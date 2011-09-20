HP'nin 7 inçlik tabletinin prototipi internete sızdı





Henüz TouchPad ile ilgili karar verilmeden önce HP'nin daha güçlü 7 inçlik bir modelinin üzerinde çalıştığı bazı dökümanlarda ortaya çıkmıştı. Opal adındaki yeni model 1.5GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon APQ8060 işlemci, 4:3 görüntü oranı, 7 inçlik 1024 x 768 çözünürlüğünde dokunmatik ekran, LED flaşlı arka kamera, ön kamera, 16GB depolama kapasitesi, çıkarılabilir batarya, SIM kart yuvası gibi üstün özellikler sunuyordu. Ancak diğer model gibi hiç raflara çıkmadan sona erdirildi.





Bu modele ait bir prototip Çinli ZooPDA forumlarında ortaya çıktı. Prototipin nasıl elde edildiğine dair herhangi bir bilgi yok.





HP'nin ani bir kararla iptal ettiği TouchPad serisi eğer devam etseydi Opal adlı model bu zamanlarda kamuoyuna tanıtılmış olacaktı.