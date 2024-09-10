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    iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra karşılaştırması: Hangisi daha üstün?

    Apple, kısa bir süre önce iPhone 16 Pro Max modelini tanıttı. Peki iPhone 16 Pro Max, en yakın rakibi Galaxy S24 Ultra karşısında neler sunuyor? İşte Galaxy S24 Ultra vs iPhone 16 Pro Max
    iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Apple, dün akşam saatlerinde düzenlenen "It’s Glowtime" etkinliği kapsamında şimdiye kadarki en güçlü telefonu iPhone 16 Pro Max'i duyurdu. Peki iPhone 16 Pro Max, en yakın rakibi Samsung Galaxy S24 Ultra'ya karşı neler sunuyor? Her iki telefon arasındaki farklar neler? İşte iPhone 16 Pro Max mi Galaxy S24 Ultra mı sorusunun cevabı...

    Tasarım ve Ekran 📱

    Samsung Galaxy S24 Ultra, seleflerine oldukça benziyor. Büyük ve köşeli tasarımıyla dikkat çeken 6,8 inçlik AMOLED ekranı, arka tarafta yer alan dört kamera lensi ve S Pen yuvasıyla tanıdık bir görüntüye sahip. Ayrıca Samsung, titanyum malzeme ve S Pen’in cihaz içine entegre edilmesiyle, daha kullanışlı bir tasarıma ulaşmayı başardı. 

    iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 Pro Max ise, titanyum kasaya ek olarak 6.9 inç boyutlarında Liquid Retina XDR OLED ekrana sahip. Her iki telefonu karşılaştırdığımızda, incelen çerçeve boyutları sayesinde fark yok denecek kadar az. Ancak iPhone 16 Pro Max'in 1,15 mm kalınlığındaki ince çerçevesi, Galaxy S24 Ultra’nın 1,5 mm'lik çerçevelerini geride bırakıyor.

    iPhone 16 Pro Max, 120Hz ProMotion yenileme hızını destekliyor ve Dynamic Island kesimiyle geliyor. Galaxy S24 Ultra ise yine 1-120Hz yenileme hızı ve HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık sunuyor.

    iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Diğer tarafta iPhone 16 serisi, Yakalama düğmesi olarak adlandırılan ve birden fazla işlev sunan olan yeni bir düğmeye sahip. Kapasitif yapılı olan bu düğme, cihazın sağ tarafında, güç düğmesinin altında bulunuyor ve kolayca yakınlaştırma ve uzaklaştırmanın yanı sıra fotoğraf veya video çekimi sağlıyor. Ayrıca Apple Intelligence'a hızlı erişim de sağlıyor. 

    • iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit

    • Galaxy S24 Ultra: 6,8 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)
      120Hz yenileme hızı (1Hz - 120Hz), LTPO 3.0, HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık

    Performans 💪

    Galaxy S24 Ultra, TSMC 4nm fabrikasyon sürecini temel alan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemciye sahip. Bu konfigürasyonda ise 12 GB RAM desteği, cihazın yüksek performans seviyelerine ulaşmasını sağlıyor. Geekbench 6 test sonuçlarına göre Galaxy S24 Ultra, tek çekirdekte 2.300, çok çekirdekte 7.249 puan alırken, iPhone 15 Pro Max ise sırasıyla 2.783 ve 6.945 puan alıyor. Grafik testlerinde ise 3DMark Wild Life Extreme'de S24 Ultra 5.007 puan alırken, iPhone 15 Pro Max 3.481 puan ile geride kalıyor.

    iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 Pro Max’e gelecek olursak, telefonun A18 Pro çipiyle bu farkı kapatacağı kesin. Keza ikinci nesil 3nm süreci, hem performans hem de enerji verimliliği açısından iyileştirmeler vaat ediyor. Erken kıyaslama sızıntılarına göre, A18 Pro'nun iPhone 15 Pro'ya göre ortalama %15 daha hızlı olması bekleniyor. iPhone 16 Pro Max ve S24 Ultra’nın yapay zeka yetenekleri de oldukça iddialı.

    Her iki model, resimleri otomatik düzenleyebilme ve gerçek zamanlı çeviri sunma gibi özelliklerle dikkat çekiyor. iPhone 16 Pro Max ise Apple'ın yeni "Apple Intelligence" ile daha fazla cihaz içi işleme odaklanan bir yapay zeka deneyimi sunacak. 

    Kamera 📸

    Galaxy S24 Ultra, dört kameralı esnek yapısıyla en iyi kameralı telefonlardan biri konumunda. Ancak iPhone 15 Pro Max'in genel fotoğrafçılık performansı, şu anki favori konumunda ve iPhone 16 Pro Max ile de bu temelin daha da iyileştirilmesi bekleniyor. S24 Ultra, 200MP birincil, 12MP Ultra Geniş açı, 10MP telefoto ve 50MP telefoto sensörlerine sahip.

    iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 Pro Max ise, yıllardır değişmeyen geniş açı sensörüne odaklanıyor. Buna göre telefonda 48 MP f/1.8 OIS birincil, 12MP f2,8 OIS telefoto ve 1/2.6" boyutlarında 48MP ultra geniş açılı sensör bulunuyor.. Ayrıca amiral gemisi model, yansımaları azaltırken gece fotoğrafçılığı deneyimini artıracak bir dizi özellikle geliyor.
    • iPhone 16 Pro Max, 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF) Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm, 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm, 48 MP (Ultra geniş, PDAF) 1/2.6" f2.2
    • Galaxy S24 Ultra, 200MP ana sensör (0,6 μm, f/1,7, 85 derece FoV 1/1,3 inç sensör OIS ve EIS) 12MP ultra geniş (1,4 μm, f/2,2, 120 derece FoV 1/2,55 inç sensör) 10 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma 1,12 μm, f/2,4, 36 derece FoV 1/3,52 inç sensör
      OIS) 50MP telefoto (5x optik yakınlaştırma, f/3,4, OIS, Lazer AF)

