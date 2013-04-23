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HP Prime: Bilimsel hesap makinelerinin çehresi değişiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP Prime: Bilimsel hesap makinelerinin çehresi değişiyor
Eğitim hayatının vazgeçilmezleri arasında yer alan hesap makinelerinin çehresi değişmek üzere. Özellikle mühendislik ya da benzeri disiplinlerde eğitim gören öğrencilerin en önemli yardımcıları arasında yer alan grafik tabanlı hesap makineleri, HP'nin yeni modeliyle birlikte artık hem tasarım hem de temel fonksiyonlar açısından akıllı telefonlara daha yakın bir profil çizecek. HP'nin Prime adını verdiği yeni hesap makinesi, piyasadaki diğer pek çok alternatiften farklı olarak plastik yerine metal gövdesi ile dikkat çekerken, genel görünüm olarak BlackBerry'nin bir süre önce pazara sunduğu Porsche Design imzalı telefona da oldukça benziyor.
3.5-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik renkli ekrana sahip olan hesap makinesi, bu sınıftaki benzer cihazların sahip olması gereken özellikleri, daha fazlasını ekleyerek sunuyor. Dokunmatik kontrole ek olarak ihtiyaç duyulan fiziksel butonların tamamını da üzerinde ihtiva eden HP Prime, aynı zamanda üst-orta kısımda bir navigasyon tekerleğine de sahip. 
Kendisine has PC bağlantı kiti ile uygulamaların kurulabildiği hesap makinesi, geometri hesaplamaları başta olmak üzere pek çok spesifik hesaplama veya grafik dökümü için özel yazılımlara sahip. Lityum-iyon pil ile çalışan ve tasarım anlamında şu ana kadar lanse edilmiş en iddialı eğitim araçlarından bir tanesi olarak dikkat çeken HP Prime'ın yeni eğitim dönemi ile birlikte piyasaya sunulması beklenirken, fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 
Sözün özü, HP Prime sahip olduğu iddialı özellikler ile bu alanda en çok kullanılan grafik tabanlı hesap makinelerinden Texas Instruments TI-83'e çok ciddi bir tehdit unsuru oluşturacak. Tabi son kararı vermek için HP Prime'ın hangi fiyat seviyesinden çıkacağını da beklemek gerekiyor. 

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asdemre 6 yıl en beğenilen
Allahtan bu sosyal aglarla hasir nesir degil. Utanmasalar yaparlardi "hesaplarinizi twitterde paylasin" falan.
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1 Avatar
Suprémacy 5 yıl
Hesap makinesiyle mi çektin repliği gerçek oluyor galiba
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S,W,A,T 6 yıl
Mobilite de ne kopya muhabbeti yaptılar be bu cihazın üstüne internet yavaş zaten dayanamdım kapattım bu ay güzel görünüyordu ne yazıkki...
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_U_U_R_ 5 yıl
Bence bu ürünede bir bakın Classpad 400 , Casio bence bu işi daha iyi biliyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


edu.casio.com/...
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lyridder 6 yıl
Sahada çalışan profesyoneller için hayatı kolaylaştıracak bir alet.
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qwe. 6 yıl
Bununla okulda bir şey yapılmaz ki. Teknolojiyi iphonedan ibaret sanan öğretmenlerimiz bunu telefon sanıp sınava sınıfa okula hiçbir yere almazlar.
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vyc 6 yıl
benim casio cg10 da işimi görüyor bunun kadar cok sukur ama dokunmatik degil sadece. bunun sarj süresi nasil acaba?
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carter 6 yıl
Android mi, iOS mu? Yoksa tutmaz.
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DH Misafiri 6 yıl
Bilgisayardanda tv izlenebiliyor ama asla gerçek bir televizyondaki gibi tat vermiyor. Hesap makinasıda onun gibi bir şey. Emülatör falan verimli olmuyor. İllaki gerçeği gerekiyor.
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ZEUS__ 6 yıl
genel görünüm olarak BlackBerry'nin bir süre önce pazara sunduğu Porsche Design imzalı telefona da oldukça benziyor.


yuh yani, benim 6303i ye benziyo desen anlayacam da blackberrynin porsche dizaynına gönderme de ne oluyor. hiç bi markanın fanı değilim ama 4 pin molexi hiç değilim (bu espriyi hiç yapılmamış say)..bu yaptığını çorumlular yapmaz.. altta tuş, üstte ekran dokunmatikler çıkana kadar hep böyleydi zaten
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dawras 6 yıl
Doom oynanan,internete giren aletler vardı bunada neler çıkar
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marancı 6 yıl
x küp x kare gibi üs alma işlemlerindeki kare ve küp yazımları çok eğreti durmuş. Ama alet 10 numara
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aceleciburak 6 yıl
fx991 ES fenomen makinedir üstüne makine olmaz ... her üni okuyan gencin sırt çantasında olmazsa olmazıdır ...
TI da hesap makinesinin piri ama uç hesap makinaleri çıkarıyor ...
bi kaç seneye Android te hesap makinelerine girer ve yaygınlaşır ...
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ayhan_eee 6 yıl
Bence öğrencilik için en uygunu Casio fx-991ESPlus dir.Fazlasına hiç gerek yok.Zaten öğrencilik bitince buna gerek kalmaz istediğiniz uygulamayı kullanırsınız. Casio-fx991EsPlus incelemesini Blog sayfamda bakabilirsiniz
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