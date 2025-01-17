Samsung Galaxy S25 serisinin tanıtım videosu sızdırıldı, kilit özellikler ortaya çıktı

Videoda Google’ın yapay zekası Gemini’nin entegrasyonuna da dikkat çekiliyor. Mesajlar uygulamasındayken güç düğmesine uzun basarak Gemini’yi çağırabilecek, mesajı hızlıca yazdırabileceksiniz. Tek dokunuşla -onayla- mesaj istediğiniz kişiye gönderilecek.
Geliştirilmiş Gece Modu
Samsung, gece fotoğrafçılığı reklamını yapmaya devam ediyor. One UI 7'deki gece videosu, düşük ışıklı videolar için daha iyi bir seçenek olacak ancak Samsung'un telefonlarının bu yıl fotoğraf bölümünde ne kadar iyi performans göstereceği henüz belli değil. Bu özellik, bazen elverişsiz olsa da yararlı olabilen Google'ın video güçlendirme özelliğine benziyor.
Ses silici
Tanıtımın son birkaç karesi, üç ana cihazı gösteriyor; Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra. Bu, şimdiye kadar gördüğümüz en ilginç sızıntı oldu çünkü Google Gemini dahil olmak üzere Galaxy S25 serisinin ötesinde diğer cihazlara da gelebilecek yapay zeka özelliklerini kapsıyor. Elbette Galaxy S25 serisi, One UI 7 özelliklerinden en iyi şekilde yararlanacak cihazlar olacak.
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.