    Pil Ömrü 🪫

    Galaxy S24 Ultra, 5.000mAh pil kapasitesi ve 16 saat 45 dakikalık dayanıklılığıyla en uzun pil ömrüne sahip telefonlardan biri konumunda. iPhone 15 Pro Max'te pil ömrü bir adım ileri gitmiş olsa da, iPhone 16 Pro Max'in çok daha büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Tabi ki bunun arkasında 4.676mAh'a yükselen pil kapasitesi ve A18 Pro'nun güç optimizasyonları bulunacak. 

    Yazılım ve Yapay Zeka🧠

    Galaxy S24 Ultra, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Yapay zeka destekli özellikler arasında Instant Slow-Mo, Chat Assist ve Generative Edit gibi yenilikler öne çıkıyor. Ayrıca, Galaxy S24 Ultra'nın Samsung DeX ve S Pen desteği ile çoklu görevlerde üstün performans sunduğu belirtilmeli. Samsung, bu modele 7 yıllık yazılım ve güvenlik güncellemesi sözü de veriyor.

    iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 Pro Max ise iOS 18 ile geleceğinden, Apple’ın yeni "Apple Intelligence" yapay zeka sistemi ile iPhone kullanımını yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Siri ve Fotoğraflar uygulamasıyla gelecek yeni özellikler, telefonun yapay zeka yeteneklerini daha güçlü kılacak. Ancak Genmoji ve Image Playgrounds gibi en çok öne çıkan özellikler Aralık ayında gelecek.

    iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra 🆚
    Özellik/Model iPhone 16 Pro Max Galaxy S24 Ultra
    Ekran 6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit 6,8 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)
    120Hz yenileme hızı (1Hz - 120Hz), LTPO 3.0, HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık
    İşlemci A18 Pro, 3nm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 4nm
    RAM 8 GB LPDDR5 12GB LPDDR5X
    Batarya 4.676mAh, 40W kablolu şarj
    MagSafe 25W
    Kutuda şarj cihazı yok

    5.000 mAh batarya
    45W kablolu şarj
    15W kablosuz şarj
    5W ters kablosuz şarj
    Kutuda şarj cihazı yok
    Arka Kamera 1 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm 200MP ana sensör
    0,6 μm, f/1,7, 85 derece FoV
    1/1,3 inç sensör
    OIS ve EIS
    Arka Kamera 2 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm 12MP ultra geniş
    1,4 μm, f/2,2, 120 derece FoV
    1/2,55 inç sensör
    Arka Kamera 3 48 MP (Ultra geniş, PDAF) f2.2 10 MP telefoto
    3x optik yakınlaştırma
    1,12 μm, f/2,4, 36 derece FoV
    1/3,52 inç sensör
    OIS

    Arka Kamera 

    4

    		 -

    50MP telefoto
    5x optik yakınlaştırma, f/3,4, OIS, Lazer AF
    Video 4K 120 FPS Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu 24/30 fps'de 8K (yalnızca ana lens), 30/60 fps'de 4K (tüm lensler)
    Ön Kamera 12MP f/1.9 4K 60fps 12 MP, f/2,2, 80 derece FoV, AF 4K 60fps
    Depolama 256GB, 512GB, 1 TB 256GB, 512GB, yada 1TB UFS 4.0
    Bağlantı 5G , Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 2.nesil UWB 5G (mmWave + Sub6), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB
    Konektör USB-C 3.0 USB-C 3.0
    Güvenlik Face ID Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
    7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri
    Ses

    Stereo hoparlörler
    Üçlü mikrofon
    3,5 mm bağlantı noktası yok
    Arka plan gürültü azaltma

    		 Stereo hoparlörler
    Üçlü mikrofon
    3,5 mm bağlantı noktası yok
    Boyut ve Ağırlık 163 x 77,5 x 8,25mm 162.3 x 79 x 8.6 mm
    Renk Beyaz, Gri, Çöl Titanyumu ve Uzay Siyahı Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mor, Titanyum Sarı
    Diğer Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi, Yakalama Düğmesi S-Pen, Galaxy AI, 7 nesil Andorid ve 7 yıl güvenlik güncellemesi.
    Tanıtım Fiyatı 1199 dolar, Türkiye satış fiyatı: 99.999 TL 1.299 dolar, Türkiye satışa fiyatı 75.499 TL

    Peki hangisi alınmalı ❓

    Özetleyecek olursak, her iki modelin birbirine karşı güçlü olduğu yönler bulunuyor. Özellikle Galaxy S24 Ultra’nın rakipsiz bir avantajı var: Bölgesel fiyatlandırma ve S-Pen. Keza Note serisinden beri S Pen kullananlar için Galaxy S24 Ultra tek seçenek olmaya devam ediyor. Diğer taraftan, iPhone ise iOS ve Apple ekosisteminin tüm avantajlarını sunarak, bu yapıya sahip olanlar veya bu ekosisteme girmeyi düşünenler için en uygun tercih olmaya devam ediyor. Dolayısıyla eğer mevcutta Apple ürünlerine sahipseniz ya da bu ürünleri kullanmayı düşünüyorsanız, iPhone 16 Pro Max sizin için doğru seçim olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 15 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 17 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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