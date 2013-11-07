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HTC M8 modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel sızdırıldı

5 yıl
1,8b
1
61
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M8 modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel sızdırıldı

Bu yılı istediği satışları yapamayan ve ardı ardına mali çeyreklerde kayıp yaşayan HTC'nin gelecek yıl nasıl bir strateji belirleyeceği merak konusu.

Firma alt seviye segmente daha çok odaklanacağını sık sık dile getirse de, gelecek yıl için bir amiral gemi modelinin plan dahilinde olduğu tahmin ediliyor. HTC M8 kod adlı bu modele ait olduğu iddia edilen bir görsel de internete sızdırıldı.

Görselde HTC One tasarımından tanıdığımız bir arka kapak yer alıyor. Farklı olarak kapağın en üst kısmında da bir yuva olduğu görülüyor. Bunun ne olduğu konusunda ise bir bilgi yok.

HTC M8 ile ilgili şimdilik sadece iddialardan ibaret bir özellik tablosu mevcut. Bunlar 5-5.2 inçlik ekran, Full HD veya 2K çözünürlük, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, Sense 6 kullanıcı arayüzü şeklinde sıralanıyor.  

http://www.phonearena.com/news/Pictures-of-the-HTC-M8s-back-cover-leak-reveal-mysterious-new-element_id49130 Yorum Yaz
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mipa90 5 yıl en beğenilen
yahu fhd bile fazlayken 2k nedir? koy 720p ekrana s800. 3 yıl canavar gıbı her oyunu oynuyalım. lan apple sevmem ama adamlar zeki hepınızden
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antizero 5 yıl tarumlore
tarumlore
Resimleri Htc One ile çekmişler galiba, görüntü kalitesi patates+ :D :D

Şakacı seni
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furkant1 5 yıl
2K panel koyacağınıza 2Kat pil koyun.
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h.aras.k 5 yıl
HTC piyasada tekrardan yer edinmek istiyorsa daha güçlü daha, iddialı ürünlerle çıkması lazım. En basitinden, Samsung S5 hakkında söylentiler çıkmaya başladı 64 bit işlemci vsvs...
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doctor5945 5 yıl
ben htc nin yerinde olsam htc one modelını s800 cpu adreno 330 gpu ve 3000mah batarya artı 720p ekranla sunardım tekrardan
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bellair 5 yıl
çözünürlüğü okadar yüksek tutmasanız da şu telefonları rahat rahat kasmadan kullanabilse millet
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Barlas 5 yıl
Ölü doğacak gibi duruyor. Tegra 4 olmalı işlemcisi, S800 nedir..
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Master_Evil 5 yıl
tasarım yine aynı
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1OOOOOO 5 yıl
Hatice'den iş çıkmaz.
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action4ever 5 yıl
halihazırda birsürü snapdragon 800lü telefon var piyasada. daha ne zaman çıkacağı belli olmayan amiral gemi modeli 800le çıkar bir de üzerine 2k çözünürlük eklenirse ölü doğar gibi
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unflattering 5 yıl
İşte beklediğim telefon bu ama maalesef HTC beklediğimi veremiyor sadece işlemci ve gpu olarak kıt kalıyor yoksa bütün özellikler tam benim istediğim gibiydi HTC ONE'da. Bakalım ne olacak bu telefon ama gereksiz özellikler yapmaya başladılar yani 1080p ekran bile fazlayken ne gerek var 2K ekrana en azından şimdilik. Daha 1080P için rahat kullanım söz konusu değil yazılımsal bir ton sıkıntı var.
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TRaMPeT 5 yıl
arkadaşlar bunların hepsi afaki bilgiler birisi tahmini olarak yazmış herkes de burada tartışıyor bir prototip olabilir belki ama cihaz çıkmadan böyle tartışmalara hiç gerek yok..ayrıca 720 ile 1080 in farkını anlayamıyoruz diyen arkadaşlar tüm değerlendirmelerde ekran canlılığı ve görüntü netliğinde neden htc üstün demek ki farkı var..ha gerek var mı derseniz orası tartışılır..
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kymelria 5 yıl
Gel vatandaş gel. HTC de zararına satışlar başladı. Alanın elinde patlıyor. geeeel
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Jaegerjaquez 5 yıl
htc nin telefonları çok iyi one ve one s mükemmel birer telefon. ama! sen gidip çift çekirdekli telefonu 1600 tl den piyasaya bu dönemde sokarsan hayata 2-0 geriden başlarsın ki one ile butterfly arasında işlemci farkı göze çarpsa da hala daha butterfly 1700 1800 arası değişiyor fiyatı. bu yüzden alıcı gözüyle bakan "htc almam samsung daha ucuz" diyor.
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Umutcan 5 yıl
330-360 ppi üzeri gereksiz, 330ppi cihazda piksel görebilen var mı ki ? Ufak ekranda görülemeyecek pikseller için gereksiz donanım sömürüsü ve pil tüketimi.
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