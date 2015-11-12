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HP'den performans canavarı yeni dizüstü

Dünyaca ünlü bilgisayar üreticisi HP'nin yeni mobil iş istasyonu ZBook Studio, güçlü donanımı ve özelleştirme seçenekleri ile profesyonellerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP'den performans canavarı yeni dizüstü

HP, mobilde yüksek performansa ihtiyaç duyan profesyonelleri hedef alarak hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarı ZBook Studio'yu görücüye çıkarttı.
Tasarım olarak standart bir çizgi taşıyan mobil iş istasyonu HP ZBook Studio, esas farkını iç donanımıyla koyuyor. 15.6-inç boyutundaki ekranında ihtiyaca bağlı olarak Full HD, Ultra HD ya da gerçek 4K çözünürlük seçenekleriyle elde edilebilen dizüstü bilgisayar, gücünü maksimum Intel Skylake serisi Core i7 ya da Xeon serisi işlemcilerinden ve 2GB VRAM NVIDIA Quadro M1000M grafik biriminden alıyor.
Bellek miktarı 32GB, depolama alanı ise 2TB'a kadar arttırılabilen HP ZBook Studio, istenirse Intel HD graphics 530 ya da P530 ile Intel Iris Pro grafik birimleriyle de satın alınabiliyor. İki adet Thuderbolt portuyla yüksek hızda veri transferi yapabilen iş istasyonu, 8mm'lik kalınlığı ve 2 kg ağırlık seviyesiyle de güçlü yapısı göz önüne alındığı zaman gayet taşınabilir bir çözüm otaya koyuyor.
HP ZBook Studio ile direkt olarak Apple Macbook Pro ailesini hedef alan HP, Apple'ın profesyonel pazarı terk etmeye devam ettiğini ve bu noktada kendilerine üç boyutlu animasyon ile video prodüksiyon gibi yüksek performansa ihtiyacın çok fazla olduğu alanlarda önemli genişleme fırsatı kaldığını belirtiyor.
HP ZBook Studio, 1,700$'dan başlayan fiyat etiketleriyle Aralık ayında raflardaki yerini alıyor.
HP'den performans canavarı yeni dizüstü
 

http://arstechnica.com/gadgets/2015/11/hp-refreshes-zbook-laptops-introduces-no-compromise-zbook-studio/ Yorum Yaz
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meego 3 yıl
iş için ama buna alternatif 100lerce ürün var...
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Guest-F8946C419 3 yıl
15" 4k, photoshop autocat kullananlara yakın gözlüğü de hediye etsinler bare.
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LORDTEK 3 yıl
HP Mobile Workstation 8530W Elitebook kullanıcısıyım. 2009'dan beri kullanmaktayım ve çok memnunum. Buna geçme zamanı geldi...
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EnemyDestroyeD 3 yıl
bu fiyata daha iyileri alımabilir ama tasarımı güzelmiş
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trooe199 3 yıl
15.6" iş istasyonları grafik çalışmak için yetersiz kalıyor 17.3" altına düşmenizi önermem Ekran kartı k3000m ile benzerlik gösteriyor gtx750m nin gtx 950m'ye güncellenmesi gibi düşünebilirsiniz ama K300m deki 256bit veri yolunun 128 bite düşüşünün performansı nasıl etkileyeceğini öngörmek biraz zor denenmesi lazım yeni ekran kartlarında NVDİA veri yolu geçişleri üzerindeki baskıyı azalttı ama etkinliği ne seviyede olur denemek lazım ofiste hem çizerim hem oyun oynuyorum derseniz ekran kartı 950m civarında bir ekran kartı direktx 12 desteğide var
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suslu76 3 yıl
18mm
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V4LKyR 3 yıl
Ekran kartı düşük olduğu için Crysis 3'ü kaldırmaz. İstediğin kadar Xeon koy.
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Patren 3 yıl V4LKyR
kardeş bu laptop işte kullanmalık için yapmışlar workstation laptop oyun için yapmamışlar o ekran kartıyla oyun oynamıyor
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