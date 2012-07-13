HP'den yeni LCD monitör; 18,5" LV1911

Haber Editörü
HP, yeni 18,5 inçlik LCD monitörü LV1911’i ürün gamına ekledi.
LED arka aydınlatmalı olan LV1911, 18,5 inçlik panelinde 1366x768 piksel görüntü sağlıyor.Zıtlık oranı 600:1 olan monitörün parlaklık seviyesi 200 nit iken, tepki süresi ise 5 ms.90 derece yatay ve 50 derece dikey bakış açısına sahip olan monitör üzerinde görüntü kaynağıyla bağlantı VGA üzerinden sağlanırken; enerji tüketimi ise beklemede 0,5W, ortalama 17W, maksimum durumda ise 19W değerinde.
Epeat Silver ve Energy Star sertifikaları ile enerji verimliliği tescillenen LV1911’in satış fiyatı ise 180 dolar olarak belirlenmiş.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle