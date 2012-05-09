HTC kablosuz içerik aktarım aksesuarı Media Link HD'yi satışa sundu

Başta Tegra 3 işlemcili One X modeli olmak üzere piyasaya sunduğu yeni nesil akıllı telefon modelleriyle satışlarını yeniden arttırmaya başlayan HTC, aksesuar yatırımlarını da sürdürüyor.

Akıllı telefonların işlem gücü ve ek özellikler açısından her geçen gün daha fazla gelişim göstermesini dikkate alan HTC, telefonlarına katma değer sağlayacak aksesuarlar ile kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına çözüm olmayı amaçlıyor. HTC resmi tanıtımını daha önce yaptığı Media Link HD isimli kablosuz içerik aktarıcım aksesuarını satışa sundu.

One X gibi yüksek medya kabiliyetine sahip HTC telefonlar için geliştirilen minik kutu ile başta 1080p videolar olmak üzere fotoğraflar ve görüntülenebilen diğer tüm dökümanlar sadece üç parmak hareketi ile HDMI portu üzerinden Media Link HD kutusu bağlanmış televizyonlara kablosuz olarak aktarılabiliyor. HTC'ye göre içerik aktarımını oldukça akıcı bir şekilde gerçekleştiren bu kutu ile DLNA teknolojisine sahip olmayan televizyonlar ile HTC'nin yeni nesil akıllı telefonları arasındaki içerik aktarımı sadece parmak hareketleri ile gerçekleştirilebilecek.

4+1 çekirdekli Tegra 3 platformunun gelişmiş video oynatım yazılımlarıyla kullanımda ortaya koyduğu performans dikkate alınırsa, HTC'nin yeni aksesuarı ile birlikte örneğin One X aynı zamanda bir kablosuz medya oynatıcısı olarak ta kullanılabilecek. Media Link HD, Amazon'da 86$'dan alınabilirken, HTC'nin global pazarlar için belirlediği son kullanıcı satış fiyatının 99$ olduğunu da not düşelim.