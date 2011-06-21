HP TouchPad için Kanada'da 519,99$'dan başlayan fiyatlarla ön sipariş alınıyor

Palm'ı bünyesine katan HP'nin webOS 3.0 platformunu kullanan ilk tableti TouchPad için Kanada'da ön sipariş alınmaya başlandı. 19 Temmuz tarihinden itibaren Kanada'da teknoloji mağazalarının vitrinlerini süslemesi beklenen TouchPad'in 16 GB versiyonu için 519,99$, 32 GB versiyonu için 619,99$ fiyat belirlendiği görülüyor. Ürün için geliştirilen yan aksesuarlara baktığımızda ise şarj istasyonu 159,99$, kablosuz klavye 89,99$, kılıf 79,99$ fiyat etiketine sahip.





240 x 190 x 13.7 mm boyutlarında ve 740 gram ağırlığında tasarlanan tablet, 1.2 GHz saat hızında çalışan Qualcomm APQ8060 Snapdragon platformundan güç alıyor, tablette 9.7-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran yer alıyor. Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth 2.1 + EDR üçlüsünü bünyesinde barındıran tablette 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ışık / ivme / jiroskop sensörleri, 3.5 mm kulaklık girişi, microUSB portu, stereo hoparlör ve 6300 mAh batarya bulunmakta.

http://h41112.www4.hp.com/promo/webos/ca/en/tablets/touchpad-specs.html