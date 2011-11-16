HP Ultrabook pazarına göz kırpıyor : Folio 13 Ultrabook

WebOS ürünlerinin iptali nedeniyle zor günler geçiren HP, yeni CEO değişiminin ardından PC bölümünü satmaktan vazgeçmişti. Bununla birlikte yükselen trendleri göz ardı etmeyerek Ultrabook pazarına da yeni bir modelle giriş yaptı.





Rekabeti ön planda tutan HP, Folio 13 Ultrabook adlı modeliyle fiyatı 900$'dan başlatarak MacBook Air, ASUS Zenbook UX31 ve Lenovo IdeaPad U300s modellerini fiyat olarak geride bıraktı.





Folio 13 Ultrabook 13.3 inçlik ekranda 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. Core i5-2467M işlemci, 4GB RAM, 128GB mSATA SSD, Ethernet, HDMI, USB 2.0/3.0 portları, kart okuyucu, arka aydınlatmalı klavye, 6 hücreli batarya, soğutmayı ortama göre otomatik ayarlayan CoolSense teknolojisi, mikrofon ve hoparlör girişi diğer özellikleri.





Folio 13 Ultrabook inceliğiyle dikkat çekiyor. 18mm inceliğinde kasa 1.6kg civarında bir ağırlığa sahip. HP bataryanın 9 saate kadar kullanım süresi sunacağını belirtiyor. Folio 13 Ultrabook modeli 7 Aralık'ta ABD pazarına giriş yapacak. Fiyatı ise donanıma göre yükselecek. Ancak baz haliyle oldukça bütçe dostu görünüyor.





Rakiplerini hatırlamak gerekirse MacBook Air 1,299$, ASUS Zenbook UX31 ve Lenovo IdeaPad U300s ise 1,100$'dan başlayan fiyat etiketlerine sahip.