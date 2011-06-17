Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, Wi-Fi'lı ilk kablosuz faresini satışa sundu

7 yıl
6,6b
1
9
Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP, nano alıcılı, Bluetooth'lu derken özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıların tercih ettiği kablosuz fareler için yeni bir standart oluşturacak ilk faresini satışa sundu.

Bilgisayarla iletişimini Wi-Fi üzerinden gerçekleştiren HP Wi-Fi Mobile Mouse, piyasadaki birçok rakibi gibi üzerinde 5 adet programlanabilir fiziksel tuşa ve rahat ve hızlı bir navigasyon için 4 yönlü kaydırma tekerine sahip. Duyarlılığı 1200 CPI'dan 1600 CPI'a kadar ayarlanabilen fare, bir çift AA pil ile 9 aya kadar kesintisiz çalışma vadediyor. Herhangi bir alıcıya ihtiyaç duymadığı için dizüstü bilgisayarlarda zaten kısıtlı sayıda olan USB portlarını işgal etmeyen fare, yaklaşık 9 m'lik kapsama alanında iletişimini bilgisayardaki Wi-Fi yongası ile gerçekleştiriyor.

Sadece Windows 7'li bilgisayarlar ile çalışan HP Wi-Fi Mobile Mouse'un satış fiyatı 50 dolar olarak belirlenmiş.




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EgoisTe91 7 yıl
Önemli olan erişim süresi kablolu bir fareden ne kadar fazla erişim süresi. Wi-fi değilde bu iş için bant genişliği az olan, az güç tüketen ve erişim süresi düşük olan bir erişim teknolojisi lazım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HackAv 7 yıl
Pil süresi güzelde şeklini biraz daha güzel yapabilirdi kanımca hep aynı şekilde üretiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 7 yıl
süperr..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NDS 7 yıl
Wi-fi ve o kadar uzun pil gerçekçi gelmedi bana?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Başarılı bir ürün HP'den.Düşünce güzel,uygulamada iyidir herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest 7 yıl
Özellikle pil süresi çok hoş olmuş. aynı anda hem kablosuz internet, hem bu nasıl çalışacak merak ettim doğrusu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
techraven 7 yıl
Çok başarılı. Burda satışa sürüleceği fiyat saçma sapan olmazsa alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 7 yıl
Çok mantıklı ve gerekli bir ürün. Öğrendiğimiz iyi oldu. Gerçekten de taşınabilir ürünlerde USB port zaten az sayıda oluyor bir de mouse ile birini azaltmamak gerekir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Güncel: ASUS Matrix GTX580 "Kontrolsüz güç güç değildir!" video inceleme 7 yıl Sony Ericsson Xperia Arc video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim