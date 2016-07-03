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HTC, sanal gerçeklik için 30 şirketi bir araya getirdi

HTC Vive ile sanal gerçeklik pazarına sağlam bir giriş yapan HTC, bu alana önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. HTC, sanal gerçeklik projelerine yatırım yapmak için 30 şirketi bir araya getirdi.
2 yıl
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Çevre Birimleri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son dönemin en gözde kullanıcı teknolojileri arasında yer alan sanal gerçeklik cihazları, teknoloji firmalarının gelecek planları arasında önemli bir yer tutuyor. Başta oyun ve eğlence dünyası olmak üzere birçok sektör için büyük umutlar vadeden sanal gerçeklik alanına önemli yatırımlar yapan bu firmalardan biri de Tayvanlı teknoloji devi HTC Corporation.
Piyasadaki en iyi sanal gerçeklik cihazlarından biri olan HTC Vive ile bu alana sağlam bir giriş yapan HTC, şimdi de sanal gerçeklik konusunda yeni projelere imza atmak için dev bir girişim başlattı. Sanal gerçeklik alanında faaliyet gösteren 30 yatırım firması, HTC'nin önderliğinde bir araya geldi.
Virtual Reality Venture Capital Alliance (VRVCA) adını taşıyan bu yeni ortaklık, Çin'de düzenlenen GSMA Mobile etkinliği sırasında duyuruldu. 30 şirketi bir araya getiren bu girişim, sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik alanında projeler üzerinde çalışan yeni şirketlere yatırım yapacak. VRVCA'in elinde, bu yeni şirketlere yatırım yapmak için 10 milyar dolar kullanılabilir sermaye bulunuyor.
Sadece sanal gerçeklik cihazları değil, sanal gerçeklik ile alakalı içerikler, aksesuarlar, araçlar, yazılımlar ve uygulamalar geliştiren yeni şirketler de yatırım bulmak için VRVCA'in kapısını çalabilecekler.

http://www.tweaktown.com/news/52826/htc-brings-30-companies-together-vr-10-billion-spend/index.html Yorum Yaz
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Night_Blade 2 yıl
arrivederci
Umarım VR zamanla 3D gibi zamanla popülerliğini yitirmez yoksa HTC için hiç iyi olmaz

cihaz fiyatları 300-500$ seviyesinde olursa popülerliğini yitirmez diye düşünüyorum. Stadyum içinde maç izleyebilirsin, oyunun içinde kendini bir savaşçı olarak bulabilirsin veya uluslar arası bilimsel birkongrede yer alabilrsin vb. faaliyetler için çok uygun bir cihaz. Sadece biraz daha ulaşılabilir olması ve ergonomik olması gerek bence.
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hakanguven 2 yıl
Mart Teknoloji olarak Ankara da Sanal gerçeklik gözlüğü imalatı yapmaktayız.

konuyla ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz

mart.tc/...
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kadirirdem 2 yıl
htc batmayı çok isteyen bir firma...
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A.F.Y.D 2 yıl
sanal gerçeklik gelişiyor ve ilk geliştiren parayı da patlatacak, o yüzden piyasa kızışacak gibi.
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lionhearts 2 yıl
HTC kusura bakma el attığın herşey kuruyor.ceo'n da kaçtı gitti zaten.e htc 10'da satmiyor ne olacak senin bu halin?
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Patren 2 yıl
htc tekel olcak vr da
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serci244 2 yıl
HTC hamdı. batmalar çıkmalar ve valve ortaklığı onu pişirdi. Şimdi doğru kararlarla dev şirket olma yolunda ilerliyor.
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arrivederci 2 yıl
Umarım VR zamanla 3D gibi zamanla popülerliğini yitirmez yoksa HTC için hiç iyi olmaz
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Hesap001 2 yıl
Htcyi batmaktan kurtaran yatırım
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