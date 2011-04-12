HTC yeni nesil süper telefonunu tanıttı; Sensation

HTC'nin kesinlik kazanan detaylarına daha önceki haberimizde verdiğimiz yeni telefonu Sensation resmi olarak tanıtıldı. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı Android 2.3 işletim sistemli yeni telefon, Quacomm'un 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde Super LCD ekrana sahip olan telefon, sahip olduğu güçlü donanım özellikleriyle adından söz ettirecek gibi görünüyor.

HTC tarafından açıklanan resmi özellik bilgilerine göre 768MB RAM ve 1GB ROM ile donatılan 148 gram ağırlığındaki telefon, asenkron yapıda olan yani çekirdekleri birbirlerinden bağımsız hızlarda ve voltaj değerlerinde çalışabilen çift çekirdekli yeni Snapdragon MSM8260 işlemcisi sayesinde 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Amerika versiyonu 4G desteğine de sahip olan telefonda otomatik fokus yapabilen ve çift LED ile donatılan 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor ve 1080p video kaydı mümkün kılınıyor. USB ve HDMI bağlantısı için MHL destekli Micro USB portu ile dnatılan telefon piyasada yaygın olarak kullanılan medya formatlarına tam destek sunuyor ve güçlü donanımı sayesinde aynı zamanda medya merkezi olarak ta kullanılabilecek.

Film izleme ve indirme için ilk defa tablet bilgisayar Flyer ile lanse edilen Watch isimli uygulamayla kullanıcıların film izleyip indirebileceği telefon, HTC'den alıştığımız üzere Sense arayüzününün ilk defa EVO 3D modelinde gördüğümüz 3.0 sürüm numaralı yeni versiyonu ile geliyor. 1520 mAh kapasiteli pil ile 495 dakikaya kadar konuşma süresi sunan Sensation, HTC'nin daha önce piyasaya sunduğu iddialı telefonlarından Desire HD ile kıyaslandığında çok daha güçlü donanım özelliklerine rağmen hem daha ince hem de daha hafif olmayı başarıyor. Diğer özellikleri arasında Jireskop, 802.11n WiFi, Bluetooth, GPS , dijital pusula, yakınlık ve ortam ışık sensörleri gibi detaylara yer verilen HTC Sensation'ın Mayıs ayı içerisinde Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.