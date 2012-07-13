Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'den yeni LCD monitör; 18,5" LV1911

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,7b
1
1
Monitör
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HP'den yeni LCD monitör; 18,5
Tam Boyutta Gör
HP'den yeni LCD monitör; 18,5
Tam Boyutta Gör
HP, yeni 18,5 inçlik LCD monitörü LV1911’i ürün gamına ekledi.

LED arka aydınlatmalı olan LV1911, 18,5 inçlik panelinde 1366x768 piksel görüntü sağlıyor.Zıtlık oranı 600:1 olan monitörün parlaklık seviyesi 200 nit iken, tepki süresi ise 5 ms.90 derece yatay ve 50 derece dikey bakış açısına sahip olan monitör üzerinde görüntü kaynağıyla bağlantı VGA üzerinden sağlanırken; enerji tüketimi ise beklemede 0,5W, ortalama 17W, maksimum durumda ise 19W değerinde. 

Epeat Silver ve Energy Star sertifikaları ile enerji verimliliği tescillenen LV1911’in satış fiyatı ise 180 dolar olarak belirlenmiş.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
180 dolar mı? Yuh.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 99$'lık oyun konsolu Ouya'nın tüm detayları! 7 yıl Nokia'nın 41MP kameralı telefonu 808 PureView nasıl üretildi ? İşte cevabı 7 yıl Samsung'un Windows Tableti Mercek Altında! Windows 8 hakkında merak ettikleriniz, Slate PC video inceleme 7 yıl HTC Desire C video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim