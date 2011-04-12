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HTC yeni nesil süper telefonunu tanıttı; Sensation

8 yıl
31,6b
1
122
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin kesinlik kazanan detaylarına daha önceki haberimizde verdiğimiz yeni telefonu Sensation resmi olarak tanıtıldı. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı Android 2.3 işletim sistemli yeni telefon, Quacomm'un 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde Super LCD ekrana sahip olan telefon, sahip olduğu güçlü donanım özellikleriyle adından söz ettirecek gibi görünüyor.

HTC yeni nesil süper telefonunu tanıttı; Sensation
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HTC tarafından açıklanan resmi özellik bilgilerine göre 768MB RAM ve 1GB ROM ile donatılan 148 gram ağırlığındaki telefon, asenkron yapıda olan yani çekirdekleri birbirlerinden bağımsız hızlarda ve voltaj değerlerinde çalışabilen çift çekirdekli yeni Snapdragon MSM8260 işlemcisi sayesinde 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Amerika versiyonu 4G desteğine de sahip olan telefonda otomatik fokus yapabilen ve çift LED ile donatılan 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor ve 1080p video kaydı mümkün kılınıyor. USB ve HDMI bağlantısı için MHL destekli Micro USB portu ile dnatılan telefon piyasada yaygın olarak kullanılan medya formatlarına tam destek sunuyor ve güçlü donanımı sayesinde aynı zamanda medya merkezi olarak ta kullanılabilecek.

HTC yeni nesil süper telefonunu tanıttı; Sensation
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Film izleme ve indirme için ilk defa tablet bilgisayar Flyer ile lanse edilen Watch isimli uygulamayla kullanıcıların film izleyip indirebileceği telefon, HTC'den alıştığımız üzere Sense arayüzününün ilk defa EVO 3D modelinde gördüğümüz 3.0 sürüm numaralı yeni versiyonu ile geliyor. 1520 mAh kapasiteli pil ile 495 dakikaya kadar konuşma süresi sunan Sensation, HTC'nin daha önce piyasaya sunduğu iddialı telefonlarından Desire HD ile kıyaslandığında çok daha güçlü donanım özelliklerine rağmen hem daha ince hem de daha hafif olmayı başarıyor. Diğer özellikleri arasında Jireskop, 802.11n WiFi, Bluetooth, GPS , dijital pusula, yakınlık ve ortam ışık sensörleri gibi detaylara yer verilen HTC Sensation'ın Mayıs ayı içerisinde Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.


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serhat_ps3 8 yıl en beğenilen
Telefon için 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli yoh artık
inanın ben daha dün gibi hatırlıyorum 3210 nu ya:D

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2002 den bu yana bu tablet ve özellikle telefon teknolojisi tabiri çaiz ile 2-3 kere çağ atladı ve bu yenilikler git gide hızlanarak devam ediyor 2015 te nasıl telefonlarla karşılaşacağımı tahmin edemiyorum...


Yıl 2020 çıkan telefonlardaki özellikler:
AMD Phenom™ II
Full holografik ve kapasitif ekran , görüntülere dokunun ekrana değil:(
DTS ses desteği
500 gb hafıza
20 megapiksel kamera
100 km kapasiteli WiFi
Android 10.9
3 saat pil ömrü(
)
Telefon için 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli yoh artıkinanın ben daha dün gibi hatırlıyorum 3210 nu ya:D
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inanmayan denesin 8 yıl
Kompleksli ip4 kullanıcısı tespit edildi.
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draconist 8 yıl

dewr

İPHONE4
daha iyi diyen biri muhakkak çıkacaktır.


Hayallerini yıkmak istemezdim ama iphone en iyi telefon listesinden çıkalı baya oluyor.

