HTC Türkiye ülke müdürü Canan Taşar oldu

One modelinin devamını merakla beklediğimiz HTC, kurumsal organizasyonunda da güncellemeler yapıyor. HTC Türkiye ekibine 2011 yılında pazarlama direktörü olarak katılan ve geçtiğimiz yıl Güneydoğu Avrupa Pazarlama Direktörlüğü görevine getirilen Canan Taşar, başarılı kariyerine bundan sonra HTC Türkiye Ülke Müdürü olarak devam edecek.

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan ve 14 yıllık telekomünikasyon deneyimi bulunan Taşar, HTC'ye katılmadan önce Vodafone Türkiye bünyesinde Değerli Müşteri Segmenti’nden sorumlu Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyordu. HTC çatısı altında ülkemiz ve bölgemizdeki iş geliştirme ve marka yönetim çalışmalarını yürüten Taşar, yeni pozisyonunda, Tayvanlı üreticinin Türkiye'deki tüm çalışmalarına liderlik edecek.

One 2 veya One+ olarak isimlendirilmesi beklenen yeni nesil akıllı telefon modelini önümüzdeki haftalarda duyurmaya hazırlanan HTC, yeniden yapılanma çerçevesinde dünya genelinde pek çok pozisyonda yönetici değişikliği ve atamalar yapmıştı. Artan rekabet koşulları çerçevesinde küresel ölçekte daha rekabetçi olmayı amaçlayan şirket, büyük önem verdiği ülkemizdeki tüm sorumluluğu Canan Taşar'a emanet etti.



