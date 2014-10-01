HP'nin 17 inçlik Android tableti satışa çıkmaya hazır





Genelde Android tabletlerin en fazla 12.2 inçlik boyutlara kadar çıktığına şahit oluyoruz. Ancak HP farklı amaçlara yönelik olarak boyutları artırmak niyetinde. Firmanın üzerinde çalıştığı 17 ve 21 inçlik iki tane Android tableti mevcut.





17 inçlik Slate 17 adlı tablet modeli önümüzdeki haftalarda satışa çıkmaya hazırlanıyor. Full HD bir ekrana sahip olan tablet Bay Trail tabanlı 4 çekirdekli Celeron N2870 yongasetinden gücünü alıyor ve Intel HD grafik birimi barındırıyor.





Modelde 2GB RAM ile sistem desteklenirken, WiFi, Bluetooth, Android 4.4 KitKat, HDMI çıkışı, USB 2.0 girişi ve uzun kullanım sürelerine ulaşan batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.





2.5Kg ağırlığındaki HP Slate 17 taşınabilirlik kavramından uzak olduğu için daha çok masaüstünde kullanıma elverişli. İki entegre standın birisi tableti dik konumda tutmak için diğeri ise yere yakın vaziyette kullanmak için tasarlanmış.





Cihazda HDMI girişi olmadığı için harici ekran olarak kullanamıyorsunuz. Kısa süre içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen HP Slate 17 modelinin satış fiyatı ise 450$ olarak belirlenmiş.

http://liliputing.com/2014/09/first-look-hp-slate-17-android-tablet.html