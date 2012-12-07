HP, dönebilir ekranlı EliteBook Revolve tablet PC modelini Mart ayında piyasaya sunacak





HP firmasının Windows 8 ekosistemine sunacağı ürünlerin en yenisi kısa süre önce tanıtımını yaptığı tablet PC formundaki EliteBook Revolve modeli oldu.





Firmanın Mart ayında pazara sunmayı planladığı EliteBook Revolve modeli genel olarak kurumsal müşterileri hedefliyor.





Magnezyum alaşımlı bir kasaya sahip olan modelin MIL-STD 810G askeri dayanıklılık standartlarına uyumlu olduğu belirtiliyor.





Modelin içerisinde Ivy Bridge tabanlı Intel Core i3/i5 ve i7 işlemci seçenekleri yer alıyor. 11.6 inçlik çoklu dokunmatik Gorilla Glass ekranda 1366 x 768 piksellik çözünürlüğe yer veriliyor. RAM miktarı ise 4GB standart olmak üzere DDR3 1600MHz hızında 12GB'a kadar yükseltilebiliyor.





Intel HD 4000 grafik birimi, 256GB'a kadar SSD desteği, microSD yuvası, 720p çözünürlükte ön kamera, entegre yakın alan iletişim yongası NFC, 3G/4G ağlarına gömülü destek, SIM kart yuvası şeklinde özelliklerini saymak mümkün.

Modelde Windows 7 veya Windows 8 işletim sistemi seçeneği sunuluyor.





Fiyat konusunda henüz resmi bir bilgi yokken, model Mart ayında piyasalarda boy gösterecek.

http://www.theverge.com/products/elitebook-revolve/6340