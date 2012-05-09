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HTC kablosuz içerik aktarım aksesuarı Media Link HD'yi satışa sundu

7 yıl
32,1b
1
26
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Başta Tegra 3 işlemcili One X modeli olmak üzere piyasaya sunduğu yeni nesil akıllı telefon modelleriyle satışlarını yeniden arttırmaya başlayan HTC, aksesuar yatırımlarını da sürdürüyor.
Akıllı telefonların işlem gücü ve ek özellikler açısından her geçen gün daha fazla gelişim göstermesini dikkate alan HTC, telefonlarına katma değer sağlayacak aksesuarlar ile kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına çözüm olmayı amaçlıyor. HTC resmi tanıtımını daha önce yaptığı Media Link HD isimli kablosuz içerik aktarıcım aksesuarını satışa sundu. 
One X gibi yüksek medya kabiliyetine sahip HTC telefonlar için geliştirilen minik kutu ile başta 1080p videolar olmak üzere fotoğraflar ve görüntülenebilen diğer tüm dökümanlar sadece üç parmak hareketi ile HDMI portu üzerinden Media Link HD kutusu bağlanmış televizyonlara kablosuz olarak aktarılabiliyor. HTC'ye göre içerik aktarımını oldukça akıcı bir şekilde gerçekleştiren bu kutu ile DLNA teknolojisine sahip olmayan televizyonlar ile HTC'nin yeni nesil akıllı telefonları arasındaki içerik aktarımı sadece parmak hareketleri ile gerçekleştirilebilecek.
4+1 çekirdekli Tegra 3 platformunun gelişmiş video oynatım yazılımlarıyla kullanımda ortaya koyduğu performans dikkate alınırsa, HTC'nin yeni aksesuarı ile birlikte örneğin One X aynı zamanda bir kablosuz medya oynatıcısı olarak ta kullanılabilecek. Media Link HD, Amazon'da 86$'dan alınabilirken, HTC'nin global pazarlar için belirlediği son kullanıcı satış fiyatının 99$ olduğunu da not düşelim.

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yagmursuz 7 yıl en beğenilen
güzel bir teknoloji, geliştirildikçe power point sunumlarında kullanabilirim. Ama sanırım önce one x almam lazım! :)
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ender 5 yıl
apple tv nin yaptıgı iş..
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DH Misafiri 6 yıl
Güzel bir teknoloji ama benim sormak istediğim bir şey var bu htc medai link acaba HTC EVO 3D ye uygunmudur.
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Dreamparks 6 yıl
BU VİDEODA OYUN OYNUYOR ARKADAŞLAR İNCELEMENİZİ TAVSİYE EDERİM, youtube.com/...
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tekinsi 6 yıl
arkadaşlar ben denedim. elimde bir kaç adet vardı ve şimdi tüm stoklar bitti. kurulmu ise çok basit olan aygıtın özellikleri ise sadece youtube de video tanıtımındaki gibi değil. dahası olduğunu da bildiririm.

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htc medialink hd
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tekinsi 6 yıl
işte media link hd artık türkiye den satın alabilirsiiniz. buyrun link.
htc.web.tr/...
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tekinsi 6 yıl
kısa sürede htc türkiye www.htc.web.tr adresinde satışa çıkar.
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DH Misafiri 7 yıl
sanirsam tek eksigimiz buydu
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EyupSakrak 7 yıl
ARKADAŞLAR BU VİDEOYUYU KESİN İZLEYİN.TELEFON ÇOK SAĞLAM youtube.com/...
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chamicals2 7 yıl
DLNA özelliği bulunmayan (artık kaldı mı DLNAsız lcd ??? ) lcdlerle paylaşım sağlayan bir alet olmuş. Öyle büyütülecek bir alet değil günümüzde her süper akıllı telefon bu paylaşımı yapabiliyor
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Prequel 7 yıl
hiachi

PrequelDLNA denen ucube mirroring yapmıyor. Bu yapıyor mu yapmıyor mu? İlk resme bakarsak yapılıyor ama videoda geçmemiş, ve yapılsa oyun oynanabileceğini de videoda üstüne basa basa anlatırlardı. Mirroring destekleyen teknolojileri destekliyorum. Geri kalanları çöp. Tamam medya oynatım özelliği de olsun ama mirroring kadar önemli birşey olamaz. Bu konuda WHDI rakipsiz. Umarım diğer parazitler arasından sıyrılıp yaygınlaşır.
ustat whdı sadece lafta kaldı hani geliştirmeler halen beklemekte birtane ekran kartı cıkarttılar gtx 460 modeliydi sanırım ondan sonra fıs ben dahada kucultulebileceğini dusunurken adamlar hiç ileri gidemediler benim umudum intelin widi sinde insallah oda oldugu yerde sayıklamaz


WiDi da mirroring yapmıyor ondan da nefret ediyorum.


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E_Aydin35 7 yıl
HTC gerçekten çok güzel bir hizmet sunmuş, heleki DLNA özelliği olmayan Tv'lerde bile el hareketi ile olamsı gerçekten çok özel ve güzel.:)
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