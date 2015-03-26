Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'den Beats Audio'ya veda

4 yıl
2,5b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HP'den Beats Audio'ya veda

HTC ile birlikte uzun yıllar ürünlerinde Beats Audio ses teknolojilerine yer veren firmalardan birisi olan HP, bu hafta önemli bir karar aldı ve Beats Audio firması ile olan tüm ilişkilerini sonlandırdı. 

Apple tarafından satın alınması karşısında yapılan bir hamle olarak değerlendirilen karar kapsamında firmanın tüm donanımlarından Beats Audio logosu kaldırılıyor. Bunun yerine Spectre, Omen ve Envy serilerinde Bang & Olufsen teknolojilerine yer verilecek. 

İlk B&O ürünlerinin bahar bitmeden piyasada olması bekleniyor. HP ayrıca alt seviye ürünlerine de B&O Play olarak adlandırılan biraz daha düşük maliyetli ses teknolojilerini kullanacak.

HP ürünlerinin hitap ettiği kategorilere göre ses teknolojilerini optimize etmeyi planlıyor. Yani kurumsal kategoride ayrı oyun kategorisinde ayrı konfigüre edilmiş ses teknolojileri yer alacak. HP ayrıca anakart seviyesinde devre entegrasyonu da düşünüyor. Kontroller için özelleştirilmiş bir panel de sunulacak.

HP'nin yeni hamlesi ile birlikte Bang & Olufsen'in önemli bir avantaj yakalayacağına şüphe yok. Dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi olması nedeniyle milyonlarca dizüstü modelinde B&O markasını görebiliriz.  

http://www.digitaltrends.com/computing/hp-ditches-beats-audio-in-pcs-tablets-for-bang-olufsen/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
PsychicPower 4 yıl en beğenilen javaprof
Pahalı bir maliyet? Kusura bakmayın ama çok çok yanlış bir çıkarım olmuş.
HP Beats Audio ile olan bağını koparıp, B&O ile anlaşmaya gitmiş. Bang & Olufsen'in adının geçtiği yerde, Beats ile alakalı tek kelime duyamazsınız. İki firma arasında o kadar büyük bir uçurum var ki, eğer Bang & Olufsen'a ses dünyasının Rolls Royce'u dersek, Beats'den anca Mini Cooper olur.
O yüzden her ne sebeple olursa olsun, mutlu edici bir karar olmuş. Donanım seviyesinde de entegrasyon düşünüldüğüne göre HP firmasından sektörün efsanesi olacak kadar iyi sese sahip notebooklar görebiliriz. Tabi bu ürünlerin fiyatları da uçuk gelirse şaşırmamak gerek.
Pahalı bir maliyet? Kusura bakmayın ama çok çok yanlış bir çıkarım olmuş.HP Beats Audio ile olan bağını koparıp, B&O ile anlaşmaya gitmiş. Bang & Olufsen'...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkhair 4 yıl
şu anda kullandığım asus n56vz laptopta bang olufsen ses sistemi var (içindeki 2 hoparlör dışında kutudan yaklaşık bi büyük fincan büyüklüğünde subwoofer da çıktı. Ve ses olarak gerçekten çok iyi. Abimde pavilion dv6 vardı ( 2011 sonunda almıştı kodunu hatırlamıyorum ama beats olduğu yazıyordu üstünde ) ve gerçekten de hem woofer lı hemde woofersız farkedilecek düzeyde ses farkı var aralarında. HP için bu gerçekten sevindirici haber fakat aklıma takılan soru ASUS ta bang olufsen lil laptoplar üretmeye devam edecek mi yoksa sadece HP mi üretecek?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibaba 4 yıl
Dandik Beats ten kurtulmuş sonunda. Envy2000et laptopumda var ve dünyanın en rezalet sesini veren laptop ünvanı alır.
Zaten Beats markası 90 larda falan yoktu, kapitalizm şişirmesi bir marka olsa gerek.
Slm
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 4 yıl
Essekten inip ata binmis.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gdervisoglu 4 yıl
isabet olmuş. Bang & Olufsen iyidir.. gerçi laptop hoparlöründe ha beats ha b&o çok fark eder mi bilmiyorum..
benim toshiba'da harman/kardon var, aldığım ses muazzam, düz hoparlörlü bir toshiba da deneme şansım oldu, dayanılacak gibi değil..
harman/kardon, b&o, beats bunlardan mutlaka biri olmalı :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 4 yıl
Nedir bu Beats Audio'nun çektiği
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 4 yıl
o yukarıdaki resimdeki laptop şu anda kullandığım hp pavilion 15-p009st modelidir ve beats audio baya güzel ses veriyordu ama pahalı bir maaliyeti olduğundan değiştirmiş olabilirler.bu arada tavsiye ettiğim bir üründür ısınma yok şarzı 8 saat gidiyor yazılım programım açıkken bir çok programı sorunsuz çalıştırıyor.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PsychicPower 4 yıl javaprof
Pahalı bir maliyet? Kusura bakmayın ama çok çok yanlış bir çıkarım olmuş.
HP Beats Audio ile olan bağını koparıp, B&O ile anlaşmaya gitmiş. Bang & Olufsen'in adının geçtiği yerde, Beats ile alakalı tek kelime duyamazsınız. İki firma arasında o kadar büyük bir uçurum var ki, eğer Bang & Olufsen'a ses dünyasının Rolls Royce'u dersek, Beats'den anca Mini Cooper olur.
O yüzden her ne sebeple olursa olsun, mutlu edici bir karar olmuş. Donanım seviyesinde de entegrasyon düşünüldüğüne göre HP firmasından sektörün efsanesi olacak kadar iyi sese sahip notebooklar görebiliriz. Tabi bu ürünlerin fiyatları da uçuk gelirse şaşırmamak gerek.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl javaprof
javaprof

o yukarıdaki resimdeki laptop şu anda kullandığım hp pavilion 15-p009st modelidir ve beats audio baya güzel ses veriyordu ama pahalı bir maaliyeti olduğundan değiştirmiş olabilirler.bu arada tavsiye ettiğim bir üründür ısınma yok şarzı 8 saat gidiyor yazılım programım açıkken bir çok programı sorunsuz çalıştırıyor.

U işlemci ile de bırak da ısınmasın yani.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 4 yıl
İyi olmuş, zaten çok iyi ses vermiyordu
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2523 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, hp
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Akkuyu Nükleer Enerji 4 yıl Neutron IP Güvenlik Kameraları video inceleme "22x Zum, 500m Gece görüş ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim