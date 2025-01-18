Galaxy S25 Slim, S25 ve S25 Ultra ile karşılaştırıldı: İşte görüntüler

- Galaxy S25 Slim tekrar görüntülendi: Serinin en incesi olacak
- Samsung Galaxy S25 Slim neler sunacak?
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Galaxy S25 Slim tekrar görüntülendi: Serinin en incesi olacak
Kaçıranlar için Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy Z Fold 6 Special Edition'ı duyurdu ve Z Fold 6'dan belirgin şekilde daha inceydi. Galaxy S25 Slim ise, Samsung'un şimdiye kadar tanıttığı en ince telefonlardan biri olabilir.
Samsung Galaxy S25 Slim neler sunacak?
Serinin diğer üyeleri gibi Snapdragon 8 Elite yonga setiyle gelecek olan telefonun, 200 MP ana kamera, 3,5x optik yakınlaştırmaya sahip 50 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Batarya tarafında ise kesin bilgi bulunmuyor. Ancak ince yapısından dolayı 3.000mAh civarında bir kapasite sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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