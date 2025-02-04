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    Samsung kararlı: Exynos 2500 çıkış tarihi paylaşıldı

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Exynos 2500 yonga setinin çıkış tarihi paylaşıldı. Galaxy Z Fold&Flip 7 serisine ertelenen işlemci, çok yakında geliyor...
    Samsung kararlı: Exynos 2500 çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S25 modellerini yalnızca Snapdragon 8 Elite ile duyurmuş ve Exynos 2500'ü geri plana itmişti. Bu süreçte ise, şirketin 3nm GAA üretim sürecinde yaşadığı düşük verimlilik iddiaları gündeme geldi. Ancak yeni gelişmelere göre, Exynos 2500 için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak yonga seti için yeni bir tarih bilgisi paylaşıldı.

    2025'in ikinci yarısında geliyor

    Samsung'un çip geliştirme birimi olan LSI bölümü, son yaptığı duyuruda Exynos 2500’ün optimize edildiğini ve yılın ikinci yarısında duyurulacağını belirtti. Yonga setinin hangi cihazda piyasaya sürüleceği ise halen belirsiz. Ancak Samsung'un planlarının ne olabileceği konusunda fikir yürütebiliriz. Keza Galaxy S25 serisi listeden çıkarılmış durumda.

    Son bilgilere göre Galaxy Z Flip 7'nin Exynos 2500 ile çıkacağı konuşuluyor. Bu, Samsung’un çip maliyetlerini azaltmasına yardımcı olabilir. Ancak sızan Geekbench 6 sonuçlarında, işlemcinin tek çekirdek ve çok çekirdek performansında Snapdragon 8 Elite'in gerisinde olduğunu söyleyelim. Gerçek dünya kullanımında bu farkın ne kadar hissedileceği bilinmese de Samsung’un Exynos serisini rakipleriyle kıyaslanabilir hale getirmesi gerekecek.

    Samsung, 3nm GAA sürecindeki üretim verimini artırarak ilerleyen yıllarda Exynos çiplerine daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor. S26 serisinin tamamen Exynos tabanlı olabileceği söylentileri bu stratejinin bir parçası olabilir. Ancak kısa vadede Exynos 2500’ün rekabet gücü merak konusu olmaya devam edecek.

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