HTC One X+, Avea tarafından Türkiye'de kullanıma sunuluyor

HTC'nin akıllı telefon piyasasındaki yeni amiral gemisi One X+, Avea tarafından ülkemizde kullanıma sunuluyor. One X modelinin geliştirilmiş versiyonu olan yeni telefon, 1.7GHz hızında çalışan dört çekirdekli Tegra 3 AP37 işlemcisinden güç alıyor ve performans yarışında Tayvanlı üreticinin iddiasını arttırmasını sağlayacak gibi görünüyor. Mevcut One X modeline kıyasla 5 gram daha ağır olan ve kozmetin olarak çok fazla değişiklik içermeyen One X+, fark yaratan bir başka detay olark 64GB kapasite seçeneğini de beraberinde getiriyor.

Standart olarak Android 4.1.1 ile gelen One X+ aynı zamanda ULP GeForce 2 olarak tanımlanan ve ULP GeForce ile kıyaslandığında daha yüksek çalışma frekansına sahip grafik birimi ile güçlendirilmiş durumda. Kamera tarafında da geliştirmeler içeren One X+, 8MP'lik ana kamerasıyla önceki modelden farklı olarak 24 yerine 28 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapabiliyor ve 1.3MP yerine 1.6MP çözünürlüğünde ön kamera ile geliyor. HTC'nin yaptığı en dikkat çekici geliştirmelerden bir diğeri de pil tarafında karşımıza çıkıyor ve One X'in eleştirilen 1800 mAh kapasiteli pili yerini 2100 mAh'lik pile bırakıyor.

Ülkemiz pazarına Avea ile gelen One X+, 1999TL'lik fiyat üzerinden sözleşmesiz olarak alınabilecek. Aynı zamanda 4 farklı tarife seçeneğiyle de sunulan One X+ için S.E.Ç. Cihaz Kampanyası kapsamında müşteriler, ilk 3 ay 100 MB internet kullanımının hediye edileceği tarifeye ek ödeme paketi ile ayda 62 TL’den başlayan fiyatlarla, isterlerse 250 MB, 1GB veya 4GB internet paketli tekliflerden biriyle ya da 1000 dk.+1000SMS+2 GB’lik Her Şey Dahil Paket ile sahip olabilecekler. Paket içerğinde 350 TL değerinde Beats Audio Urbeats kulakiçi kulaklık hediye edilecek.