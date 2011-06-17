HP, Wi-Fi'lı ilk kablosuz faresini satışa sundu

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP, nano alıcılı, Bluetooth'lu derken özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıların tercih ettiği kablosuz fareler için yeni bir standart oluşturacak ilk faresini satışa sundu.

Bilgisayarla iletişimini Wi-Fi üzerinden gerçekleştiren HP Wi-Fi Mobile Mouse, piyasadaki birçok rakibi gibi üzerinde 5 adet programlanabilir fiziksel tuşa ve rahat ve hızlı bir navigasyon için 4 yönlü kaydırma tekerine sahip. Duyarlılığı 1200 CPI'dan 1600 CPI'a kadar ayarlanabilen fare, bir çift AA pil ile 9 aya kadar kesintisiz çalışma vadediyor. Herhangi bir alıcıya ihtiyaç duymadığı için dizüstü bilgisayarlarda zaten kısıtlı sayıda olan USB portlarını işgal etmeyen fare, yaklaşık 9 m'lik kapsama alanında iletişimini bilgisayardaki Wi-Fi yongası ile gerçekleştiriyor.

Sadece Windows 7'li bilgisayarlar ile çalışan HP Wi-Fi Mobile Mouse'un satış fiyatı 50 dolar olarak belirlenmiş.