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OnePlus Bullets Wireless 2 kulaklıklar duyuruldu

OnePlus Bullets Wireless 2 kulaklık modeli 3 sürücülü sistem ile ses tecrübesini en yukarı çıkarırken hızlı şarj desteği de sunuyor. OnePlus Bullets Wireless 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
3,9b
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus Bullets Wireless 2 kulaklıklar duyuruldu

Sadece akıllı telefon değil kulaklık tarafında da başarılı işler yapan OnePlus dün yapılan etkinlikte yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. OnePlus Bullets Wireless 2 ilk nesle göre daha iyi ancak daha pahalı bir ürün olarak öne çıkıyor.

OnePlus Bullets Wireless 2 özellikleri ve fiyatı

İlk nesle oldukça benzeyen OnePlus Bullets Wireless 2 modeli yüksek kalite için iki adet hareketli sürücü ve mid ile basslar için de bir adet dinamik sürücü barındırıyor. Böylece etkileyici bir performans ortaya çıkıyor.

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24-bit Hi-Res ses işleyebilen aptX HD desteği yanında Warp Charge hızlı şarj teknolojisine de sahip. 10 dakika şarjla 10 saat kullanılabilen kulaklık ilk nesle göre önemli bir gelişme yaşamış. Ayrıca kullanım süresi de 14 saat gibi başarılı bir performans imza atıyor.

Bluetooth 5.0 teknolojisi üzerinden bağlantı kuran model Quick Pair ile anlık olarak OnePlus telefonlarıyla eşleşebiliyor. Arka kısımdaki manyetik noktalar yine kulaklıkların taşınmasında kolaylık sağlıyor. OnePlus Bullets Wireless 2 modeli 99$ fiyat etiketi ile haftaya satışta olacak.

 

https://www.techradar.com/news/oneplus-launches-bullets-wireless-2-earphones Yorum Yaz
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