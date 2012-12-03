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HTC One X+, Avea tarafından Türkiye'de kullanıma sunuluyor

6 yıl
2,5b
1
70
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC One X+, Avea tarafından Türkiye'de kullanıma sunuluyor
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HTC'nin akıllı telefon piyasasındaki yeni amiral gemisi One X+, Avea tarafından ülkemizde kullanıma sunuluyor. One X modelinin geliştirilmiş versiyonu olan yeni telefon, 1.7GHz hızında çalışan dört çekirdekli Tegra 3 AP37 işlemcisinden güç alıyor ve performans yarışında Tayvanlı üreticinin iddiasını arttırmasını sağlayacak gibi görünüyor. Mevcut One X modeline kıyasla 5 gram daha ağır olan ve kozmetin olarak çok fazla değişiklik içermeyen One X+, fark yaratan bir başka detay olark 64GB kapasite seçeneğini de beraberinde getiriyor.
Standart olarak Android 4.1.1 ile gelen One X+ aynı zamanda ULP GeForce 2 olarak tanımlanan ve ULP GeForce ile kıyaslandığında daha yüksek çalışma frekansına sahip grafik birimi ile güçlendirilmiş durumda. Kamera tarafında da geliştirmeler içeren One X+, 8MP'lik ana kamerasıyla önceki modelden farklı olarak 24 yerine 28 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapabiliyor ve 1.3MP yerine 1.6MP çözünürlüğünde ön kamera ile geliyor. HTC'nin yaptığı en dikkat çekici geliştirmelerden bir diğeri de pil tarafında karşımıza çıkıyor ve One X'in eleştirilen 1800 mAh kapasiteli pili yerini 2100 mAh'lik pile bırakıyor.
Ülkemiz pazarına Avea ile gelen One X+, 1999TL'lik fiyat üzerinden sözleşmesiz olarak alınabilecek.  Aynı zamanda 4 farklı tarife seçeneğiyle de sunulan One X+ için  S.E.Ç. Cihaz Kampanyası kapsamında müşteriler, ilk 3 ay 100 MB internet kullanımının hediye edileceği tarifeye ek ödeme paketi ile ayda 62 TL’den başlayan fiyatlarla, isterlerse 250 MB, 1GB veya 4GB internet paketli tekliflerden biriyle ya da 1000 dk.+1000SMS+2 GB’lik Her Şey Dahil Paket ile sahip olabilecekler. Paket içerğinde 350 TL değerinde Beats Audio Urbeats kulakiçi kulaklık hediye edilecek.
HTC One X+, Avea tarafından Türkiye'de kullanıma sunuluyor
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ALBAY 6 yıl en beğenilen
Adamlar haftada bir amiral gemisi çıkartıyor sanırsın red alert oynuyoruz.
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__Nikolaus__ 6 yıl simaros
simaros


PlayMakers

redplay

hayır tasarımına lafım yok da s3 1400 lira civarı iken kim one x+ alır?

Su an one x fiyati 1600 iken plus i 1999 normal , yani avea cok kazik cikarmamis ama burda asil sorun one x in o fiyatta satilmasi hala , normalde one x 1400 civarlarinda plus da 1700 olmaliydi max. One x plus , s3 den cok daha iyi bir cihaz bence ve fiyat karsilastirmasi yapcaksaniz s3 un 64 gblik versiyonuyla bir fiyat karsilastirmasi yapin sonra karar verin. s3 16 gb 1400 lerdedir o da paralel ithalat.

Oha adam 400 $ telefon için 1700 olmalıydı diyor


Bugun 1 sene once ki iphone 4s minimum 1600 tl den satiliyorsa hala kusura bakma da one x plus 900 lira mi olcakti ? Piyasadan haberiniz yok , cihazin ozelliklerinden haberiniz yok bos konusmak icin mesaj atiyorsunuz anca.

One x 1600 iken , plus modelini 1200 den mi satsaydi avea ? Nexus 300 dolara satilirken ulkemizde 1500 tl den gircek normal olcak one x plus anormal ?

Ayrica one x plus nerde 400 dolar ? Kafanda hayali bir site uydurup buraya sacma sapan bilgiler yazma , cihazin kontratli tmobile versiyonu bile 469 dolar arti sozlesme.
simarosPlayMakersredplayhayır tasarımına lafım yok da s3 1400 lira civar...
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DH Misafiri 6 yıl
Medya ses cok az
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DH Misafiri 6 yıl
Zil ve medya ses cok dusuk duyamıyorum htc ilk ve son alısım bunlar denenmiyormu pil az gidiyor one x plus hızlı ama arkada minik bir hoperlor ses kedi mırlaması gibi deyistiricegm servis ses isini halletmezse
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşın biri sürekli samsung note 2 ile htc one x plusu karşılaştırıyor kardeşim öncelikle not iki bir telefon degil bir bilgisayar okadar büyük bir telefon alana kadar ele avuca sıgmaya bence cok güzel bilgi sayarlar var onlardan bi kacını yazayım onlardan alsaydın bence casper asus arcelik yada toşiba h/p olabilirdi samsun dünyanın en dandak telefonu bence
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inwwisible 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaşın biri sürekli samsung note 2 ile htc one x plusu karşılaştırıyor kardeşim öncelikle not iki bir telefon degil bir bilgisayar okadar büyük bir telefon alana kadar ele avuca sıgmaya bence cok güzel bilgi sayarlar var onlardan bi kacını yazayım onlardan alsaydın bence casper asus arcelik yada toşiba h/p olabilirdi samsun dünyanın en dandak telefonu bence

