HTC'nin Desire HD modeli gün ışığına çıktı

Amerikalı operatör Sprint için hazırladığı WiMAX destekli EVO 4G modelinin gördüğü byük ilgiden sonra aynı modelin uluslararası versiyonunu hazırlamaya karar veren HTC'nin Desire HD modeli sonunda gün ışığına çıktı. Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle çalışan yeni telefon, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.3-inç boyutunda kapasitifik dokunmatik ekrana sahip. 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisinin güç verdiği akıllı telefonda 720p video kaydı yapabilen 8 megapiksel kamera da bulunuyor. 4GB entegre bellek kapasitesine sahip olan Desire HD'de, depolama alanı microSD kart ile arttırılabiliyor.

Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth gibi teknolojilere yer verilen Desire HD aynı zamanda Flash 10.1 desteği de sunuyor. Samsung Galaxy S gibi modellere rakip olarak hazırlanan telefonun çıkışı tarihi ve fiyatı ise bilinmiyor.