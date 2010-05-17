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HTC'den yeni telefonlar; Android'li Wildfire ve Windows Phone 7'li Mondrian

HTC, Android 2.1 işletim sistemli Wildfire modelini duyurdu, Windows Phone 7'li Mondrian modeline ait ilk detaylar ortaya çıktı.
9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem Windows Mobile hem de Android platformlarında pazarın en büyük telefon üreticisi olan HTC, ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Son dönemde daha çok Android odaklı bir yaklaşım içerisine giren Tayvanlı merkezli firma, Windows Mobile 7 hazırlıklarını da sürdürüyor. EVO 4G modeliyle bugünlerde sık sık gündeme gelen HTC, Wildfire adını verdiği görece düşük maliyetli Anroid telefonunu duyururken, Windows Phone 7 için hazırladığı Mondrian isimlİ modeline ilişkin ilk detaylar da belirmeye başladı.

HTC Wildfire

HTC'den yeni telefonlar; Android'li Wildfire ve Windows Phone 7'li Mondrian
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Başta Hero olmak üzere arka arkaya duyurduğu yeni modelleriyle, Android tabanlı akıllı telefon arenasında güçlü bir konum elde eden hatta Android'in geliştiricisi Google için telefon üreten HTC, Wildfire modeliyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Android dünyasının yeni temsilcisi, 528MHz'de çalışan Qualcomm MSM7225 çipsetinden güç alıyor.

3.2-inç büyüklüğünde ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan HTC Wildfire, 106.75 x 60.4 x 11.99 mm boyutlarında. 384MB RAM ve 512MB ROM bellekle donatılan telefon, Eclair kod adını taşıyan Android 2.1 işletim sistemiyle geliyor. Şu an için en güncel Android sürümü olan Eclair üzerinde HTC Sense ara birimini işleten Wildfire, dört bant GSM ile 900/2100 MHz WCDMA/HSDPA gibi farklı ağ alt yapılarına destek sunabiliyor.

HTC'den yeni telefonlar; Android'li Wildfire ve Windows Phone 7'li Mondrian
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Kablosuz iletişim için 802.11 b/g WiFi ile Bluetooth 2.1 + EDR donanımlarını kullanan akıllı telefon, entegre GPS/AGPS özelliği sayesinde navigasyon için de kullanılabiliyor. Dinamik kullanım için Yakınlık Sensörü, G Sensörü, Işık Sensörü, Pusula ve Optik Joystick gibi detaylarla güçlendirilen HTC Wildfire'ın, eğlence odaklı özellikleri arasında yaygın medya formatlarına destek ve FM Radyo gibi detaylara ve LED Flash'lı 5MP kameraya yer verildiğini görüyoruz.

Daha fazla depolama alanı için microSD bellek kartı desteğine sahip olan Wildfire, 1,300 mAh kapasiteli pil ile sunuluyor ve bu sayede GSM için 490 dakikaya kadar konuşma ile 480 saate kadar bekleme süresi sağlanabiliyor. Kompakt tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle hemen her kesimden kullanıcıyı hedef alan HTC Wildfire'ın üçüncü çeyrekte yani önümüzdeki yaz döneminde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı henüz açıklanmadı.

HTC Mondrian

HTC'den yeni telefonlar; Android'li Wildfire ve Windows Phone 7'li Mondrian
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HTC Mondrian henüz resmi olarak detaylandırılmış olmasa da geçtiğimiz günlerde sızen Windows Phone 7 ROM'undan elde edilen ilk bilgiler, firmanın yeni nesil Windows telefonu olacağına işaret ediyor. Eldeki mevcut bilgilere göre Mondrian, 4.3-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik, kapasitif ekrana sahip olacak gibi görünüyor.

