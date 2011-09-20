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HP'nin 7 inçlik tabletinin prototipi internete sızdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'nin 7 inçlik tabletinin prototipi internete sızdı
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Palm firmasını satın almasının ardından tablet pazarında önemli bir pay elde edeceği düşünülen HP, webOS işletim sisteminin yüklü olduğu TouchPad modeliyle piyasaya girmiş ardından büyük tartışmalarla webOS cihazları üretimine son vermişti. Elde kalan stokların çıkarılması için TouchPad modeli 89$-149$ bandına çekilince kısa sürede tükenmişti.

Henüz TouchPad ile ilgili karar verilmeden önce HP'nin daha güçlü 7 inçlik bir modelinin üzerinde çalıştığı bazı dökümanlarda ortaya çıkmıştı. Opal adındaki yeni model 1.5GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon APQ8060 işlemci, 4:3 görüntü oranı, 7 inçlik 1024 x 768 çözünürlüğünde dokunmatik ekran, LED flaşlı arka kamera, ön kamera, 16GB depolama kapasitesi, çıkarılabilir batarya, SIM kart yuvası gibi üstün özellikler sunuyordu. Ancak diğer model gibi hiç raflara çıkmadan sona erdirildi.

Bu modele ait bir prototip Çinli ZooPDA forumlarında ortaya çıktı. Prototipin nasıl elde edildiğine dair herhangi bir bilgi yok.

HP'nin ani bir kararla iptal ettiği TouchPad serisi eğer devam etseydi Opal adlı model bu zamanlarda kamuoyuna tanıtılmış olacaktı.

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DH Misafiri 8 yıl
Bu Hp`niyde boyle bi shey yaparki....
Bir table`ti pazarlamadan once nasil bile bilirsin ki bu ne kadar karli bir yer tutdurmush olacak ve ya olmuyacak
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Lepanto 8 yıl
çinliler yakında çakmasını sürerler piyasaya, orjinali sürülmemiş olsa da
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Rainbow6 8 yıl
fakemidir nedir su lcd foto gosteren cihazlara benziyor 4:3 formatinda yapacagini sanmiyorum .. hatta yeni bi cihaz cikaracagini bile sanmiyorum belkide eskide kalmis bi proje falandir
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Besiktask34 8 yıl
hp kartuşları milleti kazıkmadan bunun tasarımına vakit ayıramamışlar galiba
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umutarslan.com 8 yıl
zyka
nedense kamera iphone 4 ün kine çok benziyor ?

bence de
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silver021 8 yıl
rezalet :D HP yi oldu olası sewmezdim zaten. batacağına kanaat getirmiştim. ACER SAMSUNG SONY IN APPLE CASPER TOSHIBA OUT. :)
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kaansen32 8 yıl
nedense kamera iphone 4 ün kine çok benziyor ?
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Cremiesto 8 yıl
DH'den bekliyoruz böyle elegeçirmeler falan :)
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ffaarruukk 8 yıl
tasarım kötü
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artcraft35 8 yıl
hem 7 inç hem 4:3 çok kötü tasarlanmış zaten
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Guest-F8946C419 8 yıl
yakında 99$ dolardan alıcı bulur.
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