HP : Yoğun talebi karşılamak için son kez bir parti TouchPad daha üretilecek

Haber Editörü
HP'nin webOS cihaz üretimi faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından bu işletim sistemi yüklü TouchPad tabletinin fiyatı 89$-149$ seviyesine indi.
9.7 inç 1024 x 768 piksel kapasitif çoklu dokunmatik ekran, 1.2GHz çift çekirdekli Snapdragon işlemci, 512MB RAM, 16GB/32GB kapasite, 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1+EDR özellikleri sunan TouchPad indirimin ardından beklenmeyen bir ilgiyle karşılaştı ve dünyada üretimi durdurulduktan sonra en çok satan ürün ünvanını kazandı.
Stokları tüketen HP'yi ise mail yağmuruna tutan müşteriler yeni partinin ne zaman geleceğini sorgulamaya başladı. HP de bunun üzerine bir duyuru yapmak zorunda kaldı.
Resmi blogundan yaptığı duyuruda HP artan talebi karşılamak için son bir kez TouchPad üretimi yapacaklarını açıkladı. Kesin bir üretim tarihi vermeyen HP 2011 mali yılı 4. çeyrek bitimi olan 31 Ekim tarihine kadar son parti tabletleri de piyasaya süreceklerini ancak bu tarihten sonra kesinlikle yeni üretim yapılmayacağını söyledi.
Elbette 500$-600$ seviyesinde seyreden tablet modelini bir anda 89$-149$ seviyesine çekmek HP için büyük bir zarar anlamına geliyor. iSuppli sitesinin hesaplamalarına göre HP'nin indirime giden her tablet için 318$ zararı oluyor. Şimdiye kadar 200 000 stoğun tamamen eritildiği düşünüldüğünde 63 milyon dolarlık bir zarar ortaya çıkıyor.
HP'nin hangi miktarda üretim yapacağı bilinmiyor ancak sıfırdan değil elde kalan ve geri iadesi düşünülen donanım parçalarının birleştirilmesiyle son parti TouchPad modelleri tüketicilere sunulacak.
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ellerinde bulunan ver geri dönüşümü-iadesi olmayan malzemelerle üretileceğini söylemiş okumadın sanırım ?
evet arkadasim dedigin dogruymus simdi baktim bestbuy a 99 dolar 16gb 150 dolar 32 gb versiyonu hic sans yok bizde de kesin cok indirim yapacaklar diye bekliyodum ve takipdeydim ama bu kadar indirimi beklemiyodum 10 dakkada bitmistir tabi yurt disindan alma imkanim var
Ürünü satış fiyatı HP'ye olan maliyetinin altına inmez. Bir parti daha üreticem diyorsa bunu satışlardan elde ettiği reklamın sürmesi için yapıyordur.
Belirtilen fiyatları best buy vede hp kendi online sitesinde gördüm türkiye'ye yollamıyorlardı 15 20 dk içindede stokta kalmadı daha sonra istanbulbilişim getirtti ürünü 399 liradan sattı şimdi ordada yok.
bizde olsa tüm eski müşterilerimize bir bardak su içmelerini tavsiye ederiz denir