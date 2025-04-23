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    Samsung Galaxy G Fold ve Galaxy Z Flip 7 FE gecikecek: İşte beklenen tarih

    Samsung'un ilk üçe katlanır telefonu Galaxy G Fold ve Galaxy Z Flip 7 FE için yeni bir tarih bilgisi paylaşıldı. Her iki model bekleneden daha geç çıkabilir. İşte detaylar...

    Galaxy G Fold ve Galaxy Z Flip 7 FE'nin çıkış takvimi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, katlanabilir telefon pazarı için yepyeni iki model daha hazırlanıyor. Daha önce şirketin ilk üçe katlanabilir (tri-fold) telefonu "Galaxy G Fold" ve uygun fiyatlı Galaxy Z Flip 7 FE'nin yolda olduğu doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise her iki telefon için çıkış takvimi sızdırıldı.​​​

    Samsung Galaxy G Fold ve Galaxy Z Flip 7 FE gecikecek

    Kaçıranlar için Samsung'un geliştirdiği üçe katlanabilen panel, henüz ticari bir ürün haline gelmedi. Ancak şirketin bu paneli, Galaxy G Fold adlı yeni bir modelde piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu cihaz, mevcut Galaxy Z Fold serisinden farklı olarak üçe bölünebilen bir yapıya sahip olacak. Bu sayede hem daha geniş bir ekran deneyimi sunacak hem de katlandığında daha taşınabilir hale gelecek.

    Galaxy Z Flip 7 FE'nin ise mevcut flip modelin kırpılmış bir sürümü olması bekleniyor. Dolayısıyla Samsung’un bu yıl içinde dört farklı katlanabilir cihazı piyasaya sürmesi muhtemel: Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE ve Galaxy G Fold. Ancak bu cihazlar aynı anda tanıtılmayacak. Z Fold 7 ve Z Flip 7’nin Temmuz ya da Ağustos ayında duyurulması beklenirken, G Fold ve Flip 7 FE'nin ise yıl sonuna ertelendiği ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy G Fold beklenen özellikler

    Samsung'un üç katlı telefonunun 6,49 inç büyüklüğünde dış ekrana, 9,96 inç büyüklüğünde iç ekrana sahip olması bekleniyor. Ancak, Huawei Mate XT'den farklı olarak telefonun Z yerine G şeklinde katlanacağı belirtiliyor. Bu sayede iç ekran katlı haldeyken tamamen iç kısımda kalarak daha yüksek koruma sağlanacak. Bu çözümün dezavantajı ise şu anki katlanır telefonlar gibi ek bir dış ekrana gereksinim duyulması.

    Samsung'un üçe katlanır telefonunun yaklaşık 200 bin adet ile oldukça sınırlı sayıda üretileceği belirtiliyor. Ayrıca, sınırlı sayıda ülkede satışa sunulması da olası.

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    gladiator08 18 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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