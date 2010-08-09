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HTC'nin Desire HD modeli gün ışığına çıktı

8 yıl
24,7b
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17
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerikalı operatör Sprint için hazırladığı WiMAX destekli EVO 4G modelinin gördüğü byük ilgiden sonra aynı modelin uluslararası versiyonunu hazırlamaya karar veren HTC'nin Desire HD modeli sonunda gün ışığına çıktı. Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle çalışan yeni telefon, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.3-inç boyutunda kapasitifik dokunmatik ekrana sahip. 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisinin güç verdiği akıllı telefonda 720p video kaydı yapabilen 8 megapiksel kamera da bulunuyor. 4GB entegre bellek kapasitesine sahip olan Desire HD'de, depolama alanı microSD kart ile arttırılabiliyor.

Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth gibi teknolojilere yer verilen Desire HD aynı zamanda Flash 10.1 desteği de sunuyor. Samsung Galaxy S gibi modellere rakip olarak hazırlanan telefonun çıkışı tarihi ve fiyatı ise bilinmiyor.


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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar desire HD nin internet hızına bi bakın 14.4 mbps ... bu kadarını görmedim süper bi hızda giriyor internete yani. muhteşem bi özellik..
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DH Misafiri 8 yıl
bayıldım. fiyatı ne olursa olsun alırım.hayatımı htc hd üzerine kurmak istiyorum.arabamı satar alırım. ben hep alırım.
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sd89 8 yıl
tasarımı evo 4g ye benzeseymiş çok daha iyi olurmuş. böyle kötü duruyor sanki
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clopin 8 yıl
Çok güzel modeller çıkıyor tüketici olmak baya zorlaştı.
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deniz_sea 8 yıl
işte bu işte bu bunu bekliyorum çık alıcam seni kendime hehehehe
bu arada iphone anca bunun resmini çeker zaten
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burak2011 8 yıl
anca 2012 de turkıyede olur
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santanio 8 yıl
Hdmi dan bahsedilmemis varmı evo 4g deki gibi?
Ayrıca çerçevenin az olması görsel açıdan iyi olsada kullanım açısından hiç uygun değil avucunda tutarken acun içi ekrana deyebiliyor buda diğer elinizle ekrana okunurken. Birden bire ekran zoom yapıyor.
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OverClocK1ng 8 yıl
Kenarların ince olması çok hoşuma gitti. Telefon daha küçük oluyor ve ekran daha büyük görünüyor.

Bir de şu Galaxy S ile Desire HD işlemci benchmark testleri çıksa da görsek.
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serhatsb 8 yıl
Güzelde, Droid X daha güzel.
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CeEr 8 yıl
Ekran kenarlara sıfır. Ekran böyle olunca tlf'nu süper gösteriyor, boyutlar az da olsa küçülüyor. Bir de S'amoled olsaymış...
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Bl00dyHell 8 yıl
Konuya girerken HTC Desire'a benzeyen bir telefon hayal etmiştim :)
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e_capkan 8 yıl
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Hobar 8 yıl
orda bir iphone gördüm sanki
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KayhanKaan 8 yıl
İste bana İphone 4 ü unutturabilecek telefon.
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