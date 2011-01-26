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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin 7 inç ekranlı Android tableti ''Flyer'' ile ilgili iddialar gelmeye başladı

8 yıl
10,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Barselona'da düzenlenecek ve 14-17 Şubat tarihleri arasında teknoloji meraklılarına kapılarını açacak Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2011) geri sayımın başladığı şu günlerde, HTC'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Android tabanlı tabletiyle ilgili bir Norveç internet sitesi olan Amobil'den detaylar gelmeye başladı.

Amobil'in elindeki kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, HTC'nin Flyer olarak isimlendirdiği tablet, Google'ın Android 2.3 işletim sistemiyle gelecek. Android 3.0 ''Honeycomb''un kullanılmama sebebi olarak HTC'nin bu tabletin piyasaya sürülmesi konusunda aceleci davranması gösteriliyor. HTC Sense arayüzünün eşlik etmesi beklenen tablet, Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemcinin gücünü arkasına alacak ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA (14.4 Mbps) desteği sunacak. Dokunmatik ekranın ise 7 inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde olacağı söyleniyor.

Kaynağın başka iddialarına göre yeni cihazda fotoğraf çekimi ve görüntülü görüşme için biri 5 megapiksel (led flaşlı), diğeri 1.3 megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere iki farklı kamera bulunacak. Ancak Samsung Galaxy Tab'da olduğu gibi GSM hattı üzerinden normal telefon görüşmeleri yapılamayacak.

HTC bu konuda sessizliğini korurken Flyer'ın mart-nisan aylarına doğru Amerika ve Avrupa'da boy göstermesi bekleniyor.


http://www.amobil.no/artikler/full_specs_of_htc_flyer_revealed/80837 Yorum Yaz
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muhammed cy 8 yıl
htc yaparsa iyi yapar. Tablet piyasasına yeni bir soluk getirebilir
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oktayakgoz 8 yıl
2.3 le gelsede htc 4.0 da olsa destek verir
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Batuist 8 yıl
tabletin 2.3 işletim sistemiyle gelmesi büyük bir hata olabilir.. tabletlerin yılı olacağı bir dönemde herkesin en son donanım ve yazılım kullanacağı bir ortamda android 3 almak varken ki tabletlere özel hazırlanmış bir işletim sistemi kimse 2.3 almaz.. daha doğrusu bu işletim sistemi tabletlere uygun değil.. bunu samsungun galaxy tab'ında gördük.. bazı uygulamalar ekran ortasında emanet gibi çalışıyorlar.. ve işletim sistemi emanet gibi duruyor.. zoraki dayatma birşey olmuş cihaza.. umarım kararlarını değiştirirler ve bir başlangıç yapacaklarsa da adam gibi yaparlar..
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BluePage 8 yıl
hepsi yeni bir tablet çıkarıyoruz diyorlarda daha hiç bir tablet ortada yok
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