet desteği, 4 saate yakın kullanım süresi gibi özellikler mevcut.

HP Pavilion 14 Chromebook modelinin dağıtımına ise 17 Şubat tarihinde başlanacak. 

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DH Misafiri 6 yıl
Acer chromebook bundan ucuz(200$) olmasına rağmen daha cazip. 16 gb depolama kapasitesi de şaka gibi(acer 320 gb)
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MxFxOx 6 yıl
hp bildim bileli tasarım özürlü çok kalın dizüstüleri odun gibi
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alp0007 6 yıl
Berbat bir şey.
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JohnLord 6 yıl
Türkiye'de ttnet varken bu kullanılmaz.
bide 2 yıl ücretsizmiş google drive ardından paralı olucak vay be ne kadar akıllılar :O
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Firaristt 6 yıl
Fiyat olarak daha uygun bir şeyler beklerdim. Biraz fazlalığı var gibi.
Bu arada Dahili depolama hakında bilgi yok.
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Farwynd 6 yıl
Niye bu kadar pahalı yapmışlar ya? Pili bile yok üstelik.
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CaSsErDoDo 6 yıl
bu fiyata chromebook alınmaz
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