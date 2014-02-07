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HTC Türkiye ülke müdürü Canan Taşar oldu

5 yıl
10,4b
1
52
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC Türkiye ülke müdürü Canan Taşar oldu
One modelinin devamını merakla beklediğimiz HTC, kurumsal organizasyonunda da güncellemeler yapıyor. HTC Türkiye ekibine 2011 yılında pazarlama direktörü olarak katılan ve geçtiğimiz yıl Güneydoğu Avrupa Pazarlama Direktörlüğü görevine getirilen Canan Taşar, başarılı kariyerine bundan sonra HTC Türkiye Ülke Müdürü olarak devam edecek.
Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan ve 14 yıllık telekomünikasyon deneyimi bulunan Taşar, HTC'ye katılmadan önce Vodafone Türkiye bünyesinde Değerli Müşteri Segmenti’nden sorumlu Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyordu. HTC çatısı altında ülkemiz ve bölgemizdeki iş geliştirme ve marka yönetim çalışmalarını yürüten Taşar, yeni pozisyonunda, Tayvanlı üreticinin Türkiye'deki tüm çalışmalarına liderlik edecek.
One 2 veya One+ olarak isimlendirilmesi beklenen yeni nesil akıllı telefon modelini önümüzdeki haftalarda duyurmaya hazırlanan HTC, yeniden yapılanma çerçevesinde dünya genelinde pek çok pozisyonda yönetici değişikliği ve atamalar yapmıştı. Artan rekabet koşulları çerçevesinde küresel ölçekte daha rekabetçi olmayı amaçlayan şirket, büyük önem verdiği ülkemizdeki tüm sorumluluğu Canan Taşar'a emanet etti.  


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umut_baris 5 yıl en beğenilen
Sanırsın çok çalışıyorlar. Gizli işsiz sürüleri asıl Türkiye'de yer alıyor. Büyük firmaların Türkiye temsilcileri özellikle.
yor
Yaptıkları şey günaydın günaydın, saat 11. Papaz kız yapıştır, öğle yemeğinde ne yesek bugün. Üstüne soda içeyim bastırsın biraz.

Tıpkı intel deki kadının reklamını yaptığınız gibi bunun da reklamını yapsaydınız. Sanki başarının yolu tenis oynamaktan vs. geçiyor.

Dedem yaşındaki adam intel de yarı iletken tasarımı yapıyor bizde ise sedanlarda popo büyütüyorlar. Yine banlar beni sözde tarafsız admin.
Sanırsın çok çalışıyorlar. Gizli işsiz sürüleri asıl Türkiye'de yer alıyor. Büyük firmaların Türkiye temsilcileri özellikle.yorYaptıkları şey günay...
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3 Yanıt Yanıtla +71
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Witcher3 5 yıl
kamyon dolusu maaşlar, primler, özel sigortalar ve tabikide altta şirketin verdiği üst segment bir otomobil sınırsız benzin..hayat bunlara güzel gerçekten...
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atp96 5 yıl
ülke müdürünün değil genel müdürün değişmesi lazım nasıl bi kafa varsa 512mb ramli telefon yapıyorlar hala.
1 Yanıt Yanıtla +34
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DH Misafiri 3 yıl
Firmanız batsın oldumu az bile, bir firma marka zihniyeti olsa sizde 50_60 defa telefondan hata raporu gönderdim size,yokmu kimse ,bu firmanın yetkilileri benim bu elimdeki telefon gibi boşmu ya,insan biraz ilgilenir, müşteriye döner arar sorar senin telefonun sorunu nedir neden bu kadar hataveriyor bu telefonunuz, Dünya markası olan firmalar sattıkları ürünün arkasında olurlar,defalarca aynı arızayı mı veriyar kardeşim geri al telefonu bir iki üst modeliyle değiştir. Bunu yapın ama birşey kaybetmezsiniz bakın ondan sonra firmaya olan güven artıyormu,tavsiyeler çoğalalıyormu, SİZ ŞİMDİ TENEZZÜL EDİPTE MÜŞTERİYE DE DÖNMEZSİNİZ,
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DH Misafiri 3 yıl
One A9 16GB fiyatı 2499 TL olarak açıklanmış.
Benzer özelliklerdeki Sony, LG ve Samsung cihazlarla rekabet etmesi
neredeyse mümkün değil.
Alüminyum kasa aşkına satınalacaklar da HTC'yi ayakta tutar mı, göreceğiz.
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DH Misafiri 3 yıl
htc,mi birdaha asla ne kimseye öneririm nede tavsiye ederim elimden geldiğince herkezi uzak tutuyorum bu markadan nedeni bunlar müşteri memnuniyeti nedir bilmiyorlar amaçları bir ürün çıkarıp satış yapıp para kazanmak bur kazanırsın iki kazanırsın üç koca bir sıfır elinizde.. ben 2000 tl para verip bir telefon alıyorum 12 ay içinde 10 kere servise gönderiyorum bu cihazı her seferinde de bir parçası değişiyor haram zehir zıkkım olsun aldığınız paralar allah belanizi versin sizin gibi markanın firmanın ......
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DH Misafiri 4 yıl
HTC YETKİLİLERİNİN bu güne kadar mağduriyet yasatmistir bana verilen yalan yanlis bilgiler neticesinde mağdur etmişlerdir hani vip girişte cihazim servise girecekti nerde ?ben e8 modellerinde bu tur arizalarin zaman zaman yasandigini duydum ve gelecek cihazinda boyle bir arizasi olursa ne yaparim müşteri memnuniyeti aşina benim cihazimin kesinlikle M8 ile kutulu değişim talep ediyorum...? bu kadar magduriyeten sonra arizali bir cihaz istemiyorum gereğinin yapilmasini ihtaren bildiririm ve bana bilgi verilmesini istiyorum saygilarimla
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madmax59 5 yıl
HTC, desire 200, desire 500, salsa , one v , desire x vb gibi çöpleri ülkeye getirip yüksek fiyattan kakalamaya kalktıkça daha da belini doğrultamaz. Sadece amiral gemisi telefonu satmakla bu iş olmaz. sağlam orta seviye (herhangi bir tarafından kırpılmamış yani 4.7" telefona 480*800 ekran koymak gibi yada 4.5" telefona 512 ram gibi) Adam gibi model yapmadıkça batmaya mahkum. Artık devir taksitle pahalı telefon alma vakti değil insanlar ince eleyip sık dokumak zorunda bu yüzden fiyat performans cihazı arıyor ve maalesef bu HTC de yok.
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cheetlack 5 yıl fx57
fx57







