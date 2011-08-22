HTC'nin 1 Eylül'deki etkinliğinin detayları belli oluyor

Haber Editörü
Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden HTC'nin 1 Eylül tarihinde gerçekleştireceği etkinliğin detayları belli oluyor.
BGR'ın aldığı bilgilere göre Android'li çözümlerine alıştığımız Tayvan'lı firma, 1 Eylül'deki etkinliğinde Windows Phone 7 platformunun en yeni sürümü olan Mango'lu ilk akıllı cihazları 4.5 inçlik Omega ile 3.7 Eternity'nin lansmanını gerçekleştirecek. Ülkemize şimdilik hitap etmeyen bu iki çözümden Omega'nın T-Mobile, Eternity'nin ise AT&T aracılığıyla satışa sunulması bekleniyor.
Her iki telefonun da kullanıcıyla buluşacağı tarih ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
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xD XD Xd xxdd
Kızma bence . Eski bir deyimimizi anımsayalım bence : hakeme gozluk :)
yahu dikkatli oku yorumumu göz var nizam var ben androide tek kelime laf etmedim nerenle okuyorsun kardeşim?
hayır android zaten daha çok kullanılıyor ben uygulama olarak söyledim
ios suan androidden öndeyken iosun önüne geçip androidin önüne nasıl geçemiyor? bakarsın 2sininde önüne geçmiş bakarsın 2sinin de önüne geçememiştir. 1ini geçip diğerini geçememe olayı en zor ihtimal. (UYGULAMA AÇISINDAN)