HP'den performans canavarı yeni dizüstü

HP, mobilde yüksek performansa ihtiyaç duyan profesyonelleri hedef alarak hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarı ZBook Studio'yu görücüye çıkarttı.

Tasarım olarak standart bir çizgi taşıyan mobil iş istasyonu HP ZBook Studio, esas farkını iç donanımıyla koyuyor. 15.6-inç boyutundaki ekranında ihtiyaca bağlı olarak Full HD, Ultra HD ya da gerçek 4K çözünürlük seçenekleriyle elde edilebilen dizüstü bilgisayar, gücünü maksimum Intel Skylake serisi Core i7 ya da Xeon serisi işlemcilerinden ve 2GB VRAM NVIDIA Quadro M1000M grafik biriminden alıyor.

Bellek miktarı 32GB, depolama alanı ise 2TB'a kadar arttırılabilen HP ZBook Studio, istenirse Intel HD graphics 530 ya da P530 ile Intel Iris Pro grafik birimleriyle de satın alınabiliyor. İki adet Thuderbolt portuyla yüksek hızda veri transferi yapabilen iş istasyonu, 8mm'lik kalınlığı ve 2 kg ağırlık seviyesiyle de güçlü yapısı göz önüne alındığı zaman gayet taşınabilir bir çözüm otaya koyuyor.

HP ZBook Studio ile direkt olarak Apple Macbook Pro ailesini hedef alan HP, Apple'ın profesyonel pazarı terk etmeye devam ettiğini ve bu noktada kendilerine üç boyutlu animasyon ile video prodüksiyon gibi yüksek performansa ihtiyacın çok fazla olduğu alanlarda önemli genişleme fırsatı kaldığını belirtiyor.

HP ZBook Studio, 1,700$'dan başlayan fiyat etiketleriyle Aralık ayında raflardaki yerini alıyor.

http://arstechnica.com/gadgets/2015/11/hp-refreshes-zbook-laptops-introduces-no-compromise-zbook-studio/