 

 

One modelinin devamını merakla beklediğimiz HTC, kurumsal organizasyonunda da güncellemeler yapıyor. HTC Türkiye ekibine 2011 yılında pazarlama direktörü olarak katılan ve geçtiğimiz yıl Güneydoğu Avrupa Pazarlama Direktörlüğü görevine getirilen Canan Taşar, başarılı kariyerine bundan sonra HTC Türkiye Ülke Müdürü olarak devam edecek.

 

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan ve 14 yıllık telekomünikasyon deneyimi bulunan Taşar, HTC'ye katılmadan önce Vodafone Türkiye bünyesinde Değerli Müşteri Segmenti’nden sorumlu Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyordu. HTC çatısı altında ülkemiz ve bölgemizdeki iş geliştirme ve marka yönetim çalışmalarını yürüten Taşar, yeni pozisyonunda, Tayvanlı üreticinin Türkiye'deki tüm çalışmalarına liderlik edecek.

 

One 2 veya One+ olarak isimlendirilmesi beklenen yeni nesil akıllı telefon modelini önümüzdeki haftalarda duyurmaya hazırlanan HTC, yeniden yapılanma çerçevesinde dünya genelinde pek çok pozisyonda yönetici değişikliği ve atamalar yapmıştı. Artan rekabet koşulları çerçevesinde küresel ölçekte daha rekabetçi olmayı amaçlayan şirket, büyük önem verdiği ülkemizdeki tüm sorumluluğu Canan Taşar'a emanet etti.  




yorumlarımız neden silindi öğrenebilirmiyim
?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bize muzaffer başgan gbi halkla iç içe genel müdürler lazım
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yirthan 5 yıl
Telefonlara verdikleri destekleri hemen çekmeseler iyi olacak. 1 yılını dolduran telefonlar güncelleme almıyor htc de..
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Crimson Red 5 yıl
Yorumlar ibretlik
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ezginingünlüğü 5 yıl
HTC yi aklı başında bir erkek kurtarabilir ancak kadınlar duyguları ile hareket eder bana göre yöneticilik vasıfları yoktur.Htc tasarım ve ses kalitesi dışında bende hiçbirşey uyandırmıyor sırf bu nedenlerle telefon alacaklara saygım var ama ben şahsen çok çok yetersiz görüyorum.4-5 konuda en az 10 üzerinden 8 almalılar 2 tane 10 sınıf geçmeye yetmiyor.
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frislusw 5 yıl
Bizim milletimiz saglam donanima guncelleme destegi nin verilecegine inansa guvense suanki paralari vermeye bile razi ama hic kimse parasinin karsiligini alamadigi icin ici aciyor artik bu paralari vermeye sony htc lg samsung gibi firmalarin guncelleme desteklerine bakalim fazla degil 2 sene once 2000 tl olan htc one × simdi destegi kesildi(simdi islemci ile alakali diyebilirsinizde bunu htc dusunucek benibalakadar etmez)sony 2 sene onceki modellerine destek vermeyi kesti lg desen yeni cikardigi modellere bile en gec guncellemeyi veren firma(lg g2 kullanicisiyim)samsung sadece s ve note modellerine guncelleme vererek androidte 1.siraya yukseldi sayin mudure hanim eger kafaniz biraz calisiyorsa guncelleme destegi verin su telefonlara htc m8 ciktigi zaman htc one in destegini kestik diye haber yapmayin
Yillardir insanlara guncelleme destegi vermeyip yeni telefin almaya dogru ittiniz haliniz ortada millet artik yemiyor bunlari...
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