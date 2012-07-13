HP'den yeni LCD monitör; 18,5" LV1911

HP, yeni 18,5 inçlik LCD monitörü LV1911’i ürün gamına ekledi.





LED arka aydınlatmalı olan LV1911, 18,5 inçlik panelinde 1366x768 piksel görüntü sağlıyor.Zıtlık oranı 600:1 olan monitörün parlaklık seviyesi 200 nit iken, tepki süresi ise 5 ms.90 derece yatay ve 50 derece dikey bakış açısına sahip olan monitör üzerinde görüntü kaynağıyla bağlantı VGA üzerinden sağlanırken; enerji tüketimi ise beklemede 0,5W, ortalama 17W, maksimum durumda ise 19W değerinde.





Epeat Silver ve Energy Star sertifikaları ile enerji verimliliği tescillenen LV1911’in satış fiyatı ise 180 dolar olarak belirlenmiş.



