iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra karşılaştırması: Hangisi daha üstün?

- Tasarım ve Ekran 📱
- Performans 💪
- Kamera 📸
- Pil Ömrü 🪫
- Yazılım ve Yapay Zeka🧠
- iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra 🆚
- Peki hangisi alınmalı ❓
- Yorumlar
Tasarım ve Ekran 📱
Samsung Galaxy S24 Ultra, seleflerine oldukça benziyor. Büyük ve köşeli tasarımıyla dikkat çeken 6,8 inçlik AMOLED ekranı, arka tarafta yer alan dört kamera lensi ve S Pen yuvasıyla tanıdık bir görüntüye sahip. Ayrıca Samsung, titanyum malzeme ve S Pen’in cihaz içine entegre edilmesiyle, daha kullanışlı bir tasarıma ulaşmayı başardı.
iPhone 16 Pro Max, 120Hz ProMotion yenileme hızını destekliyor ve Dynamic Island kesimiyle geliyor. Galaxy S24 Ultra ise yine 1-120Hz yenileme hızı ve HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık sunuyor.
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iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit
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Galaxy S24 Ultra: 6,8 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)
120Hz yenileme hızı (1Hz - 120Hz), LTPO 3.0, HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık
Performans 💪
Galaxy S24 Ultra, TSMC 4nm fabrikasyon sürecini temel alan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemciye sahip. Bu konfigürasyonda ise 12 GB RAM desteği, cihazın yüksek performans seviyelerine ulaşmasını sağlıyor. Geekbench 6 test sonuçlarına göre Galaxy S24 Ultra, tek çekirdekte 2.300, çok çekirdekte 7.249 puan alırken, iPhone 15 Pro Max ise sırasıyla 2.783 ve 6.945 puan alıyor. Grafik testlerinde ise 3DMark Wild Life Extreme'de S24 Ultra 5.007 puan alırken, iPhone 15 Pro Max 3.481 puan ile geride kalıyor.
Her iki model, resimleri otomatik düzenleyebilme ve gerçek zamanlı çeviri sunma gibi özelliklerle dikkat çekiyor. iPhone 16 Pro Max ise Apple'ın yeni "Apple Intelligence" ile daha fazla cihaz içi işleme odaklanan bir yapay zeka deneyimi sunacak.
Kamera 📸
Galaxy S24 Ultra, dört kameralı esnek yapısıyla en iyi kameralı telefonlardan biri konumunda. Ancak iPhone 15 Pro Max'in genel fotoğrafçılık performansı, şu anki favori konumunda ve iPhone 16 Pro Max ile de bu temelin daha da iyileştirilmesi bekleniyor. S24 Ultra, 200MP birincil, 12MP Ultra Geniş açı, 10MP telefoto ve 50MP telefoto sensörlerine sahip.
- iPhone 16 Pro Max, 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF) Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm, 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm, 48 MP (Ultra geniş, PDAF) 1/2.6" f2.2
- Galaxy S24 Ultra, 200MP ana sensör (0,6 μm, f/1,7, 85 derece FoV 1/1,3 inç sensör OIS ve EIS) 12MP ultra geniş (1,4 μm, f/2,2, 120 derece FoV 1/2,55 inç sensör) 10 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma 1,12 μm, f/2,4, 36 derece FoV 1/3,52 inç sensör
OIS) 50MP telefoto (5x optik yakınlaştırma, f/3,4, OIS, Lazer AF)
Pil Ömrü 🪫
Galaxy S24 Ultra, 5.000mAh pil kapasitesi ve 16 saat 45 dakikalık dayanıklılığıyla en uzun pil ömrüne sahip telefonlardan biri konumunda. iPhone 15 Pro Max'te pil ömrü bir adım ileri gitmiş olsa da, iPhone 16 Pro Max'in çok daha büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Tabi ki bunun arkasında 4.676mAh'a yükselen pil kapasitesi ve A18 Pro'nun güç optimizasyonları bulunacak.
