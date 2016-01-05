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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'nin Macbook rakibi yeni dizüstü bilgisayarı: EliteBook Folio G1

CES 2016 duyuruları başlayan önemli üretici HP, karşımıza ilk olarak direkt olarak Macbook rakibi EliteBook Folio G1ile çıkıyor. İnceliğiyle dikkat çeken cihazın detayları haberimizde.
3 yıl
2,8b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP'nin Macbook rakibi yeni dizüstü bilgisayarı: EliteBook Folio G1

CES 2016 fuarında sıra dünya devi bilgisayar üreticisi HP'ye geldi. Şirket şimdiye kadar ürettiği en ince dizüstü bilgisayar modeli EliteBook Folio G1'yi kullanıcıların beğenisine sundu.
Firmanın Apple'ın 12-inç Macbook'un karşısına çıkarttığı yeni dizüstü bilgisayarı EliteBook Folio G1, şirketin CES 2016'ya getidiği en önemli modeli olma özelliğini taşıyor. Kurumsal pazara yönelik sınıfının en ince (12.4mm) ve hafif (1kg) dizüstü bilgisayarı olarak tanıtılan model, şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve 12-5-inçlik ekranında 4K gibi oldukça yüksek bir çözünürlük sunuyor.
Adobe RGB renk gamutunun %72'sini karşılayabilen ve PPI değeri 352 seviyesinde olan HP EliteBook Folio G1, 180 derece yatabilen ekranıyla öne çıkarken, alüminyum gövdesi sağlamlığı üst seviyeye çıkartıyor. Gücünü 12-inç Macbook gibi fansız Core M işlemciden alan dizüstü, HP'nin verileri göre 10 saat batarya ömrü sunuyor ve genel olarak değerlendirildiği zaman gündelik işlerin altında rahatlıkla kalkabilecek bir seçenek oluşturuyor.
İlginç olarak üzerinde çağrı cevaplama ve kapatma tuşları bulunan HP EliteBook Folio G1, Mart ayında 999$'dan satışa çıkıyor.
HP'nin Macbook rakibi yeni dizüstü bilgisayarı: EliteBook Folio G1
 

http://mashable.com/2016/01/05/hp-elitebook-folio-g1/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#..nbjb3aK8qk Yorum Yaz
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Xagdas 3 yıl
Vaaaaaaaaaaay,
Bunlar iki tane usb portu koymuş.. :)
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editortr 3 yıl
core M yetersiz işlemci çöp
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oray 3 yıl
HP CEO'su: "aynısını yapalım rakip olsun" :)
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umut_baris 3 yıl oray
oray

HP CEO'su: "aynısını yapalım rakip olsun" :)

Macbook lar foxconn da üretilmiyor mu?
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