HTC Hero için Android 2.1 güncellemesi yayınlandı

Tabiri caizse yılan hikayesine dönen HTC Hero'nun Android 2.2 2.1'e kavuşması sonunda gerçekleşiyor. Tayvanlı akıllı telefon üreticisi, uzun süren bekleyişe son vererek sim kilitsiz Hero'lara uygun Android 2.1 güncellemesini yayınladı.

İngiltere, Hollanda, Sırbistan ve İsveç'de havadan (over-the-air) yayınlanan güncelleme öncesi kullanıcıların mutlaka önceki bilgilerini yedeklemeleri tavsiye ediliyor. Güncellemeye OTA ile ulaşamayan kullanıcılar için HTC, güncellemenin imaj dosyasını (Buradan ulaşabilirsiniz) da internet sayfasından yayınlamayı ihmal etmemiş.