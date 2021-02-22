Huawei Mate X2 tanıtıldı: Çift ekran, 5nm işlemci ve cep yakan fiyat

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Teknoloji üreticisi Huawei bugün, 25 Şubat'ta satışa çıkacak olan ve uzun zamandır beklenen yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Mate X2'yi resmen duyurdu.

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Konsept olarak, yeni cihaz Samsung Galaxy Fold modellerine benziyor. Huawei Mate X2 içe katlanan bir ana esnek ekran ve ayrıca bir yardımcı harici ekrana sahip. Yenilikçi malzemelerle üretilen, geliştirilmiş bir menteşe mekanizması, sorunsuz açma / kapama işleminden sorumlu.

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Yalnızca bir ekrana sahip olan Mate X'in aksine, yeni Mate X2, iki ekrana sahip. İç ekran diyagonal olarak 8 inç boyutunda, kareye yakın 8:7.1 en boy oranına ve 2480 x 2200 çözünürlüğe sahip. Dış ekran ise diyagonal olarak 6.45 inç ve 21:9 en boy oranına sahip. Her iki ekranın yenileme hızının da 90 Hz olduğunu belirtelim.

Huawei Mate X2, sekiz çekirdekli (3,13 GHz'e kadar) tescilli bir 5nm Kirin 9000 işlemciye, bir Mali-G78 grafik hızlandırıcısına ve bir 5G modeme sahip. RAM miktarının ise 8 GB olduğu açıklandı. Akıllı telefonun gövdesi, hem katlandığında hem de açıldığında bir tarafı kalınlaşan kama benzeri bir şekle sahip.

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Fiyatı cep yakan cinsten

Bu çözüm de cihazı, 50 megapiksel ana modül, 16 megapiksel ultra geniş ve sırasıyla 12 ve 8 megapiksel çözünürlüklü ve 3x ve 10x optik yakınlaştırmalı iki telefoto lense sahip gelişmiş bir dörtlü kamera ile donatmayı mümkün kılmış. Maksimum dijital yakınlaştırmanın ise 100x olduğu belirtiliyor. Ayrıca 2.5 cm mesafeden odaklanma özelliğine sahip makro modu için destek olduğu da diğer dikkat çeken detaylar arasında.

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Akıllı telefon Android 10'u EMUI 11.0 kullanıcı arayüzüyle çalıştırıyor. Herhangi iki uygulamayı aynı anda dahili ekranın iki yarısında başlatma ve ardından aynı programın birkaç yüzen penceresini açabilme gibi özellikler olduğu da belirtilmiş.

256 GB'lık Huawei Mate X2 sürümünün 2784 ABD Doları, 512 GB'lık sürümünün ise 2939 ABD Doları olarak fiyatlandırılacak. Akıllı telefonun Çin'deki satışları ise 25 Şubat'ta başlıyor.

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