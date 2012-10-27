HTC One X için Jelly Bean güncellemesi dağıtımı Tayvan ve Singapur'da başladı

HTC'nin yılın ilk aylarında duyurduğu ve o dönemin amiral gemisi olan Tegra 3'lü One X modeli ile Snapdragon S4 işlemci barındıran One X modeli için Ekim ayında Android 4.1.1 Jelly Bean güncellemesinin başlayacağı belirtilmişti.





Tayvanlı firma ay bitmeden sözünü yerine getirdi ve HTC One X modeli için Jelly Bean güncellemesini Tayvan ve Singapur'da indirmeye sundu. Tayvan ve Singapurlu kullanıcılar 352.78MB büyüklüğündeki güncellemeyi kurduklarını rapor ediyor.





Jelly Bean güncellemesi Project Butter adındaki hızlandırılmış ve akıcı bir sistem işleyişi sunarken, Sense 4+ kullanıcı arayüzü de daha akıcı bir deneyim vaad ediyor. Özellikle Galaxy S3 ile yapılan karşılaştırmaların şimdi yeni bir boyut kazanması bekleniyor.





Jelly Bean güncellemesi bugünden itibaren Asya ülkelerinde erişilebilir olacak. Kısa süre sonra da HTC One S için Jelly Bean güncellemesi başlayacak. Uluslararası olarak güncellemenin ne zaman yaygınlaşacağı ise belirsiz.