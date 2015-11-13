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HP'den dünyanın ilk 4K destekli kör terminali

Toplu alımlarda düşük maliyetli olan ve mütevazi donanımları ile bilinen kör terminaller, HP'nin yeni hamlesi ile artık lüks sınıfa hitap eder hale geliyor. HP t730 bunun son örneği.
3 yıl
5,7b
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3
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'den dünyanın ilk 4K destekli kör terminali

Aptal terminal veya kör terminal olarak tabir edilen cihazlar merkezi bir sunucuya bağlanarak çalışan ve uygulamaları da yine merkeze bağlı veya yerel olarak çalıştıran mini bilgisayarları tanımlıyor. Genelde kör terminaller kurumlara yönelik uygun fiyatlı cihazlar olarak bilinir ancak HP çizgiyi üst seviyeye yükseltiyor. 

Firmanın t730 adındaki yeni kör terminali Steamroller tabanlı APU'su ve AMD FirePro tabanlı bağımsız grafik kartı sayesinde yerleşik olarak 4K görüntü aktarımına imkan tanıyor ve bu alanda bir ilke imza atıyor. 

Microsoft'un entegre sistemler ve Nesnelerin İnterneti sektörü için geliştirdiği kırpılmış özelliklere sahip Windows 10 IoT Enterprise işletim sistemini temel alan kör terminalde, Windows 7 Embedded seçeneği de mevcut. Cihaza güç veren 4 çekirdekli 2.7GHz saat hızında çalışan AMD RX-427BB APU'su beraberinde entegre Radeon R7 serisi grafik birimi ile geliyor. 

HP entegre grafik birimi ile yetinmemiş ve opsiyonel olarak AMD FirePro W2100 grafik kartına yer vermiş. 2GB DDR3 belleğe sahip olan ekran kartı 128-bit bellek arayüzüne sahip 320 stream işlemcisi barındırıyor. Çift slotta 16GB'a kadar DDR3L-1600 SDRAM desteği sunan cihaz 128GB'a kadar flash depolama seçeneği, WiFi AC, USB 3.0, Gb Ethernet gibi bağlantılar sağlıyor. 

Cihaz 4 adet DisplayPort 1.2 üzerinden 3840 x 2160 çözünürlüğünde görüntü aktarabiliyor. AMD FirePro grafik kartı ile bu sayı altıya çıkıyor. 85W güç tüketen ve güce göre kendisini otomatik olarak kapatabilen t730 modeli Aralık ayında 599$ başlangıç fiyatı ile satışa başlayacak.  

http://microsoft-news.com/hps-t730-is-the-worlds-first-thin-client-with-native-quad-uhd4k-support/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
klimatavsiye 3 yıl
Amd apular bu sistemler için biçilmiş kaftan
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arel.gr 3 yıl
599$ fiyat uygunmu sayilmali ?
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Fiasco 3 yıl
olmamış
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