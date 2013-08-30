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HTC'nin, Çin'e özel işletim sistemi geliştirmek gibi bir niyeti yok

5 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin, Çin'e özel işletim sistemi geliştirmek gibi bir niyeti yok

Bir süredir Tayvanlı HTC'nin pazar payını artırmak adına Çin'e özel bir mobil işletim sistemi geliştirdiğine dair iddialar gündeme geliyor. 

HTC yönetim kurulu başkanı Cher Wang tarafından bizzat takip edildiği belirtilen projenin onay alması için Çinli makamlarla yakın işbirliği yapıldığı da dile getirilmişti. Samsung'un Tizen işletim sistemi gibi HTC'nin de bir alternatif işletim sistemi geliştirerek Android bağımlılığını azaltacağı konuşuluyor.

Ancak bizzat HTC'den gelen bilgiler firmanın bu tür bir girişim içerisinde olmadığını gösteriyor. Firma tüketicilerin akıllı telefon alanındaki ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek adına çalışmalar yaptığını belirtiyor.

HTC'nin yayınladığı bilgilendirme açıklaması şu şekilde:

"HTC olarak Çin'e özel bir işletim sistemi geliştirme çalışmamız mevcut değildir. Bununla birlikte Çin hükümeti, operator ortaklarımız ve tüketicilerimize zaman ayırmak akıllı telefon alanındaki ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek adına bizim için önemlidir. Bu durum yeni teknolojilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere çok çeşitli konuları içermektedir." 

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onur01651 5 yıl
Sanki o kadar mali gücü var da...
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
Yetkili birimlere sesleniyorum e-Militarist adlı kullanıcıyı uzaklaştırın sınırsız DH'den yorumları okuyamaz oldum bu aptal yüzünden.
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mert1907 5 yıl
Androide bisey olsa ortada kalacak HTC.
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M.E.S.A.R.S 5 yıl
Peki tamam.
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e-Militarist 5 yıl
Kaynak: Fotomaç
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