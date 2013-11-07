HTC M8 modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel sızdırıldı





Bu yılı istediği satışları yapamayan ve ardı ardına mali çeyreklerde kayıp yaşayan HTC'nin gelecek yıl nasıl bir strateji belirleyeceği merak konusu.





Firma alt seviye segmente daha çok odaklanacağını sık sık dile getirse de, gelecek yıl için bir amiral gemi modelinin plan dahilinde olduğu tahmin ediliyor. HTC M8 kod adlı bu modele ait olduğu iddia edilen bir görsel de internete sızdırıldı.





Görselde HTC One tasarımından tanıdığımız bir arka kapak yer alıyor. Farklı olarak kapağın en üst kısmında da bir yuva olduğu görülüyor. Bunun ne olduğu konusunda ise bir bilgi yok.





HTC M8 ile ilgili şimdilik sadece iddialardan ibaret bir özellik tablosu mevcut. Bunlar 5-5.2 inçlik ekran, Full HD veya 2K çözünürlük, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, Sense 6 kullanıcı arayüzü şeklinde sıralanıyor.

http://www.phonearena.com/news/Pictures-of-the-HTC-M8s-back-cover-leak-reveal-mysterious-new-element_id49130