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HTC, yeni ve farklı bir sanal gerçeklik cihazı üzerinde çalışıyor

HTC Vive ile sanal gerçeklik sektörünü domine eden HTC, yeni bir sanal gerçeklik cihazı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Yeni cihaz, birçok farklı özellikle sanal gerçeklik sektöründe ilk olacak.
2 yıl
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1
Zamazingo
Emre Karakullukçu
Yazar
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HTC, yeni ve farklı bir sanal gerçeklik cihazı üzerinde çalışıyor
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HTC’nin mali işler müdürü olan Chia-lin Chang, şirketinin geleceğe dair planlarından bahsetti. Yıllardır akıllı telefon sektöründe varlığını sürdüren HTC için “bir sanal gerçeklik şirketi” diyerek şirketin önceliklerinin değiştiğine dikkat çeken Chang, yeni bir sanal gerçeklik cihazı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Yeni sanal gerçeklik cihazı hakkında detaylı bilgi vermeyi reddeden Chang, cihazın birçok farklı özelliğe sahip olacağını dile getirdi. Sanal gerçeklik sektörünün en iyi cihazları arasında bulunan HTC Vive’dan bile daha iyi özelliklere sahip olacak olan bu cihaz, HTC’nin U serisi akıllı telefonlarıyla uyumlu olacak.

Chang’in söylediğine göre “telefonla birleştirilmiş sanal gerçeklik cihazı” gibi basit bir yapıya sahip olmayacak cihaz, sanal gerçeklik sektörüne farklılık katacak.

HTC’nin bu sene içerisinde tanıtmayı planladığı yeni sanal gerçeklik cihazı, bakalım Chang’in söylediği kadar iyi olacak mı?



http://www.gsmarena.com/htc_is_working_on_a_new_mobile_vr_product_for_2017-blog-23436.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FRAPS_TR 2 yıl
Şuan ki en iyi vr cihazı htc vive dir. Adamlar tek cihaz çıkardılar en iyisini yaptılar.
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