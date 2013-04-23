HP Prime: Bilimsel hesap makinelerinin çehresi değişiyor

Eğitim hayatının vazgeçilmezleri arasında yer alan hesap makinelerinin çehresi değişmek üzere. Özellikle mühendislik ya da benzeri disiplinlerde eğitim gören öğrencilerin en önemli yardımcıları arasında yer alan grafik tabanlı hesap makineleri, HP'nin yeni modeliyle birlikte artık hem tasarım hem de temel fonksiyonlar açısından akıllı telefonlara daha yakın bir profil çizecek. HP'nin Prime adını verdiği yeni hesap makinesi, piyasadaki diğer pek çok alternatiften farklı olarak plastik yerine metal gövdesi ile dikkat çekerken, genel görünüm olarak BlackBerry'nin bir süre önce pazara sunduğu Porsche Design imzalı telefona da oldukça benziyor.

3.5-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik renkli ekrana sahip olan hesap makinesi, bu sınıftaki benzer cihazların sahip olması gereken özellikleri, daha fazlasını ekleyerek sunuyor. Dokunmatik kontrole ek olarak ihtiyaç duyulan fiziksel butonların tamamını da üzerinde ihtiva eden HP Prime, aynı zamanda üst-orta kısımda bir navigasyon tekerleğine de sahip.

Kendisine has PC bağlantı kiti ile uygulamaların kurulabildiği hesap makinesi, geometri hesaplamaları başta olmak üzere pek çok spesifik hesaplama veya grafik dökümü için özel yazılımlara sahip. Lityum-iyon pil ile çalışan ve tasarım anlamında şu ana kadar lanse edilmiş en iddialı eğitim araçlarından bir tanesi olarak dikkat çeken HP Prime'ın yeni eğitim dönemi ile birlikte piyasaya sunulması beklenirken, fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

Sözün özü, HP Prime sahip olduğu iddialı özellikler ile bu alanda en çok kullanılan grafik tabanlı hesap makinelerinden Texas Instruments TI-83'e çok ciddi bir tehdit unsuru oluşturacak. Tabi son kararı vermek için HP Prime'ın hangi fiyat seviyesinden çıkacağını da beklemek gerekiyor.