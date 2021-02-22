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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate X2 tanıtıldı: Çift ekran, 5nm işlemci ve cep yakan fiyat

    Çinli teknoloji devi Huawei, şirketin yeni katlanabilir akıllı telefon modeli olan Huawei Mate X2'yi resmen tanıttı. Akıllı telefon iki versiyonla piyasaya sürülecek.
    22 Şubat 2021, 18:45 (Güncellendi, 31 dk.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mate X2 tanıtıldı: Çift ekran, 5nm işlemci ve cep yakan fiyat
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    Teknoloji üreticisi Huawei bugün, 25 Şubat'ta satışa çıkacak olan ve uzun zamandır beklenen yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Mate X2'yi resmen duyurdu.

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    Konsept olarak, yeni cihaz Samsung Galaxy Fold modellerine benziyor. Huawei Mate X2 içe katlanan bir ana esnek ekran ve ayrıca bir yardımcı harici ekrana sahip. Yenilikçi malzemelerle üretilen, geliştirilmiş bir menteşe mekanizması, sorunsuz açma / kapama işleminden sorumlu.

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    Huawei Mate X2 tanıtıldı: Çift ekran, 5nm işlemci ve cep yakan fiyat

    Yalnızca bir ekrana sahip olan Mate X'in aksine, yeni Mate X2, iki ekrana sahip. İç ekran diyagonal olarak 8 inç boyutunda, kareye yakın 8:7.1 en boy oranına ve 2480 x 2200 çözünürlüğe sahip. Dış ekran ise diyagonal olarak 6.45 inç ve 21:9 en boy oranına sahip. Her iki ekranın yenileme hızının da 90 Hz olduğunu belirtelim.

    Huawei Mate X2, sekiz çekirdekli (3,13 GHz'e kadar) tescilli bir 5nm Kirin 9000 işlemciye, bir Mali-G78 grafik hızlandırıcısına ve bir 5G modeme sahip. RAM miktarının ise 8 GB olduğu açıklandı. Akıllı telefonun gövdesi, hem katlandığında hem de açıldığında bir tarafı kalınlaşan kama benzeri bir şekle sahip.

    Huawei Mate X2 tanıtıldı: Çift ekran, 5nm işlemci ve cep yakan fiyat
    Tam Boyutta Gör

    Fiyatı cep yakan cinsten

    Bu çözüm de cihazı, 50 megapiksel ana modül, 16 megapiksel ultra geniş ve sırasıyla 12 ve 8 megapiksel çözünürlüklü ve 3x ve 10x optik yakınlaştırmalı iki telefoto lense sahip gelişmiş bir dörtlü kamera ile donatmayı mümkün kılmış. Maksimum dijital yakınlaştırmanın ise  100x olduğu belirtiliyor. Ayrıca 2.5 cm mesafeden odaklanma özelliğine sahip makro modu için destek olduğu da diğer dikkat çeken detaylar arasında.

    Huawei Mate X2 tanıtıldı: Çift ekran, 5nm işlemci ve cep yakan fiyat
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon Android 10'u EMUI 11.0 kullanıcı arayüzüyle çalıştırıyor. Herhangi iki uygulamayı aynı anda dahili ekranın iki yarısında başlatma ve ardından aynı programın birkaç yüzen penceresini açabilme gibi özellikler olduğu da belirtilmiş.

    256 GB'lık Huawei Mate X2 sürümünün 2784 ABD Doları, 512 GB'lık sürümünün ise 2939 ABD Doları olarak fiyatlandırılacak. Akıllı telefonun Çin'deki satışları ise 25 Şubat'ta başlıyor.



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    S
    sultanneb 1 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 2 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 2 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    P powertr06 (ahmet aybar) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    İşte olması gereken tasarım bu. Ben bu tasarımı Samsung dan bekliyordum Huawei yaptı dıştaki ekranın boyutunun normal bir telefon ekranı kadar olması gerekiyordu.Samsung fold 2 de ekranı büyüttü ama tam olarak bunu yapması lazımdı.
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    pckobat_78 (Fatih ) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu katlanabilir ekran olayını anlayamıyorum. Artık tıkandılar birbirlerine amiral gemisi değilde bunun üstünden mi gövde gösterisi yapıyorlar anlamadım. Saçma sapan fiyatlar kullanışsız saçma bir tasarım ve bunu çok güzel bir şey gibi lansman eden firmalar. İlerisi mi çok parlak acaba diyorum kendi vizyonsuzluğuma verip konuyu kapatıyorum.
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    MPT-76 (Yahya Akça) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bana göre tasarım olarak geriye gidilmiş. Acaba mühendislik açısından zorluklar ve limitlerle mi karşılaştılar da böyle bir tasarıma yöneldiler?
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