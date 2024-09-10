iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra karşılaştırması: Hangisi daha üstün?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tasarım ve Ekran 📱

Samsung Galaxy S24 Ultra, seleflerine oldukça benziyor. Büyük ve köşeli tasarımıyla dikkat çeken 6,8 inçlik AMOLED ekranı, arka tarafta yer alan dört kamera lensi ve S Pen yuvasıyla tanıdık bir görüntüye sahip. Ayrıca Samsung, titanyum malzeme ve S Pen’in cihaz içine entegre edilmesiyle, daha kullanışlı bir tasarıma ulaşmayı başardı.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro Max ise, titanyum kasaya ek olarak 6.9 inç boyutlarında Liquid Retina XDR OLED ekrana sahip. Her iki telefonu karşılaştırdığımızda, incelen çerçeve boyutları sayesinde fark yok denecek kadar az. Ancak iPhone 16 Pro Max'in 1,15 mm kalınlığındaki ince çerçevesi, Galaxy S24 Ultra’nın 1,5 mm'lik çerçevelerini geride bırakıyor.

iPhone 16 Pro Max, 120Hz ProMotion yenileme hızını destekliyor ve Dynamic Island kesimiyle geliyor. Galaxy S24 Ultra ise yine 1-120Hz yenileme hızı ve HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Tam Boyutta Gör Diğer tarafta iPhone 16 serisi, Yakalama düğmesi olarak adlandırılan ve birden fazla işlev sunan olan yeni bir düğmeye sahip. Kapasitif yapılı olan bu düğme, cihazın sağ tarafında, güç düğmesinin altında bulunuyor ve kolayca yakınlaştırma ve uzaklaştırmanın yanı sıra fotoğraf veya video çekimi sağlıyor. Ayrıca Apple Intelligence'a hızlı erişim de sağlıyor.

iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit

Galaxy S24 Ultra: 6,8 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)

120Hz yenileme hızı (1Hz - 120Hz), LTPO 3.0, HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık

Performans 💪

Galaxy S24 Ultra, TSMC 4nm fabrikasyon sürecini temel alan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemciye sahip. Bu konfigürasyonda ise 12 GB RAM desteği, cihazın yüksek performans seviyelerine ulaşmasını sağlıyor. Geekbench 6 test sonuçlarına göre Galaxy S24 Ultra, tek çekirdekte 2.300, çok çekirdekte 7.249 puan alırken, iPhone 15 Pro Max ise sırasıyla 2.783 ve 6.945 puan alıyor. Grafik testlerinde ise 3DMark Wild Life Extreme'de S24 Ultra 5.007 puan alırken, iPhone 15 Pro Max 3.481 puan ile geride kalıyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro Max’e gelecek olursak, telefonun A18 Pro çipiyle bu farkı kapatacağı kesin. Keza ikinci nesil 3nm süreci, hem performans hem de enerji verimliliği açısından iyileştirmeler vaat ediyor. Erken kıyaslama sızıntılarına göre, A18 Pro'nun iPhone 15 Pro'ya göre ortalama %15 daha hızlı olması bekleniyor. iPhone 16 Pro Max ve S24 Ultra’nın yapay zeka yetenekleri de oldukça iddialı.

Her iki model, resimleri otomatik düzenleyebilme ve gerçek zamanlı çeviri sunma gibi özelliklerle dikkat çekiyor. iPhone 16 Pro Max ise Apple'ın yeni "Apple Intelligence" ile daha fazla cihaz içi işleme odaklanan bir yapay zeka deneyimi sunacak.

Kamera 📸

Galaxy S24 Ultra, dört kameralı esnek yapısıyla en iyi kameralı telefonlardan biri konumunda. Ancak iPhone 15 Pro Max'in genel fotoğrafçılık performansı, şu anki favori konumunda ve iPhone 16 Pro Max ile de bu temelin daha da iyileştirilmesi bekleniyor. S24 Ultra, 200MP birincil, 12MP Ultra Geniş açı, 10MP telefoto ve 50MP telefoto sensörlerine sahip.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro Max ise, yıllardır değişmeyen geniş açı sensörüne odaklanıyor. Buna göre telefonda 48 MP f/1.8 OIS birincil, 12MP f2,8 OIS telefoto ve 1/2.6" boyutlarında 48MP ultra geniş açılı sensör bulunuyor.. Ayrıca amiral gemisi model, yansımaları azaltırken gece fotoğrafçılığı deneyimini artıracak bir dizi özellikle geliyor.

iPhone 16 Pro Max, 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF) Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm, 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm, 48 MP (Ultra geniş, PDAF) 1/2.6" f2.2

Galaxy S24 Ultra, 200MP ana sensör (0,6 μm, f/1,7, 85 derece FoV 1/1,3 inç sensör OIS ve EIS) 12MP ultra geniş (1,4 μm, f/2,2, 120 derece FoV 1/2,55 inç sensör) 10 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma 1,12 μm, f/2,4, 36 derece FoV 1/3,52 inç sensör

OIS) 50MP telefoto (5x optik yakınlaştırma, f/3,4, OIS, Lazer AF)

Pil Ömrü 🪫

Galaxy S24 Ultra, 5.000mAh pil kapasitesi ve 16 saat 45 dakikalık dayanıklılığıyla en uzun pil ömrüne sahip telefonlardan biri konumunda. iPhone 15 Pro Max'te pil ömrü bir adım ileri gitmiş olsa da, iPhone 16 Pro Max'in çok daha büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Tabi ki bunun arkasında 4.676mAh'a yükselen pil kapasitesi ve A18 Pro'nun güç optimizasyonları bulunacak.

