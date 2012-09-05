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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Flyer 2, anotlanmış alüminyum kasa ve Snapdragon S4 çipsetle gelebilir

6 yıl
1,9b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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7 ve 10 inçlik tabletler üzerinde çalıştığı bildirilen HTC, 2011'de piyasaya sürdüğü Android işletim sistemli ilk tablet bilgisayarı Flyer'ın devamı niteliğinde yeni bir ürün piyasaya sürebilir. PhoneArena'nın haberine göre; Windows 8 ekosisteminin dışında kalan Tayvanlı üretici, Flyer 2 olarak isimlendirilen ikinci 7 inçlik tabletini yakında tanıtacak.
Google'ın Nexus tablet ortaklığı teklifini reddeden HTC'nin pişman olduğu biliniyor. Tablet pazarında varlık gösterebilmek için 7 inçlik bir cihaza yönelen üreticinin One S modelinde kullandığı anotlanmış alüminyum kasasıyı tercih ederek kalitesini ortaya koyması bekleniyor. 1280 x768 piksel çözünürlüklü 7 inçlik ekranın yanı sıra 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı Snapdragon S4 çipset, 3MP arka, 1MP ön kamera ve Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemine sahip olacak Flyer 2, yalnızca 7.1mm kalınlığında tasarlanmış.
Tabletin fiyat konusunda Nexus 7 ve Kindle Fire ile rekabet etmesi beklenmiyor. Ancak cihaza eşlik etmesine kesin gözüyle bakılan HTC Scribe teknoloji sayesinde rakiplerinde sıyrılarak HTC'nin marka değerini yükselteceği tahmin ediliyor. 

19 Eylül'de bir tanıtım gerçekleştireceğini açıklayan HTC, 5 inçlik yeni amiral gemi akıllı telefonuyla birlikte 7 inçlik ikinci tablet bilgisayarını da duyurabilir. Etkinlik tarihine doğruyeni detayların gün yüzüne çıkmasını umuyoruz.

http://www.phonearena.com/news/HTC-Flyer-2-coming-with-an-extremely-slim-anodized-aluminum-body-Snapdragon-S4-chip_id34081 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
Htc nin yeniden tablet piyasasında olmasını isterim ancak bence başarılı olması şu saatten sonra zor gibi.
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afavar 6 yıl
Tabi sonra S4 bitti diye nası olsa bu ülkelerde LTE yok zırvasına giderler S3 işlemcili koyarlar.
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Virtual Reality 6 yıl
Bu saatten sonra ne androidli ne ios lu tablet alınır. Windows 8 li tablet almak en doğrusu olacaktır. Çünkü
Ben windows 8 ile tableti bilgisayar gibi kullandıktan sonra istemem başka işletim sistemini
1 Yanıt Yanıtla +1
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Adam Lallana 6 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
Bu saatten sonra ne androidli ne ios lu tablet alınır. Windows 8 li tablet almak en doğrusu olacaktır. Çünkü
Ben windows 8 ile tableti bilgisayar gibi kullandıktan sonra istemem başka işletim sistemini

+1
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