Yazılım ve Yapay Zeka🧠
Galaxy S24 Ultra, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Yapay zeka destekli özellikler arasında Instant Slow-Mo, Chat Assist ve Generative Edit gibi yenilikler öne çıkıyor. Ayrıca, Galaxy S24 Ultra'nın Samsung DeX ve S Pen desteği ile çoklu görevlerde üstün performans sunduğu belirtilmeli. Samsung, bu modele 7 yıllık yazılım ve güvenlik güncellemesi sözü de veriyor.
|Özellik/Model
|iPhone 16 Pro Max
|Galaxy S24 Ultra
|Ekran
|6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit
|6,8 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)
120Hz yenileme hızı (1Hz - 120Hz), LTPO 3.0, HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık
|İşlemci
|A18 Pro, 3nm
|Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 4nm
|RAM
|8 GB LPDDR5
|12GB LPDDR5X
|Batarya
|4.676mAh, 40W kablolu şarj
MagSafe 25W
Kutuda şarj cihazı yok
|
5.000 mAh batarya
|Arka Kamera 1
|48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm
|200MP ana sensör
0,6 μm, f/1,7, 85 derece FoV
1/1,3 inç sensör
OIS ve EIS
|Arka Kamera 2
|12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm
|12MP ultra geniş
1,4 μm, f/2,2, 120 derece FoV
1/2,55 inç sensör
|Arka Kamera 3
|48 MP (Ultra geniş, PDAF) f2.2
|10 MP telefoto
3x optik yakınlaştırma
1,12 μm, f/2,4, 36 derece FoV
1/3,52 inç sensör
OIS
|
Arka Kamera
4
|-
|
50MP telefoto
|Video
|4K 120 FPS Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu
|24/30 fps'de 8K (yalnızca ana lens), 30/60 fps'de 4K (tüm lensler)
|Ön Kamera
|12MP f/1.9 4K 60fps
|12 MP, f/2,2, 80 derece FoV, AF 4K 60fps
|Depolama
|256GB, 512GB, 1 TB
|256GB, 512GB, yada 1TB UFS 4.0
|Bağlantı
|5G , Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 2.nesil UWB
|5G (mmWave + Sub6), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB
|Konektör
|USB-C 3.0
|USB-C 3.0
|Güvenlik
|Face ID
|Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri
|Ses
|
Stereo hoparlörler
|Stereo hoparlörler
Üçlü mikrofon
3,5 mm bağlantı noktası yok
|Boyut ve Ağırlık
|163 x 77,5 x 8,25mm
|162.3 x 79 x 8.6 mm
|Renk
|Beyaz, Gri, Çöl Titanyumu ve Uzay Siyahı
|Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mor, Titanyum Sarı
|Diğer
|Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi, Yakalama Düğmesi
|S-Pen, Galaxy AI, 7 nesil Andorid ve 7 yıl güvenlik güncellemesi.
|Tanıtım Fiyatı
|1199 dolar, Türkiye satış fiyatı: 99.999 TL
|1.299 dolar, Türkiye satışa fiyatı 75.499 TL
Peki hangisi alınmalı ❓
Özetleyecek olursak, her iki modelin birbirine karşı güçlü olduğu yönler bulunuyor. Özellikle Galaxy S24 Ultra’nın rakipsiz bir avantajı var: Bölgesel fiyatlandırma ve S-Pen. Keza Note serisinden beri S Pen kullananlar için Galaxy S24 Ultra tek seçenek olmaya devam ediyor. Diğer taraftan, iPhone ise iOS ve Apple ekosisteminin tüm avantajlarını sunarak, bu yapıya sahip olanlar veya bu ekosisteme girmeyi düşünenler için en uygun tercih olmaya devam ediyor. Dolayısıyla eğer mevcutta Apple ürünlerine sahipseniz ya da bu ürünleri kullanmayı düşünüyorsanız, iPhone 16 Pro Max sizin için doğru seçim olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.