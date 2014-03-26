HTC'den yenilikçi özellikleri ile dikkat çeken Dot View kılıf aksesuarı





Bu yılın amiral gemi modeli yeni HTC One'ı dün itibariyle tanıtan ve anında da satışa sunan HTC, aksesuarları ile de yeni amiral gemi modelini iddialı hale getirmeyi planlıyor. Firmanın lansmanda görücüye çıkardığı Dot View kılıf aksesuarı, sunduğu yenilikçi özelliklerle de diğer aksesuarlardan ayrılmasını sağlıyor.





Dot View kapaklı bir kılıf aksesuarı. Ancak öne çıkan özelliği noktalı bir tasarıma sahip olan kapağında kullanıcıya pek çok fonksiyon sunması.





Dot View cihazın ekranına dokunmadan ve kilit ekranından çıkarmadan gelen aramaları cevaplamayı, takvim/ajanda bildirimlerini almayı ve saat, hava durumu, gelen mesaj gibi bilgileri noktalı bir tasarım içerisinde görebilmeyi sağlıyor.





Aslında tüm bu fonksiyonlar cihazın LCD ekranı sayesinde yerine getiriliyor. Ekran kapağı delikli olduğu için LCD ekrandan gelen görseller noktalı bir tasarım ile kullanıcıya yansıtılıyor. Özel optimizasyonlar sayesinde LCD ekran kılıftan yansıyacak görsellere göre kendisini aydınlatıyor.





Gelen aramalar ve takvim/ajanda uyarıları için kapak üzerine aşağı veya yukarı sürükleme yaparak cevaplanıyor veya reddediliyor. Kapağa çift tıklama ile de saat, hava durumu gibi bildirimler geliyor.





Hafif silikon materyali sayesinde cihaza dayanıklılık da katan Dot View kısa süre sonra 50$ fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.

http://www.phonearena.com/news/The-HTC-One-M8-offers-quite-an-array-of-accessories_id54349