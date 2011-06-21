Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP TouchPad için Kanada'da 519,99$'dan başlayan fiyatlarla ön sipariş alınıyor

7 yıl
5,6b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Palm'ı bünyesine katan HP'nin webOS 3.0 platformunu kullanan ilk tableti TouchPad için Kanada'da ön sipariş alınmaya başlandı. 19 Temmuz tarihinden itibaren Kanada'da teknoloji mağazalarının vitrinlerini süslemesi beklenen TouchPad'in 16 GB versiyonu için 519,99$, 32 GB versiyonu için 619,99$ fiyat belirlendiği görülüyor. Ürün için geliştirilen yan aksesuarlara baktığımızda ise şarj istasyonu 159,99$, kablosuz klavye 89,99$, kılıf 79,99$ fiyat etiketine sahip.

240 x 190 x 13.7 mm boyutlarında ve 740 gram ağırlığında tasarlanan tablet, 1.2 GHz saat hızında çalışan Qualcomm APQ8060 Snapdragon platformundan güç alıyor, tablette 9.7-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran yer alıyor. Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth 2.1 + EDR üçlüsünü bünyesinde barındıran tablette 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ışık / ivme / jiroskop sensörleri, 3.5 mm kulaklık girişi, microUSB portu, stereo hoparlör ve 6300 mAh batarya bulunmakta.

http://h41112.www4.hp.com/promo/webos/ca/en/tablets/touchpad-specs.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shadowosman 7 yıl
Bu Pad lerde SSD ler gibi ucuzlamak nedir bilmiyorlar az ucuz yapında herkez alsın 619$ pad için fazla bence büçem olsada o kadar para bence boşa internetde gezmek için gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 7 yıl
BU FİYATLARLA REKABETÇİ PİYASAYA KATKIDA BULUNDUĞU VE REKABETİ ARTIRABİLECEĞİ ASLA SÖYLENEMEZ. HPyi SEVERİM AMA BU FİYATLAR ÇOK YÜKSEK. ALINABİLİR DEĞİL.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Çılgın Türkler dünyaya meydan okuyor; 7GHz'in üzerine çıktık, üç dünya rekoru kırdık! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim