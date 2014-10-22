"HP gelecek hafta 3D tarayıcılı ve entegre projeksiyon modüllü bir bilgisayar tanıtacak"





Kısa süre önce resmi olarak iki ayrı firmaya ayrılacağını duyuran HP, ayrılık başlamadan önceki son ürünlerini de duyurmaya hazırlanıyor. Firma gelecek hafta Sprout isimli bir Windows bilgisayar tanıtacak.





Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Sprout bilgisayarı geniş bir LCD ekranın yannda dokunmatik bir yüzey ve 3D tarayıcılı projeksiyon modülü ile birlikte geliyor. Kullanıcı objeleri yüzeye koyduğu anda 3D olarak modelleniyor ve ilgili uygulamalarda bu 3D modellemeler kullanılabiliyor. Hali hazırda bu modellemeler bilgisayardan bağımsız tarayıcılarla yapılıyordu. HP ilk kez modülü geleneksel bilgisayarlara entegre edecek.

Ayrıca dokunmatik alanda kullanıcılar ellerini veya dokunmatik kalemleri kullanarak ekrandaki resimleri düzenleyebiliyor, nesneleri hareket ettirebiliyor veya renkleri değiştirebiliyor.

HP 29 Ekim itibariyle ürünü New York'da lanse edecek ve ürünü yeni bilişim tecrübeleri sloganını belirlediği strateji kapsamına alıyor. Strateji kapsamında eski Apple donanım yöneticisi Eric Monsef liderliğinde oluşturulan bir ekip bu ürünleri geliştiriyor.





HP ilk versiyonda Windows işletim sistemi kullanacakken, sonraki sürümlerin Chrome OS tarafına geçebileceği konuşuluyor. Bu bakımdan seri içerisinde birden fazla ürün yer alacak. Bunların etkinlikte tanıtılıp tanıtılmayacağı ise bilinmiyor.

Eldeki bilgilerden HP'nin yeni bilgisayarının daha çok kurumlara ve profesyonellere hitap edeceği anlaşılıyor. Müşterilere çeşitli 3D ürün modelleri sunarak tercih yapmalarını sağlamayı isteyen firmalar veya bir giysi veya mücevherin müşteri üzerinde nasıl durduğunu göstermek isteyen moda mağazaları bunlar arasında. Ayrıca serinin daha iyi sunum yapmak isteyen kurumların ve öğretmenlerin de dikkatini çekebileceği belirtiliyor. Bu bakımdan fiyatı da bir hayli yüksek olacaktır.

http://recode.net/2014/10/21/hp-will-unveil-new-computing-product-called-sprout-next-week/