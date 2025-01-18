Galaxy S25 Slim, S25 ve S25 Ultra ile karşılaştırıldı: İşte görüntüler

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Tam Boyutta Gör Samsung, 22 Ocak tarihli Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy S25 modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Üstelik bu yıl, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra'ya ek olarak "Galaxy S25 Slim" olarak adlandırılan ince gövdeli bir model daha olacak. Son olarak Galaxy S25 Slim, Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra ile yan yana görüntülendi.

Galaxy S25 Slim tekrar görüntülendi: Serinin en incesi olacak

Kaçıranlar için Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy Z Fold 6 Special Edition'ı duyurdu ve Z Fold 6'dan belirgin şekilde daha inceydi. Galaxy S25 Slim ise, Samsung'un şimdiye kadar tanıttığı en ince telefonlardan biri olabilir.

Tam Boyutta Gör Boyutlar açısından, Galaxy S25 Slim yaklaşık 159 x 76 x 6,4 mm ölçülerinde olacak. Kıyaslayacak olursak, Galaxy S25 Ultra'nın 162,8 x 77,6 x 8,2 mm ölçülerinde olması bekleniyor. Bu, S25 Slim'in Ultra'dan 1,6 mm daha da, 3,8 mm daha kısa ve 1,8 mm daha ince. Ayrıca yeni görüntüler, S25 Slim'in Galaxy S25+ ile benzer ölçülerde olacağını doğruluyor.

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Görüntülerde görüldüğü üzere telefon üçlü arka kamera kurulumu, metal çerçeve ve cam arka yüzeyle gelecek. Tasarım ve kamera düzenlemesi büyük ölçüde S25 serisinin tasarım dilini takip ediyor. Son olarak Galaxy S25 Slim'in Mayıs 2025'te piyasaya çıkması bekleniyor. 22 Ocak'taki Unpacked etkinliğinde ise Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modelleri tanıtılacak.

Samsung Galaxy S25 Slim neler sunacak?

Serinin diğer üyeleri gibi Snapdragon 8 Elite yonga setiyle gelecek olan telefonun, 200 MP ana kamera, 3,5x optik yakınlaştırmaya sahip 50 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Batarya tarafında ise kesin bilgi bulunmuyor. Ancak ince yapısından dolayı 3.000mAh civarında bir kapasite sunması bekleniyor.

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Samsung Galaxy S25 Slim tekrar görüntülendi: İşte tasarımı