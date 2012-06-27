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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC EVO 3D için Android 4.0.3 güncellemesi başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,8b
1
50
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC EVO 3D için Android 4.0.3 güncellemesi başlıyor
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HTC'nin geçen yıl ki amiral gemisi modelleri için başlattığı Android 4.0 güncellemesine HTC EVO 3D modeli ile devam ediyor. 

Mayıs ayında yayınlanan yol haritasında model için Haziran-Temmuz aralığı işaret edilmişti. Güncellemenin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri için ayrıca Vodafone ile birlikte satılan cihazlar için olduğu belirtiliyor.

Almanya kaynaklı pek çok kullanıcı 298MB boyutundaki güncellemenin telefonlarına ulaşmaya başladığını rapor ediyor. 

Android 4.0.3 güncellemesinin yanında Sense 3.6 sürümü de kullanıcılara sunulacak. HTC bu yılki modelleri için Sense 4 arayüzünü kullanırken, Android 4 sürümüne güncelleyeceği modellerde de Sense 3.6 arayüzünü kullanacak. Bu arayüz Sense 4 sürümünün biraz daha kırpılmış bir versiyonu ve bazı özelliklerden yoksun.
HTC EVO 3D, firmanın gözlüksüz 3D ekrana sahip tek akıllı telefon modeli ve akıllı telefon segmentinde de ilgi görmüştü. 

Bahsedilen bölge içerisinde bizim ülkemiz de olduğu için güncellemenin kısa zamanda ulaşması muhtemel.
HTC EVO 3D için Android 4.0.3 güncellemesi başlıyor
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http://www.htcinside.de/htc-evo-3d-android-4-0-ics-und-htc-sense-3-6-werden-verteilt/ Yorum Yaz
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napolyon94 7 yıl en beğenilen
her ics haberi altina evo3d ye niye gelmiyir yazanlara gelsin
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Selfroot 7 yıl mert.tdg
mert.tdg

Biz hala international atrix e güncelleme gelicek mi diye düşünelim, adamlar geçmiş jenerasyonlara ics yolamaya başlasın!

Geçmiş jenarasyon Evo 3D mi Evo 3D nin senin telefonundan eksiği yok fazlası var :D
mert.tdgBiz hala international atrix e güncelleme gelicek mi diye düşünelim, adamlar geçmiş jenerasyonlara ics yolamaya başlasın!
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
sim kart yok diyor onu nasıl düzeltecem lütfen yardım edin
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cozep 6 yıl
bu konudan baska hicbir yerde geldigine dair bilgi yok sadece sizemi geldi ya
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pcwolf28 6 yıl
Adam 4.0.3ü yükledi bence:D
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cozep 6 yıl
geldimila gercekten
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cagicag 7 yıl
Artık EVO 3D'ye android 4.1 yakışır.
Sakın Evocuları geyiğe almayın adam gibi telefon alanın sayısı fazla öyle 3 samsung 5 sony ye benzemez
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CR7_35 7 yıl
Sense'te versinler bari gelmiyor diyenlere cevap oldu gerçi ben kullanıcısı değilim ama gelmeyeceğine inanmaya başlamıştık.
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DH Misafiri 7 yıl
Valla yukluyorum arkadaşlar.) avrupada almıştım telefonu haberi okur okumaz baktım ve buldum gerçekten suan yukluyorum
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DH Misafiri 7 yıl
cagicag
Bende şu an güncellemeye başladım. İzlenimlerimi yazıcam.

Güncellemeyi yaptım arkadaşlar.
Pil süresindeki iyileştirmeler farkedilebiliyor.
Yüz tanıma fonksiyonu resminizide tarıyor bu hata android 4.1 de giderildi.
Cihaz hızlı çalışıyor.
Basketball shot oyununda ekranın hassasiyeti baya farketti.
Devamını getireceğim.
Saygılar
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nighthunter9 7 yıl
şarz sürenizi arttırmak için konumumunuz mutlaka kapatın hava durumu güncellenmiyor sanmayın bir ayarla çalışıyor ve güncelleniyor şarzınızın dayanması için mutlaka konum servisini kapayın 3 te 1 oranında fark edicek arkadaşlar
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erdemguven 7 yıl
dün kurdum gerçekten çok satabil olmuş, evo 3d nin çözünürlüğü yüksek olduğu için arayüzdeki geçişler gözle pek farkedilmesede yavaştı. o sorun ortadan kalkmış ciddi anlamda hızlanma ve çok ciddi anlamda batarya süresinde artış var. tam güzel yapmışlar bence adamlar sense 4.0 ı da vericek değiller yeni telefonlardan bi farkı kalmazdı, 3.6 ya şükür tam iyi yani...
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nighthunter9 7 yıl
güncellemeyi bu gün yaptım cihaz çok daha hızlı ve stabil olmuş ram biraz daha düşmüş bu pil süresinede azda olsa yansıyacaktır diye düşünüyorum denemem lazım ama . yüz kilidi çok hassas olmuş loş ortamlarda bile algılıyor ancak menü yine aşagıya doğru ilerliyor bu çok sinir bozucu menüye girdiğinizde parmagınızla sola doğru ittirdiğinizde sayfa sayfa gelen menü düzeni malesef yok. sense 4 te bu vardı tamamen pazarlama stratejisi olduğunu düşünüyorum ama genel olarak cihazın stabilitesi fazlasıyla artmış basarılı bir güncelleme
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cagicag 7 yıl
Bende şu an güncellemeye başladım. İzlenimlerimi yazıcam.
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DH Misafiri 7 yıl
Ben şuan indiriyorum sırf denemek için stock rom kurdum.. gerçi benim stock-um TR değil belki ondan.. :)=
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