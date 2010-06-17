HTC EVO 4G'nin işlemcisi hız aşırma ile 1.27GHz'e çıkartıldı

Dünyanın en hızlı telefonlarından biri olan HTC'nin EVO 4G modeli hız aşırtma ile daha yüksek saat hızlarına çıkartıldı. Coolbho3000 rumuzunu kullanan geliştirici Micheal Huang, HTC EV 4G için, Android işletim sisteminin çekirdek yapısında bazı değişiklikler yaptığını ve bunun sonucunda, 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisini 1267MHz'e çıkartmayı başardığını açıkladı. Yapılan hız aşırtma uygulaması oldukça teknik bir yol olsa da burada temel amacın, Android platformunun sahip olduğu potansiyeli göstermek olduğu belirtiliyor. 4G destekli ilk Android telefon olan ve 1GHz çalışan işlemcisien ek olarak 4.3-inç ekranıyla dikkat çeken EVO 4G, 8 Megapiksel kamera ile geliyor.

HTC EVO 4G ile birlikte yine bir HTC üretimi olan ve aynı işlemciyi kullanan (1GHz Snapdragon) Google Nexus One'la da testler gerçekleştiren Huang, aynı sonuçları elde edemediğini zira telefonun 1.1GHz'in üzerine çıkamadığını belirtti. Öte taraftan 1267MHz'e çıkartılan EV0 4G'de değişen çekirdek yapısından sonra şu an kameranın çalışmadığı ve artan saat hızının pil ömrüne etki ettiği de belirtiliyor.