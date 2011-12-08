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HP, elde kalan son TouchPad modellerini de satışa çıkarıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'nin mobil işletim sistemi webOS ve bağlı cihazların geliştirmesini durdurduğunu açıklamasının ardından stokta kalan tüm TouchPad modelleri dilimizde haraç mezat benzeri bir anlamı ifade eden "fire sale" olarak satılmıştı. Fiyatı 89$-149$ arasında değişen 16GB ve 32GB modelleri kısa sürede tükenmişti. Ancak görünüşe göre HP'nin elinde bir miktar daha TouchPad stoğu bulunuyor.

HP'nin açık artırma sitesi eBay üzerinde bulunan mağazası, 11 Aralık günü ABD saatiyle 18.00'da sınırlı sayıda 16GB ve 32GB TouchPad modellerini satışa sunacağını duyurdu.

TouchPad 16GB modeli 99$, 32GB modeli 149$ olarak satışa sunulacak. Ancak HP'nin elindeki stok refurbished yani tamir edilip yenilenmiş ürünlerden oluşuyor. Bu yüzde garanti süresi sadece 3 ay ile sınırlı. Ek olarak kılıf, şarj istasyonu ve kablosuz klavyede oluşan paket de 79$ karşılığında satışa sunulacak. Satışlar sadece HP'nin eBay mağazası üzerinden yapılacak.

HP'nin pazar iddialı giriş yapan TouchPad modeli 10 inç 1024 x 768 piksellik kapasitif dokunmatik ekran, 1.2GHz hızında Qualcomm Snapdragon çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM ve webOS 3.0 gibi özellikler barındırıyordu. Son dönemlerde Android işletim sistemlerinin alfa sürümleri TouchPad üzerinde çalıştırılabiliyor. Bu bakımdan yeni satışlar oldukça ilgi görebilir.

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DH Misafiri 7 yıl
malesef usa dışına kargo yok.
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aslanemre58 7 yıl
Yorum attığım zaman 16'lık 499,32'lik 599 dolardı

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haliba 7 yıl
Sazan avı falan yok. TouchPad 16GB modeli 99$, 32GB modeli 149$ fakat 16 gb bitmiş 32 gb halen satışta ama arkadaşların dediği gibi amerika dışına kargo yok :( ebay.com/...
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isok 7 yıl
Refurbished Touchpad ler satışa sunuldu maşşallah pek bi ucuz!
kaynak keklemiş galiba? :)
ebay.com/...
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aslanemre58 7 yıl
Adamlar sazan.avi yapmış desene
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hknisl 7 yıl
Arkadaslar diger urunleri incelerseniz HPnin Amerika disina kargolama yapmadigini gorursunuz. Almak isteyenler kargo durumunu luffen onceden kontrol etsin. Alacaklara mani olmasinlar bosyere. Bu arada bahsi gecen zaman (6pm central time) Turkiyede 12 Aralik sabah 2ye denk dusuyor.
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cingsk 7 yıl
Touchpad' den yazıyorum.
Bu fiyata alabilirseniz/bulursanız kaçırmayın.
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haymatloshan 7 yıl
Bu fiyattan çıkartsınlar ürünleri kapış kapış giderdi zaten...
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nickenegerekvar 7 yıl
Acaba biri hp nin ebay üzerindeki linkini paylaşabilir mi ? Almak istiyorumda.
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nickenegerekvar 7 yıl
Arkadaşlar alıcak biri varsa ? Banada ulaşabilir mi ? Eğer kargo fiyatı olucaksa ikimiz ortaklaşa ödeyebiliriz.
Saygılar
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Opinion 7 yıl
Bence önemli Değil 99$'a riske girmeye değer ahım şahım bi para değil.
Araştırdım biraz.
1-http://stores.ebay.com/hewlettpackard burdan laptop sekmesi altıda satış yapılacak
2-gmt saat 06:00 am (tr saatiyle kaç bilmiyorum bilen arkdaşlar aydınlatabilir)
3-En önemlisi burası Türkiyeye gönderi varmı bilmiyorum olursa refurbished ürünler freeshipping(beleş kargo) oluyor.
4-16 gb 99$lık olan alınırsa gümrük sınırını aşmıyor ve gelirse elinize gümrük ödemiyorsunuz.Limit 75€ oda 104$ civarı tekabül ediyor.
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