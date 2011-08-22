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HTC'nin 1 Eylül'deki etkinliğinin detayları belli oluyor

7 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden HTC'nin 1 Eylül tarihinde gerçekleştireceği etkinliğin detayları belli oluyor.

BGR'ın aldığı bilgilere göre Android'li çözümlerine alıştığımız Tayvan'lı firma, 1 Eylül'deki etkinliğinde Windows Phone 7 platformunun en yeni sürümü olan Mango'lu ilk akıllı cihazları 4.5 inçlik Omega ile 3.7 Eternity'nin lansmanını gerçekleştirecek. Ülkemize şimdilik hitap etmeyen bu iki çözümden Omega'nın T-Mobile, Eternity'nin ise AT&T aracılığıyla satışa sunulması bekleniyor.

Her iki telefonun da kullanıcıyla buluşacağı tarih ise şimdilik belirsizliğini koruyor.


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Klasör.:X:. 7 yıl
artık gelsede görsek diyor insan
xD XD Xd xxdd
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OvernightSensation 7 yıl
bende şuan android kullanıcısıyım ve iosda kullandım iosda kullanıp da androidde olmayan nadir programa rastladım androide de tek kelime laf etmedim artık foruma giresi gelmiyor yanlıs anlamanız yüzünden.
1 Yanıt Yanıtla
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K_Spartakus 7 yıl OvernightSensation
OvernightSensation
bende şuan android kullanıcısıyım ve iosda kullandım iosda kullanıp da androidde olmayan nadir programa rastladım androide de tek kelime laf etmedim artık foruma giresi gelmiyor yanlıs anlamanız yüzünden.

Kızma bence . Eski bir deyimimizi anımsayalım bence : hakeme gozluk :)
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OvernightSensation 7 yıl
ffaarruukk
bi takmışsınız uygulama uygulama. açıkcası benim iosta olupta androidde bulmadığım uygulama sayısı yok denebilecek kadar. Büyük firmalar ios için çıkardığı uygulamaları 1-2 aya android içinde çıkarıyor zaten. O kadar uygulama varken iosta kaçını kullanıyosun? O kullandıklarında zaten çoğu androidde var. Yani kasmaya gerek yok o kadar

yahu dikkatli oku yorumumu göz var nizam var ben androide tek kelime laf etmedim nerenle okuyorsun kardeşim?
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ffaarruukk 7 yıl
bi takmışsınız uygulama uygulama. açıkcası benim iosta olupta androidde bulmadığım uygulama sayısı yok denebilecek kadar. Büyük firmalar ios için çıkardığı uygulamaları 1-2 aya android içinde çıkarıyor zaten. O kadar uygulama varken iosta kaçını kullanıyosun? O kullandıklarında zaten çoğu androidde var. Yani kasmaya gerek yok o kadar
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hseyin2 7 yıl
Eylülün ilk hafta çok karışacak mobil pazar.
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OvernightSensation 7 yıl
docekic
apple ın dedigine bakma sen android kesinlikle daha fazla kunlanılıyodur

hayır android zaten daha çok kullanılıyor ben uygulama olarak söyledim
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docekic 7 yıl
apple ın dedigine bakma sen android kesinlikle daha fazla kunlanılıyodur
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OvernightSensation 7 yıl
docekic

Android i gerçekten cok iyi hatta muthis ama MANGO yu merak ediyorum bence windows phone 7 Mango android in onune gecemez ama İOS un önune geceblir diye tahmin ediyorum


ios suan androidden öndeyken iosun önüne geçip androidin önüne nasıl geçemiyor? bakarsın 2sininde önüne geçmiş bakarsın 2sinin de önüne geçememiştir. 1ini geçip diğerini geçememe olayı en zor ihtimal. (UYGULAMA AÇISINDAN)
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docekic 7 yıl
Android i gerçekten cok iyi hatta muthis ama MANGO yu merak ediyorum bence windows phone 7 Mango android in onune gecemez ama İOS un önune geceblir diye tahmin ediyorum
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