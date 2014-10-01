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HP'nin 17 inçlik Android tableti satışa çıkmaya hazır

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'nin 17 inçlik Android tableti satışa çıkmaya hazır

Genelde Android tabletlerin en fazla 12.2 inçlik boyutlara kadar çıktığına şahit oluyoruz. Ancak HP farklı amaçlara yönelik olarak boyutları artırmak niyetinde. Firmanın üzerinde çalıştığı 17 ve 21 inçlik iki tane Android tableti mevcut. 

17 inçlik Slate 17 adlı tablet modeli önümüzdeki haftalarda satışa çıkmaya hazırlanıyor. Full HD bir ekrana sahip olan tablet Bay Trail tabanlı 4 çekirdekli Celeron N2870 yongasetinden gücünü alıyor ve Intel HD grafik birimi barındırıyor. 

Modelde 2GB RAM ile sistem desteklenirken, WiFi, Bluetooth, Android 4.4 KitKat, HDMI çıkışı, USB 2.0 girişi ve uzun kullanım sürelerine ulaşan batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. 

2.5Kg ağırlığındaki HP Slate 17 taşınabilirlik kavramından uzak olduğu için daha çok masaüstünde kullanıma elverişli. İki entegre standın birisi tableti dik konumda tutmak için diğeri ise yere yakın vaziyette kullanmak için tasarlanmış. 

Cihazda HDMI girişi olmadığı için harici ekran olarak kullanamıyorsunuz. Kısa süre içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen HP Slate 17 modelinin satış fiyatı ise 450$ olarak belirlenmiş.  

http://liliputing.com/2014/09/first-look-hp-slate-17-android-tablet.html Yorum Yaz
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Lightr 4 yıl
2,5 kg ne demek ya
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acura07 4 yıl
all ın one lar varken
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OverClocK1ng 4 yıl
Celeron N2870 de zibil gibi çoğaldı piyasada. Nereye baksam görüyorum..
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BARIŞ55 4 yıl
Satmayacağını bildiği için beats ile süslemiş uyanıklar.

Tıpkı satmayacağını bildikleri tv ler iler digitürk s smart aboneliği dayamaları gibi.
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar bu kadar kafaya takmaya gerek yok bunun amacı mağazalarda, ofislerde sunum yapmak. Tanıtım amaçlı ürünlerin, projelerin müşteriye gösterilmesi. Kimse bunu çantasına koyup taşımak için almaz. Rahat olun...
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interwap 4 yıl
ViewSonic 22" Android Monitör Hızlıal'da 490 TL'den gitti. Fiyatlar böyle olsa süper olurdu.
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alp0007 4 yıl
Geleceğin akıllı telefonu inşallah böyle olmaz.
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TuffkiLLe 4 yıl
sayfa sürekli kendini yeniliyor birkaç saniyede bir. bu problem sadece bende mi var arkadaşlar ? yeni başladı 2 gündür ..
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aycibin 4 yıl
genelde bu kadar büyük ekranla çalışanlar grafik işiyle uğraşanlar.ama onlara da bu çözünürlük yetmez.zaten o insanlar android ios falan kullanmıyorlar.wacom gibi ürünler var.bu kime yönelik üretilmiş anlamadım açıkçası.
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khytr89 4 yıl
Buna da 4000 mah batarya koymamislardir umarim
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keskin53 4 yıl
hp elindegmişken 20 inç yapsaydın
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AlphaScramble 4 yıl
temple run yüklemişler adam oynarkeen yorulur yahu
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HalilAkova 4 yıl
Kafamızı kırar 2.5 kg :D
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muccos 4 yıl
Buna tabletmi denir yav
Bu bildiğin Androidli all-in-one pc olmuş
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