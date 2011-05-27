HP, Touch Smart serisi hepsi bir arada bilgisayarlarında Sandy Bridge güncellemesi yaptı

WebOS işletim sistemini kullanan TouchPad isimli yeni nesil tablet bilgisayarı endüstri tarafından büyük bir merakla beklenen HP, hepsi bir arada biglisayarlarını güncellemeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, HP'nin güncel ürün gamındaki modellerden TouchSmart 610'da donanım güncellemesine gidildi. 23-inç boyutunda LED-backlit dokunmatik ekrana sahip olan sistem, Intel'in ikinci nesil Core platformuyla performans çıtasını daha da yukarı taşıyor.
HP'den yapılan açıklamaya göre tercihe bağlı olarak Core i5 veya Core i7 serisi işlemcilerle donatılabilen yeni sistem için iki temel konfigürasyon bulunuyor. TouchSmart 610xt kod adlı model Core i5-2300, i5-2400, i5-2500 ve i7-2600 olmak üzere dört farklı işlemci seçeneği ile gelirken, TouchSmart 610 Quad'da ise tek işlemci seçeneği bulunuyor ve sistem Intel'in Core i7-2600 işlemcisiyle geliyor. 16GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan sistemler, depolama içinse 2TB'a kadar farklı kapasite seçenekleri sunuyorlar.
Ekran kartı olarak işlemciye entegre grafik biriminin standart geldiği sistemlerde, dileyen kullanıcılara AMD ve Nvidia'nın farklı seçenekleri de sunuluyor. Genel kullanım ihtiyaçlarına yönelik olarak entegre internet kamerası, dahili televizyon alıcısı,çok formatlı kart okuyucusu ve 802.11n WiFi gibi özellikleri bünyesinde barındıran bilgisayarlarda, HP'nin son dönemde üzerine ciddi yatırım yaptığı ve geliştirme sürecinde Dr. Dre ile işbirliğine gittiği Beats ses teknolojisi de kendisine yer bulmuş.
Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi ile bir önceki jenerasyona kıyasla önemli oranda performana kazanımları getiren yeni sistemlerden TouchSmart 610xt modeli 1050$, TouchSmart 610 Quad modeli ise 1500$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.
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Ara sıra donanımhaber arka arkaya yeni haberleri duyuruyolar, sizde benim gibi günde en az 25-30 kere giriyosanız dikkat ederseniz bazen böyle haberler duruyo ve diğer sitelerde çıkan ilgi çekici haberler donanımhaberde çıkmıyor.
Yabancı sitelere bakıyorum, amd bulldozerlerle ilgili ingilizce & almanca haberler var mesela şuan. Ne eskisi gibi inceleme yapılıyor, ne eskisi gibi sık sık haberler çıkıyor, Madem haber yok, makale yapın söyleşiler düzenliyin, fikir alışverişi yapabilelim zaman geçirelim. Yazık, çok yazık.
yukarıdaki yazımda mac os x geçtiği için sanırım birileri bu işletim sisteminin ismine bile tahammül edemiyorki direk -2yi basmışlar. Adam hiçbirşey savunmadım bile.. sadece isimi bile görünce kırmızı görmüş boğaya dönüyor.!!! Bu nasıl bir antifanlıktır. bu zihniyete
yapabilirler ama belirli bir ilerleme stratejileri vardır.Yoksa her gün yeni bir şey üretebilirler.Ekranın yatması güzel olmuş dokunmatik anca yatık konumda güzel olur.