HTC EVO 3D için Android 4.0.3 güncellemesi başlıyor

HTC'nin geçen yıl ki amiral gemisi modelleri için başlattığı Android 4.0 güncellemesine HTC EVO 3D modeli ile devam ediyor.





Mayıs ayında yayınlanan yol haritasında model için Haziran-Temmuz aralığı işaret edilmişti. Güncellemenin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri için ayrıca Vodafone ile birlikte satılan cihazlar için olduğu belirtiliyor.





Almanya kaynaklı pek çok kullanıcı 298MB boyutundaki güncellemenin telefonlarına ulaşmaya başladığını rapor ediyor.





Android 4.0.3 güncellemesinin yanında Sense 3.6 sürümü de kullanıcılara sunulacak. HTC bu yılki modelleri için Sense 4 arayüzünü kullanırken, Android 4 sürümüne güncelleyeceği modellerde de Sense 3.6 arayüzünü kullanacak. Bu arayüz Sense 4 sürümünün biraz daha kırpılmış bir versiyonu ve bazı özelliklerden yoksun.

HTC EVO 3D, firmanın gözlüksüz 3D ekrana sahip tek akıllı telefon modeli ve akıllı telefon segmentinde de ilgi görmüştü.





Bahsedilen bölge içerisinde bizim ülkemiz de olduğu için güncellemenin kısa zamanda ulaşması muhtemel.











http://www.htcinside.de/htc-evo-3d-android-4-0-ics-und-htc-sense-3-6-werden-verteilt/