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HP Ultrabook pazarına göz kırpıyor : Folio 13 Ultrabook

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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WebOS ürünlerinin iptali nedeniyle zor günler geçiren HP, yeni CEO değişiminin ardından PC bölümünü satmaktan vazgeçmişti. Bununla birlikte yükselen trendleri göz ardı etmeyerek Ultrabook pazarına da yeni bir modelle giriş yaptı.

Rekabeti ön planda tutan HP, Folio 13 Ultrabook adlı modeliyle fiyatı 900$'dan başlatarak MacBook Air, ASUS Zenbook UX31 ve Lenovo IdeaPad U300s modellerini fiyat olarak geride bıraktı.

Folio 13 Ultrabook 13.3 inçlik ekranda 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. Core i5-2467M işlemci, 4GB RAM, 128GB mSATA SSD, Ethernet, HDMI, USB 2.0/3.0 portları, kart okuyucu, arka aydınlatmalı klavye, 6 hücreli batarya, soğutmayı ortama göre otomatik ayarlayan CoolSense teknolojisi, mikrofon ve hoparlör girişi diğer özellikleri.

Folio 13 Ultrabook inceliğiyle dikkat çekiyor. 18mm inceliğinde kasa 1.6kg civarında bir ağırlığa sahip. HP bataryanın 9 saate kadar kullanım süresi sunacağını belirtiyor. Folio 13 Ultrabook modeli 7 Aralık'ta ABD pazarına giriş yapacak. Fiyatı ise donanıma göre yükselecek. Ancak baz haliyle oldukça bütçe dostu görünüyor.

Rakiplerini hatırlamak gerekirse MacBook Air 1,299$, ASUS Zenbook UX31 ve Lenovo IdeaPad U300s ise 1,100$'dan başlayan fiyat etiketlerine sahip.

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DH Misafiri 7 yıl
Asus U31 13,3 Zenbook Bir hafta kullandım ve şu açılmıyor. Asus Servisi sadece gönderin diyor ne zaman cevap vereceği mechul. Kısacası magdur ediyor bilginiz olsun
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nohackmove 7 yıl
folio türkiyeye ne zaman gelir acaba?
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DH Misafiri 7 yıl
yıl olmuş 2011 hala daha hpyi çok ısınıyo zannedenler var.
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DH Misafiri 7 yıl
Hp şu ısınma ve fan olayını halletmeden para vermem !
1 Yanıt Yanıtla +1
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bahti24 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Hp şu ısınma ve fan olayını halletmeden para vermem !


DH Misafiri

yıl olmuş 2011 hala daha hpyi çok ısınıyo zannedenler var.

bu iki msj arasındaki tutarlılık haberden daha çok ön planda
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King_Diamond 8 yıl
Asus Ux31 i kullandım muazzam bir cihaz. Bu cihaz a gelince henüz yakından göremedim yakın zamanda elime geçer ama fotografa bakılırsa kalınlığı asus un 2 katı gibi duruyor..
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blank42 8 yıl
İntelin belirlediği sınır 1.4 kg'dan az olarak belirtilmemişmiydi ? Bu neden 1.6 kg acaba ?
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karti 8 yıl
hp önce naotebook yapmayı ögrensin ondan sonra ultrabook yapsın.
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pntgrmyk 8 yıl
İncecik tost makinasımı üretecek :D
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Klack 8 yıl
pntgrmyk

İncecik tost makinasımı üretecek :D

ehehe çok iyi tespit. bu aletleri soğutamadığı sürece HP den bir halt olmaz.
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