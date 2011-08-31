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HP : Yoğun talebi karşılamak için son kez bir parti TouchPad daha üretilecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'nin webOS cihaz üretimi faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından bu işletim sistemi yüklü TouchPad tabletinin fiyatı 89$-149$ seviyesine indi.

9.7 inç 1024 x 768 piksel kapasitif çoklu dokunmatik ekran, 1.2GHz çift çekirdekli Snapdragon işlemci, 512MB RAM, 16GB/32GB kapasite, 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1+EDR özellikleri sunan TouchPad indirimin ardından beklenmeyen bir ilgiyle karşılaştı ve dünyada üretimi durdurulduktan sonra en çok satan ürün ünvanını kazandı.

Stokları tüketen HP'yi ise mail yağmuruna tutan müşteriler yeni partinin ne zaman geleceğini sorgulamaya başladı. HP de bunun üzerine bir duyuru yapmak zorunda kaldı.

Resmi blogundan yaptığı duyuruda HP artan talebi karşılamak için son bir kez TouchPad üretimi yapacaklarını açıkladı. Kesin bir üretim tarihi vermeyen HP 2011 mali yılı 4. çeyrek bitimi olan 31 Ekim tarihine kadar son parti tabletleri de piyasaya süreceklerini ancak bu tarihten sonra kesinlikle yeni üretim yapılmayacağını söyledi.

Elbette 500$-600$ seviyesinde seyreden tablet modelini bir anda 89$-149$ seviyesine çekmek HP için büyük bir zarar anlamına geliyor. iSuppli sitesinin hesaplamalarına göre HP'nin indirime giden her tablet için 318$ zararı oluyor. Şimdiye kadar 200 000 stoğun tamamen eritildiği düşünüldüğünde 63 milyon dolarlık bir zarar ortaya çıkıyor.

HP'nin hangi miktarda üretim yapacağı bilinmiyor ancak sıfırdan değil elde kalan ve geri iadesi düşünülen donanım parçalarının birleştirilmesiyle son parti TouchPad modelleri tüketicilere sunulacak. 

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Gangbangster 8 yıl
faruk
Bir tablet başına 300 küsür dolar zararı var, 200.000 ürünü stok eritmek amacıyla zararına satıyor ve sonrasında talebi karşılamak için son bir parti daha üretiyor öyle mi? Yani adet başına 300 dolar zarar edeceği bir ürünü mü üretiyor?
Ürünü satış fiyatı HPye olan maliyetinin altına inmez. Bir parti daha üreticem diyorsa bunu satışlardan elde ettiği reklamın sürmesi için yapıyordur.

ellerinde bulunan ver geri dönüşümü-iadesi olmayan malzemelerle üretileceğini söylemiş okumadın sanırım ?
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Rainbow6 8 yıl
ben o kadar zarar edeceklerini sanmiyorum ipadin maliyeti bile aciklandiginda 200 kusur dolarlik bi harcama soz konusu ... kaldiki hp nin tablette reklam ve garanti destegi tamamen kaldirilmis olacak kanatimce bu cihazlara en fazla 1 ay garanti verir satis yapan firmalarda bu tarz kampanya urunlerinde kesinlikle iade olmadigini ozellikle belirtiyolar .. yinede ben bu cihazi denemistim 99 dolarlik riski hak ediyor diyebilirim
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Rainbow6 8 yıl
NIKEmRe
Rainbow6Belirtilen fiyatları best buy vede hp kendi online sitesinde gördüm türkiyeye yollamıyorlardı 15 20 dk içindede stokta kalmadı daha sonra istanbulbilişim getirtti ürünü 399 liradan sattı şimdi ordada yok.

evet arkadasim dedigin dogruymus simdi baktim bestbuy a 99 dolar 16gb 150 dolar 32 gb versiyonu hic sans yok bizde de kesin cok indirim yapacaklar diye bekliyodum ve takipdeydim ama bu kadar indirimi beklemiyodum 10 dakkada bitmistir tabi yurt disindan alma imkanim var
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TearsForFears 8 yıl
500 dolarlık tableti neden 150 dolara çektiler onu anlamıyorum.250-300 dolara çekseydiler yine satılırdı diye düşünüyorum.
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faruk 8 yıl
Bir tablet başına 300 küsür dolar zararı var, 200.000 ürünü stok eritmek amacıyla zararına satıyor ve sonrasında talebi karşılamak için son bir parti daha üretiyor öyle mi? Yani adet başına 300 dolar zarar edeceği bir ürünü mü üretiyor?


Ürünü satış fiyatı HP'ye olan maliyetinin altına inmez. Bir parti daha üreticem diyorsa bunu satışlardan elde ettiği reklamın sürmesi için yapıyordur.
1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 8 yıl
peki Türkiyede de 89$ fiyatından satılıcak mı acaba ?
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Python 8 yıl
Rainbow6
Belirtilen fiyatları best buy vede hp kendi online sitesinde gördüm türkiye'ye yollamıyorlardı 15 20 dk içindede stokta kalmadı daha sonra istanbulbilişim getirtti ürünü 399 liradan sattı şimdi ordada yok.
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grimser 8 yıl
hakkaten bedava bir tablet bu fiyata.
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Rainbow6 8 yıl
ben hic bi yerde bu fiyattan satildigini gormedim bu tabletin ... en ucuz buldugum yer 230 dolar seviyesindeydi nerede bu fiyattan satildigini soleyebilirmisiniz acaba
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saykam 8 yıl
Amazonda 16 GB 240 dolar gözüküyor benmi yanlış bakıyorum :D
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wentworthscofield 8 yıl
vay be adamlar donanım üreticiliğini bırakıp giderken tanesi 300 dolar zararla yeniden üretim yapıyorlar

bizde olsa tüm eski müşterilerimize bir bardak su içmelerini tavsiye ederiz denir
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bilalyakut 8 yıl
evet,bencede almak lazim ama bizim de sansimiz hic yok beyler,hep fransiz* gibi bakakalioz boyle firsatlara...bugun okudugum kadariyla cynagenmod7 ekibi zaten androidi stabil bi sekilde calistirmayi becermisler bu urun uzerinde,imkan olsa hic kacirmamak lazim...
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jakops. 8 yıl
biz de burda bakalım.
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mert1907 8 yıl
Almak isterdim şahsen ya.
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