HTC yeni nesil süper telefonunu tanıttı; Sensation

HTC'nin kesinlik kazanan detaylarına daha önceki haberimizde verdiğimiz yeni telefonu Sensation resmi olarak tanıtıldı. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı Android 2.3 işletim sistemli yeni telefon, Quacomm'un 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde Super LCD ekrana sahip olan telefon, sahip olduğu güçlü donanım özellikleriyle adından söz ettirecek gibi görünüyor.
Film izleme ve indirme için ilk defa tablet bilgisayar Flyer ile lanse edilen Watch isimli uygulamayla kullanıcıların film izleyip indirebileceği telefon, HTC'den alıştığımız üzere Sense arayüzününün ilk defa EVO 3D modelinde gördüğümüz 3.0 sürüm numaralı yeni versiyonu ile geliyor. 1520 mAh kapasiteli pil ile 495 dakikaya kadar konuşma süresi sunan Sensation, HTC'nin daha önce piyasaya sunduğu iddialı telefonlarından Desire HD ile kıyaslandığında çok daha güçlü donanım özelliklerine rağmen hem daha ince hem de daha hafif olmayı başarıyor. Diğer özellikleri arasında Jireskop, 802.11n WiFi, Bluetooth, GPS , dijital pusula, yakınlık ve ortam ışık sensörleri gibi detaylara yer verilen HTC Sensation'ın Mayıs ayı içerisinde Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.
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2002 den bu yana bu tablet ve özellikle telefon teknolojisi tabiri çaiz ile 2-3 kere çağ atladı ve bu yenilikler git gide hızlanarak devam ediyor 2015 te nasıl telefonlarla karşılaşacağımı tahmin edemiyorum...
Yıl 2020 çıkan telefonlardaki özellikler:
AMD Phenom™ II
Full holografik ve kapasitif ekran , görüntülere dokunun ekrana değil:(
DTS ses desteği
500 gb hafıza
20 megapiksel kamera
100 km kapasiteli WiFi
Android 10.9
3 saat pil ömrü( )
Hayallerini yıkmak istemezdim ama iphone en iyi telefon listesinden çıkalı baya oluyor.