HP'den Beats Audio'ya veda

HTC ile birlikte uzun yıllar ürünlerinde Beats Audio ses teknolojilerine yer veren firmalardan birisi olan HP, bu hafta önemli bir karar aldı ve Beats Audio firması ile olan tüm ilişkilerini sonlandırdı.





Apple tarafından satın alınması karşısında yapılan bir hamle olarak değerlendirilen karar kapsamında firmanın tüm donanımlarından Beats Audio logosu kaldırılıyor. Bunun yerine Spectre, Omen ve Envy serilerinde Bang & Olufsen teknolojilerine yer verilecek.





İlk B&O ürünlerinin bahar bitmeden piyasada olması bekleniyor. HP ayrıca alt seviye ürünlerine de B&O Play olarak adlandırılan biraz daha düşük maliyetli ses teknolojilerini kullanacak.





HP ürünlerinin hitap ettiği kategorilere göre ses teknolojilerini optimize etmeyi planlıyor. Yani kurumsal kategoride ayrı oyun kategorisinde ayrı konfigüre edilmiş ses teknolojileri yer alacak. HP ayrıca anakart seviyesinde devre entegrasyonu da düşünüyor. Kontroller için özelleştirilmiş bir panel de sunulacak.





HP'nin yeni hamlesi ile birlikte Bang & Olufsen'in önemli bir avantaj yakalayacağına şüphe yok. Dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi olması nedeniyle milyonlarca dizüstü modelinde B&O markasını görebiliriz.

http://www.digitaltrends.com/computing/hp-ditches-beats-audio-in-pcs-tablets-for-bang-olufsen/