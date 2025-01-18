Realme GT 7’nin özellikleri sızdırılmaya devam ediyor

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Realme'nin yeni amiral gemisi modellerinden biri olan GT 7 Pro'nun ardından, seriye katılması beklenen GT 7 modeliyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Realme GT 7 olarak anılan bir cihaz, Çin’deki sertifikasyon platformlarında listelendi. Bu listeler, cihazın olası teknik özelliklerini ve tasarımını gözler önüne seriyor.

GT 7'nin, RMX5090 model numarasıyla 3C ve TENAA sertifikasyonlarında yer aldığı bildiriliyor. 3C listesine göre cihaz, 11VDC 11A çıkış gücüne sahip bir adaptörle gelecek. Bu, 120W hızlı şarj desteği sunacağı anlamına geliyor. TENAA’daki bilgiler ise 6,78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğe sahip bir ekranın cihazda yer alacağını ve maksimum 4.3GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alacağını gösteriyor.

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Depolama ve RAM seçenekleri açısından geniş bir yelpazeye sahip olması beklenen cihaz, 8GB'dan 24GB'a kadar RAM seçenekleriyle ve 128GB'dan başlayıp 1TB’a kadar çıkan dahili depolama alternatifleriyle kullanıcıların karşısına çıkabilir. Kamera özelliklerine gelince, GT 7'nin 50 megapiksellik bir ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açılı bir lens ve ön tarafta 16 megapiksel bir sensörle donatılacağı belirtiliyor.

Cihazın tasarımına ilişkin görseller de TENAA üzerinden sızdırıldı ve bu görseller, GT 7’nin GT 7 Pro modeline benzer bir tasarım diline sahip olduğunu ortaya koyuyor. Pil kapasitesine dair bilgiler ise cihazın 6.310 mAh nominal kapasiteye sahip bir batarya barındıracağını ve bunun 6.500 mAh olarak pazarlanabileceğini işaret ediyor.

Realme GT 7 Pro'nun Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatıldığı ve üçlü bir arka kamera modülüne sahip olduğu biliniyor. Bu modülde 50 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel bir periskop telefoto lens bulunuyor. Pro model ayrıca su altı fotoğrafçılığı, canlı fotoğraflar ve yapay zeka destekli düzenleme özellikleri sunarak dikkat çekiyor.

Realme’nin yeni modeli GT 7’nin yakın zamanda tanıtılması beklenirken, cihazın teknik özellikleri ve tasarımıyla kullanıcıların büyük ilgisini çekeceği düşünülüyor.

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