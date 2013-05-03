HP, yaprak beslemeli yeni Scanjet Pro 3000 s2 tarayıcı modelini duyurdu

Donanım dünyasının uzman isimlerinden HP, daha çok iş dünyasını hedef alarak hazırladığı Scanjet Pro 3000 s2 tarayıcı modelini duyurdu.

Firmanın mecvut tarayıcı modellerinin yeni üyesi olan Scanjet Pro 3000 s2, iş hayatında çalışan profesyonellerin işlemlerini kolaylaştırmak üzere geliştirilmiş. Yaprak beslemeli yapıda olan model, çoklu tarama işlemlerini 50 sayfaya kadar otomatik olarak yapabiliyor ve maksimum 600dpi çözünürlük ve 48 bit (dahili), 24 bit (harici) derinliği destekliyor. Günlük olarak 1000 sayfa taramaya ulaşabilen, en fazla A4 boyutundaki farklı kalınlığa sahip sayfaların her iki tarafını tarayabilen ve bunu ultrasonik çift algılayıcı ile sıkışma derdi olmadan yerine getirebilen Scanjet Pro 3000 s2 , dakikada 20 sayfa 300dpi tarama yapılmasına imkan verebiliyor.

USB üzerinden bilgisayar sistemleri ile bağlantı kurabilen, HP TWAIN, ISIS, WIA, Linux ve Mac sürücülerle çalışabilen ve internet üzerinden SharePoint ya da bulut sistemlerine belge gönderimini de destekleyen tarayıcı, taramalarda otomatik hizalama ve otomatik modları ile şirketlere büyük kolaylık sağlayabiliyor.

HP'nin piyasaya sunduğu son modellerden olan Scanjet Pro 3000 s2 tarayıcı, 766$ önerilen satış fiyatıyla satın alınabiliyor.

http://www8.hp.com/tr/tr/products/scanners/product-detail.html?oid=5363528