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dewrİPHONE4daha iyi diyen biri muhakkak çıkacaktır.Hayallerini yıkmak istemezdim ama iphone en iyi tel...
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3 Yanıt Yanıtla +7
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SamuelColt 8 yıl
10numara alet
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HyperioИ 8 yıl
Yani şunu anlamıyorum bi türlü. Androidci bi arkadaş gelip iPhone 4e laf atıyor. Taa geçen sene çıkmış ve bu HTCye göre bi önceki nesilde kalan bi aletle karşılaştırma gereksinimi duyuyor her nedense. Sonra iPhone 4'ten bahsedince başka bi arkadaş kompleksli olan "elmacı" oluyor. İlginç bi durum vallahi.
iPhone canınızı ne kadar yakmış da böyle Allah Allah diyerek saldırı modu alıyorsunuz anlamak mümkün değil..

Not: Merak edenlere; iP4 kullanacısı falan da değilim.. Ayrıca geldiği zaman büyük ihtimal bu aleti ya da SGS2 almayı düşünüyorum..
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DH Misafiri 8 yıl
Slm arkadaslar sorum su bu telefon Türkiyede calisacakmi bildigim kadariyla bunlarda 4g telefonlarda sim kart girişi yok onu merak etmekteyim yardimci olursaniz sevinirim
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lazloo 8 yıl

DH Misafiri

Slm arkadaslar sorum su bu telefon Türkiyede calisacakmi bildigim kadariyla bunlarda 4g telefonlarda sim kart girişi yok onu merak etmekteyim yardimci olursaniz sevinirim

Bu cihazın 4G ve GSM olmak üzere iki versiyonu var. 4G olanı burada çalışmaz.
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muhammed cy 8 yıl
bu telefonu alıp hdmı ile projeksiyona bağlamak istiyorum. Hazirana telefon gelse iyi olur
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Bukalemun 8 yıl
teknoblog.com/...
MHL nedir ?
Samsung’un Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtmış olduğu yepyeni Android akıllı telefonu Galaxy S II, MHL portu barındıran ilk akıllı telefon olma unvanını da ele geçirmiş durumda. 20o8 yılında mobil cihazlar için duyurulan Mobil Yüksek Çözünürlüklü video Bağlantı (Mobil High-Definition video Link) standardı aralarında Nokia, Samsung, Toshiba, Sony ve Silicon Image gibi büyükleri barındıran bir konsorsiyum tarafından tanıtılmıştı.
DisplayPort, mini-HDMI ya da Light Peak gibi yeni bir mobil bağlantı standardıyla karşı karşıyayız. Galaxy S II’nin altında yer alan microUSB girişi aslında MHL jakı görevini de görüyor. Galaxy S II’nin içindeki devre sayesinde USB veya MHL empedansı tanınıyor ve bu giriş USB veri aktarımı, USB üzerinden şarj ya da MHL üzerinden ses, görüntü aktarımı veya şarj gibi işlevleri yerine getiriyor. 5 telli micro-USB’den HDMI’ye kablo video ve sesi mevcut HDMI destekli ekranlara göndermeye imkân tanıyor. Ne yazık ki, eğer Galaxy S II ile TV arasına bir telefon şarj adaptörü yerleştirmezseniz TV’niz Galaxy S II’yi çalma esnasında şarj etmeyecektir. Bu yılın ilerleyen zamanlarında çıkacak MHL destekli TV’leri beklerseniz şarj özelliğine de kavuşmuş olabilirsiniz.
Galaxy S II’yi MHL bağlantısı üzerinden TV’ye bağladıktan sonra TV’nizin HDMI-CEC uyumlu uzaktan kumandasını kullanarak Galaxy S II’nin medya arayüzünü kontrol etmeniz ve burada gezinmeniz de mümkün. Galaxy S II MHL destekli ilk cihaz olma özelliğini taşıyor, ancak bu yıl içinde yeni cihazların da çıkması bekleniyor. Bunlar sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayacak, tabletler ve TV’lerde de bu özelliği göreceğiz.
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1 HiT u DowN 8 yıl

Bukalemun

teknoblog.com/...

MHL nedir ?

