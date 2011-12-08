HP, elde kalan son TouchPad modellerini de satışa çıkarıyor

HP'nin mobil işletim sistemi webOS ve bağlı cihazların geliştirmesini durdurduğunu açıklamasının ardından stokta kalan tüm TouchPad modelleri dilimizde haraç mezat benzeri bir anlamı ifade eden "fire sale" olarak satılmıştı. Fiyatı 89$-149$ arasında değişen 16GB ve 32GB modelleri kısa sürede tükenmişti. Ancak görünüşe göre HP'nin elinde bir miktar daha TouchPad stoğu bulunuyor.





HP'nin açık artırma sitesi eBay üzerinde bulunan mağazası, 11 Aralık günü ABD saatiyle 18.00'da sınırlı sayıda 16GB ve 32GB TouchPad modellerini satışa sunacağını duyurdu.





TouchPad 16GB modeli 99$, 32GB modeli 149$ olarak satışa sunulacak. Ancak HP'nin elindeki stok refurbished yani tamir edilip yenilenmiş ürünlerden oluşuyor. Bu yüzde garanti süresi sadece 3 ay ile sınırlı. Ek olarak kılıf, şarj istasyonu ve kablosuz klavyede oluşan paket de 79$ karşılığında satışa sunulacak. Satışlar sadece HP'nin eBay mağazası üzerinden yapılacak.





HP'nin pazar iddialı giriş yapan TouchPad modeli 10 inç 1024 x 768 piksellik kapasitif dokunmatik ekran, 1.2GHz hızında Qualcomm Snapdragon çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM ve webOS 3.0 gibi özellikler barındırıyordu. Son dönemlerde Android işletim sistemlerinin alfa sürümleri TouchPad üzerinde çalıştırılabiliyor. Bu bakımdan yeni satışlar oldukça ilgi görebilir.

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