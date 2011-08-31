HP : Yoğun talebi karşılamak için son kez bir parti TouchPad daha üretilecek

HP'nin webOS cihaz üretimi faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından bu işletim sistemi yüklü TouchPad tabletinin fiyatı 89$-149$ seviyesine indi.





9.7 inç 1024 x 768 piksel kapasitif çoklu dokunmatik ekran, 1.2GHz çift çekirdekli Snapdragon işlemci, 512MB RAM, 16GB/32GB kapasite, 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1+EDR özellikleri sunan TouchPad indirimin ardından beklenmeyen bir ilgiyle karşılaştı ve dünyada üretimi durdurulduktan sonra en çok satan ürün ünvanını kazandı.





Stokları tüketen HP'yi ise mail yağmuruna tutan müşteriler yeni partinin ne zaman geleceğini sorgulamaya başladı. HP de bunun üzerine bir duyuru yapmak zorunda kaldı.





Resmi blogundan yaptığı duyuruda HP artan talebi karşılamak için son bir kez TouchPad üretimi yapacaklarını açıkladı. Kesin bir üretim tarihi vermeyen HP 2011 mali yılı 4. çeyrek bitimi olan 31 Ekim tarihine kadar son parti tabletleri de piyasaya süreceklerini ancak bu tarihten sonra kesinlikle yeni üretim yapılmayacağını söyledi.





Elbette 500$-600$ seviyesinde seyreden tablet modelini bir anda 89$-149$ seviyesine çekmek HP için büyük bir zarar anlamına geliyor. iSuppli sitesinin hesaplamalarına göre HP'nin indirime giden her tablet için 318$ zararı oluyor. Şimdiye kadar 200 000 stoğun tamamen eritildiği düşünüldüğünde 63 milyon dolarlık bir zarar ortaya çıkıyor.





HP'nin hangi miktarda üretim yapacağı bilinmiyor ancak sıfırdan değil elde kalan ve geri iadesi düşünülen donanım parçalarının birleştirilmesiyle son parti TouchPad modelleri tüketicilere sunulacak.