Son çeyrekte lanse edilecek Windows Phone 7 platformu üzerine kurulan Mondrian, muhtemel donanım alt yapısıyla, şimdiden heyecan yaratmayı başarıyor. HD2 ve EVO 4G gibi modellerden farklı olarak, 65nm yerine 45nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.3GHz'de çalışan Snapdragon QSD8650A/B platformunun kullanıldığı telefon, %30 daha fazla performans ve %30 daha düşük güç tüketimi vaad ediyor. UMTS ve CDMA 3G gibi farklı ağlar üzerinde konuşma olanağı tanıyan telefon, Windows Phone 7'nin temel karakteristiğine uygun olarak üç tuşlu form faktörüne sahip olacak.

Önümüzdeki günlerde daha fazla detayının ortaya çıkması beklenen HTC Mondrian, Windows Phone 7 dünyasının güçlü temsilcilerinden biri olacak gibi görünüyor.


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bizhy 9 yıl
Neyse bakalim su wm7 nasil olacak belki biraz daha olsa toparlar :S
htc yi rezil eden zaten wm den baskasi deil canavar gibi cihazlar hepside ama ne yazar :)
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Eric Cartman. 9 yıl
HTC HD2 alacaktım, yakın zamanda. Şimdi ne yapayım ? Keşke HTC HD2'de ; Windows 7'ye yükseltme seçeneği gelse de, boş yere bu telefonun çıkmasını beklemesek. Bir de , fiyatı ne kadar olur ; Allah bilir. HTC HD2 , 1500 TL ise ...
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bizhy 9 yıl
Dizaynlari guzel ama bu ozelliklerrle iphone a rakip olacaklarini sanmiyorum
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rigel55 9 yıl
mondrian yani ilk WP7 telefon bumuymuş peh
berbat insan azbir albenili yapar bune abi şahsi düşüncem ben beğenmedim htc hd2 ye devam artık mecburen inşallah şöyle güzel bir cihaz çıkarırlar da alırız
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_KadirşinaS_ 9 yıl

abcboy

Dizaynlari guzel ama bu ozelliklerrle iphone a rakip olacaklarini sanmiyorum


abi niye hemen iphone'a rakip olup olamayacağını mevzu bahis ediyorsunuz? Hem teknoloji fakiri diye yerden yere vurulan bir cihaz hem de her markanın yeni çıkardığı teknoloji harikası adledilen telefonuna kıyas noktası.Anlayamıyorum doğrusu.
Niçin bir HTC Desire, HTC Incredible ile kıyaslanmıyor???
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mustafa080 9 yıl
htc hd2 den ucuz olacağı belli özelliklerinden
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udede 9 yıl
hd2 keşke android olsaydı yazık olmuş bence android çok beğeniyorum tabiki bu kişisel beklentim!!
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_KadirşinaS_ 9 yıl
Aferin HTC sen de Nokia abinin yoluna girdin. N97>N97 Mini
HTC HD>HTC HD Mini
HTC Desire>HTC Desire Mini (wildfire)
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catastrop 9 yıl
Aslında arada bir model daha var.
HTC Desire>HTC Legend>HTC Wildfire
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DH Misafiri 9 yıl
Orta sınıf için çok güzel telefonlar. Özellikle de Wildfire.
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mustafa080 9 yıl
@batuist

dediğimi sanırım anlamadın evo 4g özelliklerini ve yapabileceklerini gördükten sonra özellikle wildfire(win phone 7 ile ilgilenmiyorum) neden piyasaya sunacaklar anlamadım.Yoksa bazı kişilerin söylediği evo 4g'ye karşılık avrupada çıkacak olan 3gli telefon bu mu?
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Batuist 9 yıl

mustafa080
18.05.2010 Saat: 18:47
Evo 4g'nin özelliklerini gördükten sonra bence bunlar çöp...

ne kadar iyimsersin?? HTCnin başka hangi çöpleri var????
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tuncer1968 9 yıl
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Highminded 9 yıl
Görüntülü görüşme için kullanılacak 2. kamerayı gene koymamışlar anlaşılan..
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mustafa080 9 yıl
Evo 4g'nin özelliklerini gördükten sonra bence bunlar çöp...
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