Samsung’un Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtmış olduğu yepyeni Android akıllı telefonu Galaxy S II, MHL portu barındıran ilk akıllı telefon olma unvanını da ele geçirmiş durumda. 20o8 yılında mobil cihazlar için duyurulan Mobil Yüksek Çözünürlüklü video Bağlantı (Mobil High-Definition video Link) standardı aralarında Nokia, Samsung, Toshiba, Sony ve Silicon Image gibi büyükleri barındıran bir konsorsiyum tarafından tanıtılmıştı.

DisplayPort, mini-HDMI ya da Light Peak gibi yeni bir mobil bağlantı standardıyla karşı karşıyayız. Galaxy S II’nin altında yer alan microUSB girişi aslında MHL jakı görevini de görüyor. Galaxy S II’nin içindeki devre sayesinde USB veya MHL empedansı tanınıyor ve bu giriş USB veri aktarımı, USB üzerinden şarj ya da MHL üzerinden ses, görüntü aktarımı veya şarj gibi işlevleri yerine getiriyor. 5 telli micro-USB’den HDMI’ye kablo video ve sesi mevcut HDMI destekli ekranlara göndermeye imkân tanıyor. Ne yazık ki, eğer Galaxy S II ile TV arasına bir telefon şarj adaptörü yerleştirmezseniz TV’niz Galaxy S II’yi çalma esnasında şarj etmeyecektir. Bu yılın ilerleyen zamanlarında çıkacak MHL destekli TV’leri beklerseniz şarj özelliğine de kavuşmuş olabilirsiniz.

Galaxy S II’yi MHL bağlantısı üzerinden TV’ye bağladıktan sonra TV’nizin HDMI-CEC uyumlu uzaktan kumandasını kullanarak Galaxy S II’nin medya arayüzünü kontrol etmeniz ve burada gezinmeniz de mümkün. Galaxy S II MHL destekli ilk cihaz olma özelliğini taşıyor, ancak bu yıl içinde yeni cihazların da çıkması bekleniyor. Bunlar sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayacak, tabletler ve TV’lerde de bu özelliği göreceğiz.

hdmi dan farkı neki bunun?
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DH Misafiri 8 yıl
uww beybi sen ne tatlı bişeysin öle:D
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justburcel 8 yıl
türkiyeye geç gelmez inşallah ya ben almayı düşünüyorum
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DH Misafiri 8 yıl
acaba ne zaman çıkar ve türkiyeye gelir?
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Klasör.:X:. 8 yıl
özellikleri iyi ama fiyatı ne olur allah bilir :S
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FRAPS 8 yıl
Bu androidlerin ekran çözünürlükleri birbirini tutmuyor. 800 480 çözünürlük uyumlu olarak yapılan oyun, bunda ekranda küçük boyutta mı çalışacak ?
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teknofobi 8 yıl
@ Bautisr hocam aslinda 4.3 ekraninda fazlasi ile avantajlari var ve kullanimina alisinca buyukluk pekde sorun olmuyor ve bir iddia da bulunuyorum cok degil 1.2 sene icinde iphone dahil pek cok cihazda 4.3 ekran kafilesine dahil olucak
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Batuist 8 yıl
mükemmel bir telefon olmuş.. ama diyorum keşke o çözünürlükteki ekranı 3,5" yada olmadı en azından 4"lik bir ekranda sunsaymış eminim çok daha harika olurdu..
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teknofobi 8 yıl
Lord of darkness allah askina ne sacmaliyorsun sen ya bilgin yok bari fikrin olmasin androidde kablosuz dosya alip yollaj icin tele wifi file explorer pro tarzi bi program yeterli pc ye herhengi bir pogram yuklemeye gerek yok direk pcnin tarayicisina adresi gir teldeki dosyalar karsinda istedigini yolla al. Yahu bilgin yok bari suz rezil olma hadi olddun hala sallamya devam etme. Ayrica desire hd galaxy s vs.hemen her android cihazda.sorunsuz calisiyor program sen once i4 une program kurmadan bt ile dosya yolla.al sonra wifi vs.muhabbetine gir yoksa android daha cok rezil eder seni :)
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inanmayan denesin 8 yıl
Kompleksli ip4 kullanıcısı tespit edildi.
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