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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Hero için Android 2.1 güncellemesi yayınlandı

8 yıl
17,9b
1
16
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Tabiri caizse yılan hikayesine dönen HTC Hero'nun Android 2.2 2.1'e kavuşması sonunda gerçekleşiyor. Tayvanlı akıllı telefon üreticisi, uzun süren bekleyişe son vererek sim kilitsiz Hero'lara uygun Android 2.1 güncellemesini yayınladı.

İngiltere, Hollanda, Sırbistan ve İsveç'de havadan (over-the-air) yayınlanan güncelleme öncesi kullanıcıların mutlaka önceki bilgilerini yedeklemeleri tavsiye ediliyor. Güncellemeye OTA ile ulaşamayan kullanıcılar için HTC, güncellemenin imaj dosyasını (Buradan ulaşabilirsiniz) da internet sayfasından yayınlamayı ihmal etmemiş.


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DH Misafiri 8 yıl
yurtdışında htc hero ne kadar
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lekera41 8 yıl
Güncelleme ne zaman gelecek acaba kvklıyım bu arada nasıl yükluyecez wifi yoluylamı bilgisayarlamı
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gurol 8 yıl
Bu romu nasıl yükleriz?
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laconf 8 yıl
KVK'lı arkadaşlar. Bu güncellemeye fazla bel bağlamanızı tavsiye etmem. neden?
1 - KVK için yayınlanması baya uzun sürebilir.
2 - güncelleme ile market gelme olasılığı %1. Google ile Türkiye arasındaki sıkıntılar devam ederken en azından bu güncelleme ile market'in getirilmesi çok düşük ihtimal
3 - 2.1'e güncelleme Hero için son resmi güncelleme olacak, Froyo ve muhtemelen Gingerbread için zaten custom rom kullanmanız gerekecek.

Ben Hero'mu geçen yıl eylülde aldım ve aldığım hafta kırarak custom rom yükledim (o zamanlar sadece modaco vardı, hey gidi günler..) sürekli olarak en güncel sürümü kullanmanın yanı sıra performans olarak da her zaman stock rom'lardan üst seviyede bir telefon kullandım. Garanti tabi ki can sıkabilir ancak sırf telefona bir şey olur korkusu ile de bilerek kısıtlı bir alet kullanmak bence daha da kötü.

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Paslı Pedal 8 yıl
bende kırmak istiyorum ama tutarlı bir htc hero eachler 2.1 custom rom çıktımı?
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lekera41 8 yıl
Arkadaşlar nasıl yapıcaz güncellemeyi acaba lütfen yardım
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yusufsan 8 yıl

lekera41

Arkadaşlar nasıl yapıcaz güncellemeyi acaba lütfen yardım



Valla yükleme KVK cihazlar için henüz yayınlanmadı sanırım yayınlansa cihazınız wireless açık iken yada internete herhangibir şekilde bağlı iken uyarı verir yazılım güncellemesi var diye. TR için sanırım birkaçgün daha bekliycez
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Paslı Pedal 8 yıl
bunu şimdi kvk lı telefonlara uygulayabiliyormuyuz
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lekera41 8 yıl
Nasıl yükleyeceğiz acaba kvk lılarda bir sorun olurmu yasalmı ?
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Batuist 8 yıl
çok şükür.. bir yazılımı bir telefona uyarlamak ne zor işmiş... artık seneyede 2.2 desteği alır..
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yusufsan 8 yıl

Batuist

çok şükür.. bir yazılımı bir telefona uyarlamak ne zor işmiş... artık seneyede 2.2 desteği alır..


HTC Hero için 2.1 den sonra herhangibir yazılım güncellemesi yapılmayacağını duyurmuştu.

yani anlayacağınız ilk ve son güncelleme Market yoksa bundada geçmiş ola....
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vidoko 8 yıl
hımm arksında tayvan varmış(yani destekcisi yine japon) ne garip:))
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mobylette 8 yıl
başlıkta 2.1 güncellemesi deniyor. etiketlerde de..
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