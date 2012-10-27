HTC One X için Jelly Bean güncellemesi dağıtımı Tayvan ve Singapur'da başladı

Haber Editörü
HTC'nin yılın ilk aylarında duyurduğu ve o dönemin amiral gemisi olan Tegra 3'lü One X modeli ile Snapdragon S4 işlemci barındıran One X modeli için Ekim ayında Android 4.1.1 Jelly Bean güncellemesinin başlayacağı belirtilmişti.
Tayvanlı firma ay bitmeden sözünü yerine getirdi ve HTC One X modeli için Jelly Bean güncellemesini Tayvan ve Singapur'da indirmeye sundu. Tayvan ve Singapurlu kullanıcılar 352.78MB büyüklüğündeki güncellemeyi kurduklarını rapor ediyor.
Jelly Bean güncellemesi Project Butter adındaki hızlandırılmış ve akıcı bir sistem işleyişi sunarken, Sense 4+ kullanıcı arayüzü de daha akıcı bir deneyim vaad ediyor. Özellikle Galaxy S3 ile yapılan karşılaştırmaların şimdi yeni bir boyut kazanması bekleniyor.
Jelly Bean güncellemesi bugünden itibaren Asya ülkelerinde erişilebilir olacak. Kısa süre sonra da HTC One S için Jelly Bean güncellemesi başlayacak. Uluslararası olarak güncellemenin ne zaman yaygınlaşacağı ise belirsiz.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=33304641 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Planlasiriz gideri basariz htc nin ofisini mk hahhahaah nolcak halkiz haklıyız
sizin telefonunuz snapdragon s4'lü modeldir. yani one xl.
Hayırlı olsun cid nedir,
hocam marketten cid yazıp en başta çıkan uygulamayı indirin kurun öğrenirsiniz
Bu arada One X kullananlar güle güle kullansın.
Artık JellyBean'li One X - Galaxy S3 karşılaştırma videosu da bekleriz donanimhaber'den :D
1 ay sonra biz S2'ciler de kavuşacaz kısmetse :))