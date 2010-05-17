HTC'den yeni telefonlar; Android'li Wildfire ve Windows Phone 7'li Mondrian

Hem Windows Mobile hem de Android platformlarında pazarın en büyük telefon üreticisi olan HTC, ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Son dönemde daha çok Android odaklı bir yaklaşım içerisine giren Tayvanlı merkezli firma, Windows Mobile 7 hazırlıklarını da sürdürüyor. EVO 4G modeliyle bugünlerde sık sık gündeme gelen HTC, Wildfire adını verdiği görece düşük maliyetli Anroid telefonunu duyururken, Windows Phone 7 için hazırladığı Mondrian isimlİ modeline ilişkin ilk detaylar da belirmeye başladı.

HTC Wildfire

Başta Hero olmak üzere arka arkaya duyurduğu yeni modelleriyle, Android tabanlı akıllı telefon arenasında güçlü bir konum elde eden hatta Android'in geliştiricisi Google için telefon üreten HTC, Wildfire modeliyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Android dünyasının yeni temsilcisi, 528MHz'de çalışan Qualcomm MSM7225 çipsetinden güç alıyor.

3.2-inç büyüklüğünde ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan HTC Wildfire, 106.75 x 60.4 x 11.99 mm boyutlarında. 384MB RAM ve 512MB ROM bellekle donatılan telefon, Eclair kod adını taşıyan Android 2.1 işletim sistemiyle geliyor. Şu an için en güncel Android sürümü olan Eclair üzerinde HTC Sense ara birimini işleten Wildfire, dört bant GSM ile 900/2100 MHz WCDMA/HSDPA gibi farklı ağ alt yapılarına destek sunabiliyor.

Kablosuz iletişim için 802.11 b/g WiFi ile Bluetooth 2.1 + EDR donanımlarını kullanan akıllı telefon, entegre GPS/AGPS özelliği sayesinde navigasyon için de kullanılabiliyor. Dinamik kullanım için Yakınlık Sensörü, G Sensörü, Işık Sensörü, Pusula ve Optik Joystick gibi detaylarla güçlendirilen HTC Wildfire'ın, eğlence odaklı özellikleri arasında yaygın medya formatlarına destek ve FM Radyo gibi detaylara ve LED Flash'lı 5MP kameraya yer verildiğini görüyoruz.

Daha fazla depolama alanı için microSD bellek kartı desteğine sahip olan Wildfire, 1,300 mAh kapasiteli pil ile sunuluyor ve bu sayede GSM için 490 dakikaya kadar konuşma ile 480 saate kadar bekleme süresi sağlanabiliyor. Kompakt tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle hemen her kesimden kullanıcıyı hedef alan HTC Wildfire'ın üçüncü çeyrekte yani önümüzdeki yaz döneminde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı henüz açıklanmadı.

HTC Mondrian

HTC Mondrian henüz resmi olarak detaylandırılmış olmasa da geçtiğimiz günlerde sızen Windows Phone 7 ROM'undan elde edilen ilk bilgiler, firmanın yeni nesil Windows telefonu olacağına işaret ediyor. Eldeki mevcut bilgilere göre Mondrian, 4.3-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik, kapasitif ekrana sahip olacak gibi görünüyor.

Son çeyrekte lanse edilecek Windows Phone 7 platformu üzerine kurulan Mondrian, muhtemel donanım alt yapısıyla, şimdiden heyecan yaratmayı başarıyor. HD2 ve EVO 4G gibi modellerden farklı olarak, 65nm yerine 45nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.3GHz'de çalışan Snapdragon QSD8650A/B platformunun kullanıldığı telefon, %30 daha fazla performans ve %30 daha düşük güç tüketimi vaad ediyor. UMTS ve CDMA 3G gibi farklı ağlar üzerinde konuşma olanağı tanıyan telefon, Windows Phone 7'nin temel karakteristiğine uygun olarak üç tuşlu form faktörüne sahip olacak.

Önümüzdeki günlerde daha fazla detayının ortaya çıkması beklenen HTC Mondrian, Windows Phone 7 dünyasının güçlü temsilcilerinden biri olacak gibi görünüyor.