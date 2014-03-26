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HTC'den yenilikçi özellikleri ile dikkat çeken Dot View kılıf aksesuarı

5 yıl
1,9b
1
46
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'den yenilikçi özellikleri ile dikkat çeken Dot View kılıf aksesuarı

Bu yılın amiral gemi modeli yeni HTC One'ı dün itibariyle tanıtan ve anında da satışa sunan HTC, aksesuarları ile de yeni amiral gemi modelini iddialı hale getirmeyi planlıyor. Firmanın lansmanda görücüye çıkardığı Dot View kılıf aksesuarı, sunduğu yenilikçi özelliklerle de diğer aksesuarlardan ayrılmasını sağlıyor.

Dot View kapaklı bir kılıf aksesuarı. Ancak öne çıkan özelliği noktalı bir tasarıma sahip olan kapağında kullanıcıya pek çok fonksiyon sunması. 

Dot View cihazın ekranına dokunmadan ve kilit ekranından çıkarmadan gelen aramaları cevaplamayı, takvim/ajanda bildirimlerini almayı ve saat, hava durumu, gelen mesaj gibi bilgileri noktalı bir tasarım içerisinde görebilmeyi sağlıyor. 

Aslında tüm bu fonksiyonlar cihazın LCD ekranı sayesinde yerine getiriliyor. Ekran kapağı delikli olduğu için LCD ekrandan gelen görseller noktalı bir tasarım ile kullanıcıya yansıtılıyor. Özel optimizasyonlar sayesinde LCD ekran kılıftan yansıyacak görsellere göre kendisini aydınlatıyor. 

Gelen aramalar ve takvim/ajanda uyarıları için kapak üzerine aşağı veya yukarı sürükleme yaparak cevaplanıyor veya reddediliyor. Kapağa çift tıklama ile de saat, hava durumu gibi bildirimler geliyor. 

Hafif silikon materyali sayesinde cihaza dayanıklılık da katan Dot View kısa süre sonra 50$ fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.  

http://www.phonearena.com/news/The-HTC-One-M8-offers-quite-an-array-of-accessories_id54349 Yorum Yaz
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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen Fenomenon
Fenomenon

10$ lık kılıfa 3-5 delik açmışlar 50$ para istiyorlar.

sen yap böyle bir kılıf, sana 20 dolar verelim kardeş

edit: imla
Fenomenon10$ lık kılıfa 3-5 delik açmışlar 50$ para istiyorlar.sen yap böyle bir kılıf, sana 20 dolar verelim kard...
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2 Yanıt Yanıtla +60
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smart1978 5 yıl
Bu tür tasarımlar AMOLED OLED ekranlarda anlamlıdır. Burda optimizasyon denen şey aslında hizalama ...
Şimdi bu ledler için telefondaki tüm arka aydınlatmalar yanacak . Kendi pilinden kullanıcak ( no additional power source or battery needed :/ )
AMOLED lerde olsa piksel piksel yanar diğer pikseller sönmekte .
Bu kapak tasarımı AMOLED li ekranlarda anlamlıdır .
Anlamayan da olacaktır ...
Bu tür tasarımlar AMOLED OLED ekranlarda anlamlıdır. Burda optimizasyon denen şey aslında hizalama ...Şimdi bu ledler için telefondaki tüm arka aydınlatmal...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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HTC Specialist 5 yıl smart1978
smart1978

Bu tür tasarımlar AMOLED OLED ekranlarda anlamlıdır. Burda optimizasyon denen şey aslında hizalama ...

Şimdi bu ledler için telefondaki tüm arka aydınlatmalar yanacak . Kendi pilinden kullanıcak ( no additional power source or battery needed :/ )

AMOLED lerde olsa piksel piksel yanar diğer pikseller sönmekte .

Bu kapak tasarımı AMOLED li ekranlarda anlamlıdır .

Anlamayan da olacaktır ...

Oled ekran olsaydı hep açık kalabilirdi doğru, bu şekilde kılıfa çift dokununca açıyorsunuz 5sn sonra kapanıyor.
smart1978Bu tür tasarımlar AMOLED OLED ekranlarda anlamlıdır. Burda optimizasyon denen şey aslında hizalama ...Şimdi bu ledl...
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ukc34 4 yıl
brightmobil.com/...
Orjinal olan burada :D
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okanabim 5 yıl
ben siparis ettim kargo dahil 48 Dollars
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Gurney5 5 yıl
güzel şık duruyo
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tecno_man 5 yıl
ben bu metal bumper kılıfları çok beğeniyorum ne yalan söyleyeyim.
mobilcadde.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cherkesomer 5 yıl
arkadaşlar ekran ışığı nokta nokta yanmıyor normal cevapsız çağrı şeklinde yanıyor kılıf delikli oyüzden nokta nokta gözüküyor :) tutupta yok delikler kayarsa tutmazsa gibi düşüncelere kapılmayın :) kılıf gerçekten harika m7 orjinal kılıflarını getirmiştim isteyen çok olunca satmıştım ama 60-65tl civarında fiyatlara geliyordu kılıflar şimdi bu 50$.. biraz tuzlu olmuş gerçekten.. çinli arkadaşları bi bekleyelim bakalım anından yapabileceklermi_?
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DH Misafiri 5 yıl
lg vu 3 kılıfına benziyor 475734055.r.lightningbase-cdn.com/...
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ouzqan 5 yıl
Deformasyona falan dikkat etmişler mi ki kapaklı kılıflarda genel sorundur aslında belli bir süre sonra falan tam oturmuyor acaba bunda da öyle olursa delikler tam yerli yerine gelmezse ne olur ?
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darkaura 5 yıl ouzqan
ouzqan

Deformasyona falan dikkat etmişler mi ki kapaklı kılıflarda genel sorundur aslında belli bir süre sonra falan tam oturmuyor acaba bunda da öyle olursa delikler tam yerli yerine gelmezse ne olur ?

kapak acilirken kenardan anlik gozukuyor. arkasindaki goruntu noktali degil. duz. delikli kapakdan nokta nokta gozukuyor. yani kapak biraz kaysada sorun olmaz.
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enzomaresca 5 yıl
Çok güzel gerçekten. Htc one m8 olmuş arkadaş kılıf bile mukemmel..
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DH Misafiri 5 yıl
Alcatelden arak
slashgear.com/...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
çok yaratıcı ve şık olmuş
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rorschach_ 5 yıl
kapağı açmadan aramaya cevap/reddet yapabiliyorsunuz. FENA
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BekirTemel 5 yıl
Çok güzel ,hayatta kapaklı kılıf kullanmayacak beni bile etkiledi.
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