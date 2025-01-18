Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme GT 7’nin özellikleri sızdırılmaya devam ediyor

    Realme GT serisinin merakla beklenen yeni modellerinden biri olan Realme GT 7 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte Realme GT 7 hakkındaki son bilgiler.

    Realme GT 7’nin özellikleri sızdırılmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör

    Realme'nin yeni amiral gemisi modellerinden biri olan GT 7 Pro'nun ardından, seriye katılması beklenen GT 7 modeliyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Realme GT 7 olarak anılan bir cihaz, Çin’deki sertifikasyon platformlarında listelendi. Bu listeler, cihazın olası teknik özelliklerini ve tasarımını gözler önüne seriyor.

    GT 7'nin, RMX5090 model numarasıyla 3C ve TENAA sertifikasyonlarında yer aldığı bildiriliyor. 3C listesine göre cihaz, 11VDC 11A çıkış gücüne sahip bir adaptörle gelecek. Bu, 120W hızlı şarj desteği sunacağı anlamına geliyor. TENAA’daki bilgiler ise 6,78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğe sahip bir ekranın cihazda yer alacağını ve maksimum 4.3GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alacağını gösteriyor.

    Depolama ve RAM seçenekleri açısından geniş bir yelpazeye sahip olması beklenen cihaz, 8GB'dan 24GB'a kadar RAM seçenekleriyle ve 128GB'dan başlayıp 1TB’a kadar çıkan dahili depolama alternatifleriyle kullanıcıların karşısına çıkabilir. Kamera özelliklerine gelince, GT 7'nin 50 megapiksellik bir ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açılı bir lens ve ön tarafta 16 megapiksel bir sensörle donatılacağı belirtiliyor.

    Cihazın tasarımına ilişkin görseller de TENAA üzerinden sızdırıldı ve bu görseller, GT 7’nin GT 7 Pro modeline benzer bir tasarım diline sahip olduğunu ortaya koyuyor. Pil kapasitesine dair bilgiler ise cihazın 6.310 mAh nominal kapasiteye sahip bir batarya barındıracağını ve bunun 6.500 mAh olarak pazarlanabileceğini işaret ediyor.

    Realme GT 7 Pro'nun Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatıldığı ve üçlü bir arka kamera modülüne sahip olduğu biliniyor. Bu modülde 50 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel bir periskop telefoto lens bulunuyor. Pro model ayrıca su altı fotoğrafçılığı, canlı fotoğraflar ve yapay zeka destekli düzenleme özellikleri sunarak dikkat çekiyor.

    Realme’nin yeni modeli GT 7’nin yakın zamanda tanıtılması beklenirken, cihazın teknik özellikleri ve tasarımıyla kullanıcıların büyük ilgisini çekeceği düşünülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    BalkanGöçmeniBirBey 1 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

    Profil resmi
    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    abdülhamid han"ı anlatan en iyi kitap zoretanin 10 mg kullananlar kredi kartına iade edilen para nasıl hesaba aktarılır egzozdan su gelmesi ve su eksiltiyor eskiden oynadığım oyunu bulamıyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple 2022 iPhone SE
    Apple 2022 iPhone SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook B1
    Asus ExpertBook B1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum