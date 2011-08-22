HTC'nin 1 Eylül'deki etkinliğinin detayları belli oluyor

Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden HTC'nin 1 Eylül tarihinde gerçekleştireceği etkinliğin detayları belli oluyor.

BGR'ın aldığı bilgilere göre Android'li çözümlerine alıştığımız Tayvan'lı firma, 1 Eylül'deki etkinliğinde Windows Phone 7 platformunun en yeni sürümü olan Mango'lu ilk akıllı cihazları 4.5 inçlik Omega ile 3.7 Eternity'nin lansmanını gerçekleştirecek. Ülkemize şimdilik hitap etmeyen bu iki çözümden Omega'nın T-Mobile, Eternity'nin ise AT&T aracılığıyla satışa sunulması bekleniyor.

Her iki telefonun da kullanıcıyla buluşacağı tarih ise şimdilik belirsizliğini koruyor.