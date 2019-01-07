HP’den Shield TV entegreli dev oyuncu monitörü

Oyuncu monitörü segmentinin bu yıl daha da büyüyeceği tahmin edilirken üreticiler farklı modellerle dikkat çekmeye çalışıyor. CES 2019 fuarında HP devasa bir monitörünü oyuncuların beğenisine sundu.

Omen X Emperium 65 özellikleri ve fiyatı

Omen X Emperium 65 adındaki monitör 65 inçlik bir boyuta sahip. 8-bitlik AMVA panel kullanan ürün 3840×2160 piksel çözünürlük sunuyor. Segmentinin en büyüklerinden birisi olan Emperium ayrıca güçlü bir ses sistemine sahip.

Nvidia G-Sync HDR desteği sayesinde yırtılma ve gecikmelerin önüne geçen monitör 384 bölgeli doğrudan arka aydınlatma ile daha iyi bir HDR tecrübesi sunuyor. 750 nit olan parlaklık HDR ile 1000 nit seviyesine yükseliyor.

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120Hz tazeleme hızı yazılım ile 144Hz seviyesine çıkabiliyor. Griden griye tepki süresi ise 4ms. Firma kuantum noktaları kullanarak monitörün DCI-P3 renk gamının yüzde 95’ini yeniden üretebilmesini sağlamış.

Alt kısımdaki ses sistemi 120W gücünde. 3 adet stereo amplifikatör barındıran sistem Low Frequency Array (LOFAR) teknolojisi ile subwoofer’a ihtiyaç bırakmıyor. Sistem oyunlar ve diğer uygulamalar iin iki farklı moda sahip.

Monitörün diğer bir ilgi çekici özelliği ise Nvidia Shield TV konsolunu entegre olarak sunması. Tegra X1 yonga setli bu konsol Android oyunlarını oynamak için ideal. Ayrıca monitöre Android cihaz özelliği de kazandırmış oluyor.

Arka kısımda 3 adet HDMI 2.0, 1 adet DisplayPort, 2 adet USB 3.0 ve 1 adet USB Tip-B portu yer alıyor. Özel bir sensör portları aradığınızı anladığında LED aydınlatma ile size yol gösteriyor. Omen X Emperium 65 modeli 5000$ fiyat etiketine sahip.