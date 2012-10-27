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HTC One X için Jelly Bean güncellemesi dağıtımı Tayvan ve Singapur'da başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
1
39
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin yılın ilk aylarında duyurduğu ve o dönemin amiral gemisi olan Tegra 3'lü One X modeli ile Snapdragon S4 işlemci barındıran One X modeli için Ekim ayında Android 4.1.1 Jelly Bean güncellemesinin başlayacağı belirtilmişti.

Tayvanlı firma ay bitmeden sözünü yerine getirdi ve HTC One X modeli için Jelly Bean güncellemesini Tayvan ve Singapur'da indirmeye sundu. Tayvan ve Singapurlu kullanıcılar 352.78MB büyüklüğündeki güncellemeyi kurduklarını rapor ediyor.

Jelly Bean güncellemesi Project Butter adındaki hızlandırılmış ve akıcı bir sistem işleyişi sunarken, Sense 4+ kullanıcı arayüzü de daha akıcı bir deneyim vaad ediyor. Özellikle Galaxy S3 ile yapılan karşılaştırmaların şimdi yeni bir boyut kazanması bekleniyor.

Jelly Bean güncellemesi bugünden itibaren Asya ülkelerinde erişilebilir olacak. Kısa süre sonra da HTC One S için Jelly Bean güncellemesi başlayacak. Uluslararası olarak güncellemenin ne zaman yaygınlaşacağı ise belirsiz.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=33304641 Yorum Yaz
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seckinsahin 7 yıl
Bide biseye yaramiyormus.


Planlasiriz gideri basariz htc nin ofisini mk hahhahaah nolcak halkiz haklıyız
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andreii 7 yıl
aagkn
telefonumun cıd nosu 1111111 bu normalmi acaba

sizin telefonunuz snapdragon s4'lü modeldir. yani one xl.
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resvo 7 yıl
Playstore a cid yazıp çıkan uygulamayı yukleyebilirsin. M27 tr binde içinde olduğu avrupa cihazlardir.
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hazin44 7 yıl
044 neresi ve ne zaman alır.
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DH Misafiri 7 yıl
gelllldiiiii mukemmel olmuş arkadaşlar galeri de dahil olmak üzere herseyde değişiklik yapılmış arayuzler çok akıcı olmuş süper dosya yuklendikten 2 saat sonra küçük bir guncelleme daha geldi musıc enchanger diye beklemeye değdi
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KinGEagLE 7 yıl
bende gelmedi ne zaman gelecek ya bu sabırsızlanıyorum artık cid numarasına nasıl bakıyoruz ne işe yarıyor
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caprice 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

gelllldiiiii mukemmel olmuş arkadaşlar galeri de dahil olmak üzere herseyde değişiklik yapılmış arayuzler çok akıcı olmuş süper dosya yuklendikten 2 saat sonra küçük bir guncelleme daha geldi musıc enchanger diye beklemeye değdi

Hayırlı olsun cid nedir,
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blackhbosss 7 yıl
sabırsızlık ile bekliyorum hergün sorguluyorum şu güncellemeyi cıksın artık beklemekten bıktım :)
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aagkn 7 yıl
telefonumun cıd nosu 1111111 bu normalmi acaba
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nurettinaz 7 yıl
Bizimde bir üreticimiz yok ki ilk önce bir güncelleme olduğunda bizim ülkemizde yayınlansın insan çok üzülüyor be
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WildDestiny 7 yıl
Benim one x e hala gelmedi acaba üretim yeriyle mi alakalıdır yurt dışından alınma çünkü ama hangi ülke bilmiyorum. Nasil ogrenebilirim cid numarası diyorlar onu nerden öğreniyorum
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4w3e 7 yıl WildDestiny
kes123kin

Benim one x e hala gelmedi acaba üretim yeriyle mi alakalıdır yurt dışından alınma çünkü ama hangi ülke bilmiyorum. Nasil ogrenebilirim cid numarası diyorlar onu nerden öğreniyorum

hocam marketten cid yazıp en başta çıkan uygulamayı indirin kurun öğrenirsiniz
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FERFEROS 7 yıl
Samsung yakında S2 kullananlara yollayacak. Bizim HTC'den Sensation'dan bahsetmiyor bile. Yakında değiştirip kurtulucağım. HTC uzun süre telefon almayı düşünmüyorum.

Bu arada One X kullananlar güle güle kullansın.
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dokuzcanlicanavar 7 yıl
One X kullanıcıları adına sevindim, kardeşimin S3'ünde stock JB'ini tecrübe etmiş ve aşırı beğenmiş biri olarak(Android'in çağ atladığı sürümlerden biri JB) HTC'nin sense arayüzü ile de şahane olacak şüphesiz JB ;)
Artık JellyBean'li One X - Galaxy S3 karşılaştırma videosu da bekleriz donanimhaber'den :D
1 ay sonra biz S2'ciler de kavuşacaz kısmetse :))
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