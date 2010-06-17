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HTC EVO 4G'nin işlemcisi hız aşırma ile 1.27GHz'e çıkartıldı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en hızlı telefonlarından biri olan HTC'nin EVO 4G modeli hız aşırtma ile daha yüksek saat hızlarına çıkartıldı. Coolbho3000 rumuzunu kullanan geliştirici Micheal Huang, HTC EV 4G için, Android işletim sisteminin çekirdek yapısında bazı değişiklikler yaptığını ve bunun sonucunda, 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisini 1267MHz'e çıkartmayı başardığını açıkladı. Yapılan hız aşırtma uygulaması oldukça teknik bir yol olsa da burada temel amacın, Android platformunun sahip olduğu potansiyeli göstermek olduğu belirtiliyor. 4G destekli ilk Android telefon olan ve 1GHz çalışan işlemcisien ek olarak 4.3-inç ekranıyla dikkat çeken EVO 4G, 8 Megapiksel kamera ile geliyor.

HTC EVO 4G ile birlikte yine bir HTC üretimi olan ve aynı işlemciyi kullanan (1GHz Snapdragon) Google Nexus One'la da testler gerçekleştiren Huang, aynı sonuçları elde edemediğini zira telefonun 1.1GHz'in üzerine çıkamadığını belirtti. Öte taraftan 1267MHz'e çıkartılan EV0 4G'de değişen çekirdek yapısından sonra şu an kameranın çalışmadığı ve artan saat hızının pil ömrüne etki ettiği de belirtiliyor.


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mozanlar 8 yıl
bu arada evo nun avrupa versiyonu yerine htc desire hd modeli ile giriş yapacak.bilginize.
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mozanlar 8 yıl
evo gelse ne olacak simkart yok microsim kart yeri var.türkiyede kullanılamaz.Avrupa vers. çıkmalı.
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DH Misafiri 8 yıl
bu hafta geliyor. evo sabırsızlıkla beliyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
aynen öyle el diablo kardeş. özellikle tekken 3 ün ağırlaşma sorununa belki bir nebze çözüm olabilir. hele ki registered versiyonundaki multi touch olayı belki daha iyi de olabilir.
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Batuist 8 yıl
iyide çıksa ne olacak ki??? kime ne faydası dokunacak?? hiç!! hız aşırtınca 1080p video mu çekicek? yada oyunlarda fps artışımı olacak... hiçbir getirisi olmazki... zaten kamerayıda uçurmuş vatandaş...
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El Diablo 8 yıl
Batuist

iyide çıksa ne olacak ki??? kime ne faydası dokunacak?? hiç!! hız aşırtınca 1080p video mu çekicek? yada oyunlarda fps artışımı olacak... hiçbir getirisi olmazki... zaten kamerayıda uçurmuş vatandaş...


Ohoo, neler olmaz ki? HD oyunlar, 1080p video izletimi, hayvan gibi akıcı menüler, Dynamic Response'ın dibine vurma...

Yalnız 1.2 GHz ne ki, benim emektar X51V bile 1 GHz'e çıkıyor.
Adam gibi bir Coder yazarsa o işlemci 1.5-1.6 civarlarını görür rahat, ulan o değilde onda ne FPSECE oynanır be...
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acbold 8 yıl
cep telefonu yavaş gelirse cepten titan soğutucuyu çıkarıcan takıcaksın yol ortasında.kabloyuda takın artık bi yere :) hızlan tel hızlan sonra :D
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hugosan_tr 8 yıl
HTC Desire o hıza çıkıyor zaten SetCPU yardımıyla.
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mehmetgirgin 8 yıl
N900 benim masa üstü ile aynı hızda
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melyyh 8 yıl
evet hız aşırtmasıdır. sonuçta bios ortamından yapılanda bir yazılım aracılığıyla yapılamkta
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DH Misafiri 8 yıl
Yıllardır bu siteyi yakınen takip ederim bu konu ilgimi çektiği için soruyorum .Porogramsal olarak yapılan müdahale hız aşırtmasımıdır.?
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maliahmet 8 yıl
mokyadaki 1.7ghz daha iyi ama ötekide 4g acaba nedir görecez yazdan sonra
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