Samsungun arayuzu berbat !
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DH Misafiri 6 yıl
Size soyle soyliyim ben one x plusi aldim s3 note 2 halt etmis 1.7 ghz 8mp kamera 64 gb hafiza +25 drop box +15e kdr skydrive veriyor atip tutmayin fiyatlar normal anlamiyorsanizda bosuna kafanizi yormayin ;)
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DH Misafiri 6 yıl
Droid DNA yalan oldu.
Dubaiden bayiliğini çekmiştir HTC
Patron: bilmem nerenin malı war dedi taxiciler kullanıomuş orda bende güvenip alamadım vs.vs. :D yalan olduk beee.
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OnTopOfTheWORLD 6 yıl
1999 tl mi ? Şeytan diyor ki DH tüp'e bas ve youtubedaki doğuşun sövüşünün linkini yaz ve tamam a bas.1999 TL mi ? Yuh be.
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The Raider 6 yıl
Çok gereksiz bir markasın htc. Ve çok gereksiz işler yapıyorsun. Bi bitmedin
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manyaksx 6 yıl

Ya arkadaşım gereksiz ise gereksiz bir marka için neden yazma gereği duyuyorsun Allah aşkına söylesene,
Deli olmamak elde değil, Al s3 çık kenara o zaman,


Bugün istanbulda forumda avea bayisinde gittim var dedi, gittim para çektim geldim bu sefer yok dedi sinir oldum ya
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birbayt 6 yıl The Raider
The Raider

Çok gereksiz bir markasın htc. Ve çok gereksiz işler yapıyorsun. Bi bitmedin

Bencede üretimi durdurulmalı, piyasadan telefonlar toplatılmalı ve şirketin kazançları HTC kullanıcılarına dağıtılarak kullanıcıların telefonları alınmalı, sonra herkes hayatına HTC hiç girmemiş gibi devam etmeli.
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Juggernaut06 6 yıl
S3 1400TL ama 16gb,x+ 1900TL ama 64gb üstelik yanındaki kulaklikta hatrı sayılır bir fiyatı var.400TL değerinde de bir kulaklığa sahip, onu çıkar 1500TL one x+ 64gb, beats audio , htc sense varken kim,sgs3 16gb, touchwiz gibi arayüzlü telefona 1400TL verir.Sizi akla-mantığa davet ediyorum.
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eiskent 6 yıl
İstanbul'u bilmiyorum ama Ankara Kentpark avm'de 1 adet kapalı kutu kulaklığı ile beraber 2.000tl'ye satılıyor. Ankara'da cihazı sadece bu bayide gördüm.

Saygılarımla.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
One x 1600 tl iken bu telefon 2000 tl den aşağıya satılmaz. vergiler cenneti Türkiye ..
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Gereqsiz 6 yıl
Arkadaşlar, ben bu Avea'nın yaptığını anlamadım. 1999 TL yazıyor sitesinde peşin olarak; ama herkes 1900 TL'ye almış, 1950 TL'ye 12 ay vade yaptıran da var. Bir başkası da 1850 TL vermiş, 1800 TL'ye bile alınabilirdi diyor. Birisi kulaklık ile birlikte almış, bir başkasına kulaklık vermemişler. İstanbul içerisinde kulaklıklı ve 1900 TL ve altı satan bir bayi varsa paylaşabilir misiniz benimle?
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lipitor45 6 yıl
Akıllı telefonlara iPhone 3gs ile başladım sonra sırası ile lg optimus 2x, lg optimus 3d, samsung galaxy s2, samsung galaxy s3(23 saat kullanıp geri verdim), iPhone 4s ve aynı anda iPhone 5 kullandım 5 çok sorunlu geldi gözüme geri verdim şimdi iPhone 4s ile yazıyorum size.
Açık ve net söyleyeyim androidi çok özledim. Çok kararsız kaldım öncelikle gözlerimde eğer sorun yok ise :) galaxy s3 deki pikselleri çok net görüyorum hatta zorlasam sayarım ;). Birde gündüz açık havada amoled hic görünmüyorken 4s in ekranı çok rahat ve. Bütün renk tonlarıyla görünüyordu. Amoled renklerin b...unu çıkarıyor ama gündüz o renkleri veremiyor hele beyaz rengi vermek için birtarafini yırtsa da mavimsi bir beyaz renk oluyor. Bende htc one x+ ile note2 arasında kaldım. Note 2 piksel dizilimi farklı olduğu için güneşli havada rahat görünürmu bilmem. Ama gündüz ekranda olan biteni göremeyecek olduktan sonra en kral telefon da olsa umrumda olmaz.
Su halde htc onx+ en iyi secim gibi görünüyor.
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