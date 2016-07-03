HTC, sanal gerçeklik için 30 şirketi bir araya getirdi

Son dönemin en gözde kullanıcı teknolojileri arasında yer alan sanal gerçeklik cihazları, teknoloji firmalarının gelecek planları arasında önemli bir yer tutuyor. Başta oyun ve eğlence dünyası olmak üzere birçok sektör için büyük umutlar vadeden sanal gerçeklik alanına önemli yatırımlar yapan bu firmalardan biri de Tayvanlı teknoloji devi HTC Corporation.

Piyasadaki en iyi sanal gerçeklik cihazlarından biri olan HTC Vive ile bu alana sağlam bir giriş yapan HTC, şimdi de sanal gerçeklik konusunda yeni projelere imza atmak için dev bir girişim başlattı. Sanal gerçeklik alanında faaliyet gösteren 30 yatırım firması, HTC'nin önderliğinde bir araya geldi.

Virtual Reality Venture Capital Alliance (VRVCA) adını taşıyan bu yeni ortaklık, Çin'de düzenlenen GSMA Mobile etkinliği sırasında duyuruldu. 30 şirketi bir araya getiren bu girişim, sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik alanında projeler üzerinde çalışan yeni şirketlere yatırım yapacak. VRVCA'in elinde, bu yeni şirketlere yatırım yapmak için 10 milyar dolar kullanılabilir sermaye bulunuyor.

Sadece sanal gerçeklik cihazları değil, sanal gerçeklik ile alakalı içerikler, aksesuarlar, araçlar, yazılımlar ve uygulamalar geliştiren yeni şirketler de yatırım bulmak için VRVCA'in kapısını çalabilecekler.

http://www.tweaktown.com/news/52826/htc-brings-30-companies-together-vr-10-billion-spend/index.html