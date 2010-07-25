HP akıllı telefon pazarında yola sadece webOS platformuyla devam edecek

Geçtiğimiz haftalarda akıllı telefon üreticisi Palm'i satan HP, en büyük müşterisi olduğu Microsoft'un yeni mobil işletim sistemine ilgi duymuyor. Akıllı telefon pazarında daha iyi bir noktaya tırmanmayı hedefleyen HP'de, Kişisel Sistem Grubu'ndan sorumlu başkan yardımcısı Todd Braddley, CNBC kanalındaki röportajında, firmasının ne Windows Phone 7 ne de Linux/Android tabanlı akıllı telefon hazırlamayacağını, bu noktada Palm'in webOS platformuna ağırlık vererek, webOS tabanlı telefonlar sunacaklarını açıkladı.

Akıllı telefon pazarında sadece webOS ile yola devam etme kararı veren HP, masaüstü ve dizüstü bilgisayar pazarında Microsoft'un en büyük müşterisi olmayı sürdürecek. Öte taraftan tablet bilgisayar pazarı ise, muhtemelen HP'nin farklı renkleri bir arada bulundurduğu, çeşitliliğin en fazla olduğu segment olacak. Zira yapılan bazı açıklamalara göre HP, Windows 7 tabanlı tablet bilgisayarı (Slate 500) ile birlikte webOS ve Android platformlarını kullanan yeni nesil tablet bilgisayarlarını da önümüzdeki aylarda satışa sunabilir.