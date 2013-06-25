HP'den Android ve Tegra 4 tabanlı hepsi-bir-arada PC modeli





HP'nin bir süre önce benchmark sonuçları internete düşen Android ve Tegra 4 tabanlı hepsi-bir-arada PC modeli Slate 21 resmi olarak tanıtıldı.





Hepsi-bir-arada konseptinde olsa da dokunmatik ekranı nedeniyle büyük bir tablet olarak da kullanılabilen Slate 21, 21.5 inçlik bir ekrana sahip. Ekran IPS panel kullanıyor ve Full HD çözünürlük sunuyor. Kutu içeriğindeki ayaklı stand ile masaüstü veya tablet şeklinde kullanımı mümkün.





Modele NVIDIA'nın Cortex-A15 tabanlı yeni yongaseti Tegra 4 eşlik ediyor. İşletim sistemi olarak Android 4.2 tercih edilirken, DTS surround ses sistemi ile hoparlörlerin etkinliği artırılmış.





HP, Slate 21 adlı modelini her ülkede zaman içerisinde tanıtacak ve hem diğer detaylar hem de satış bilgileri bu tanıtımlarda açıklanacak. Şu anda ABD fiyatı 400$ olarak belirlendi.