Yazılım ve Yapay Zeka🧠

Galaxy S24 Ultra, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Yapay zeka destekli özellikler arasında Instant Slow-Mo, Chat Assist ve Generative Edit gibi yenilikler öne çıkıyor. Ayrıca, Galaxy S24 Ultra'nın Samsung DeX ve S Pen desteği ile çoklu görevlerde üstün performans sunduğu belirtilmeli. Samsung, bu modele 7 yıllık yazılım ve güvenlik güncellemesi sözü de veriyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro Max ise iOS 18 ile geleceğinden, Apple’ın yeni "Apple Intelligence" yapay zeka sistemi ile iPhone kullanımını yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Siri ve Fotoğraflar uygulamasıyla gelecek yeni özellikler, telefonun yapay zeka yeteneklerini daha güçlü kılacak. Ancak Genmoji ve Image Playgrounds gibi en çok öne çıkan özellikler Aralık ayında gelecek.

iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra 🆚 Özellik/Model iPhone 16 Pro Max Galaxy S24 Ultra Ekran 6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit 6,8 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)

120Hz yenileme hızı (1Hz - 120Hz), LTPO 3.0, HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık İşlemci A18 Pro, 3nm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 4nm RAM 8 GB LPDDR5 12GB LPDDR5X Batarya 4.676mAh, 40W kablolu şarj

MagSafe 25W

Kutuda şarj cihazı yok 5.000 mAh batarya

45W kablolu şarj

15W kablosuz şarj

5W ters kablosuz şarj

Kutuda şarj cihazı yok Arka Kamera 1 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm 200MP ana sensör

0,6 μm, f/1,7, 85 derece FoV

1/1,3 inç sensör

OIS ve EIS Arka Kamera 2 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm 12MP ultra geniş

1,4 μm, f/2,2, 120 derece FoV

1/2,55 inç sensör Arka Kamera 3 48 MP (Ultra geniş, PDAF) f2.2 10 MP telefoto

3x optik yakınlaştırma

1,12 μm, f/2,4, 36 derece FoV

1/3,52 inç sensör

OIS Arka Kamera 4 - 50MP telefoto

5x optik yakınlaştırma, f/3,4, OIS, Lazer AF Video 4K 120 FPS Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu 24/30 fps'de 8K (yalnızca ana lens), 30/60 fps'de 4K (tüm lensler) Ön Kamera 12MP f/1.9 4K 60fps 12 MP, f/2,2, 80 derece FoV, AF 4K 60fps Depolama 256GB, 512GB, 1 TB 256GB, 512GB, yada 1TB UFS 4.0 Bağlantı 5G , Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 2.nesil UWB 5G (mmWave + Sub6), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB Konektör USB-C 3.0 USB-C 3.0 Güvenlik Face ID Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri Ses Stereo hoparlörler

Üçlü mikrofon

3,5 mm bağlantı noktası yok

Arka plan gürültü azaltma Stereo hoparlörler

Üçlü mikrofon

3,5 mm bağlantı noktası yok Boyut ve Ağırlık 163 x 77,5 x 8,25mm 162.3 x 79 x 8.6 mm Renk Beyaz, Gri, Çöl Titanyumu ve Uzay Siyahı Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mor, Titanyum Sarı Diğer Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi, Yakalama Düğmesi S-Pen, Galaxy AI, 7 nesil Andorid ve 7 yıl güvenlik güncellemesi. Tanıtım Fiyatı 1199 dolar, Türkiye satış fiyatı: 99.999 TL 1.299 dolar, Türkiye satışa fiyatı 75.499 TL

Peki hangisi alınmalı ❓

Özetleyecek olursak, her iki modelin birbirine karşı güçlü olduğu yönler bulunuyor. Özellikle Galaxy S24 Ultra’nın rakipsiz bir avantajı var: Bölgesel fiyatlandırma ve S-Pen. Keza Note serisinden beri S Pen kullananlar için Galaxy S24 Ultra tek seçenek olmaya devam ediyor. Diğer taraftan, iPhone ise iOS ve Apple ekosisteminin tüm avantajlarını sunarak, bu yapıya sahip olanlar veya bu ekosisteme girmeyi düşünenler için en uygun tercih olmaya devam ediyor. Dolayısıyla eğer mevcutta Apple ürünlerine sahipseniz ya da bu ürünleri kullanmayı düşünüyorsanız, iPhone 16 Pro Max sizin için doğru seçim olabilir.

iPhone 16 serisi, pil ömründe önceki modellerden ne kadar iyi? 3 sa. önce eklendi

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırması 16 sa. önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra karşılaştırması