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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, dönebilir ekranlı EliteBook Revolve tablet PC modelini Mart ayında piyasaya sunacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP firmasının Windows 8 ekosistemine sunacağı ürünlerin en yenisi kısa süre önce tanıtımını yaptığı  tablet PC formundaki EliteBook Revolve modeli oldu.

Firmanın Mart ayında pazara sunmayı planladığı EliteBook Revolve modeli genel olarak kurumsal müşterileri hedefliyor.

Magnezyum alaşımlı bir kasaya sahip olan modelin MIL-STD 810G askeri dayanıklılık standartlarına uyumlu olduğu belirtiliyor.

Modelin içerisinde Ivy Bridge tabanlı Intel Core i3/i5 ve i7 işlemci seçenekleri yer alıyor. 11.6 inçlik çoklu dokunmatik Gorilla Glass ekranda 1366 x 768 piksellik çözünürlüğe yer veriliyor. RAM miktarı ise 4GB standart olmak üzere DDR3 1600MHz hızında 12GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Intel HD 4000 grafik birimi, 256GB'a kadar SSD desteği, microSD yuvası, 720p çözünürlükte ön kamera, entegre yakın alan iletişim yongası NFC, 3G/4G ağlarına gömülü destek, SIM kart yuvası şeklinde özelliklerini saymak mümkün.
Modelde Windows 7 veya Windows 8 işletim sistemi seçeneği sunuluyor. 

Fiyat konusunda henüz resmi bir bilgi yokken, model Mart ayında piyasalarda boy gösterecek. 

http://www.theverge.com/products/elitebook-revolve/6340 Yorum Yaz
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erci501 6 yıl en beğenilen
hala 1366*768 çözünürlük.
Ondan sonra notebook pazarı neden kan kaybediyor,ultrabooklar neden tutulmuyor derler.

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smart1978 6 yıl
1366x768 epey stoklanmışki bitiremiyorlar....
Apple retinaya geçti diğer markalar hala 1366x768 de direniyor...
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savinelli 6 yıl
Bence ekran çözünürlüğünü cok eleştirmemek gerek. O boyutta bi ekranın full HD olmasının cokta buyuk avantajı olduğunu sanmıyorum. Özellikle ekran kartı bu kadar zayıfken. Ama bu donen tasarım 100 yıllık eski tablet pc lerde de vardi ve zamanında aynı sene icinde şirkette 2 tanesi elimde kaldı. Ekranla kasa ayrıldı. Onlar da hp idi. Bu yuzden genel olarak bu tasarıma ve hp ye onyargiliyim. Bu da bence bu yuzden dandik duruyo..
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Raikirin 6 yıl
Çift ekranlı ultrabookta demiştik bunu, HP duymuş.
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Jacobıan 6 yıl
hp gitsin fırın yapsın
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4w3e 6 yıl
HP iyidir iyi
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sherlock66 6 yıl
benim monitör de 1366x768 :D
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erci501 6 yıl en beğenilen
hala 1366*768 çözünürlük.
Ondan sonra notebook pazarı neden kan kaybediyor,ultrabooklar neden tutulmuyor derler.

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