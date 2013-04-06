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HTC First kullanıcıları istedikleri zaman Facebook Home'u devre dışı bırakabilecek

6 yıl
504
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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HTC First kullanıcıları istedikleri zaman Facebook Home'u devre dışı bırakabilecek
Facebook'un geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı yeni telefonu HTC First, Android platformu için özel olarak geliştirilen Facebook Home ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ancak, gelen son haberlere göre, Facebook Home'un başlangıç ekranını kullanmak istemeyen kullanıcılar arayüzü devre dışı bırakabilecek.

Söz konusu işlem sonrasında kullanıcıları Sense yerine, Nexus cihazlardaki gibi özelleştirilmelerden arındırılmış bir arayüzün karşılayacağı belirtiliyor. 12 Nisan itibariyle ABD'deki kullanıcılar ile buluşmaya başlayacak olan HTC First'ün önümüzdeki aylarda diğer ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor.

Facebook'un yeni telefonu HTC First'ün ve Facebook Home'un kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.


http://www.pocket-lint.com/news/50748/htc-facebook-home-htc-first Yorum Yaz
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