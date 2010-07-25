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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP akıllı telefon pazarında yola sadece webOS platformuyla devam edecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda akıllı telefon üreticisi Palm'i satan HP, en büyük müşterisi olduğu Microsoft'un yeni mobil işletim sistemine ilgi duymuyor. Akıllı telefon pazarında daha iyi bir noktaya tırmanmayı hedefleyen HP'de, Kişisel Sistem Grubu'ndan sorumlu başkan yardımcısı Todd Braddley, CNBC kanalındaki röportajında, firmasının ne Windows Phone 7 ne de Linux/Android tabanlı akıllı telefon hazırlamayacağını, bu noktada Palm'in webOS platformuna ağırlık vererek, webOS tabanlı telefonlar sunacaklarını açıkladı.

Akıllı telefon pazarında sadece webOS ile yola devam etme kararı veren HP, masaüstü ve dizüstü bilgisayar pazarında Microsoft'un en büyük müşterisi olmayı sürdürecek. Öte taraftan tablet bilgisayar pazarı ise, muhtemelen HP'nin farklı renkleri bir arada bulundurduğu, çeşitliliğin en fazla olduğu segment olacak. Zira yapılan bazı açıklamalara göre HP, Windows 7 tabanlı tablet bilgisayarı (Slate 500) ile birlikte webOS ve Android platformlarını kullanan yeni nesil tablet bilgisayarlarını da önümüzdeki aylarda satışa sunabilir.


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Erasmus78 9 yıl
Sıkı bir iPhone fanı olarak MeeGo dan sonra HP'nin WebOS'unu da takibe aldım artık. WebOS, MeeGo ve iOS. 3 ü için üç ayrı cihaz alabilirim. O derece yani. :)))
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mehmetgirgin 9 yıl
hp akıllı telefonlarını pek iyi bulmuyorum nedense
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deniz_sea 9 yıl
çok kalın
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Technological 9 yıl

deniztoyota

çok kalın


Resimdeki sadece örnek , HP 914c modeli
Yeni modelleri eminim daha kibar ve güzel olacaktır.
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