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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 serisinin tanıtım videosu sızdırıldı, kilit özellikler ortaya çıktı

    Samsung'un 2025 Unpacked etkinliğine sayılı gün kaldı ve her gün cihaz hakkında başka bir bilgi paylaşılıyor. Bu sefer Galaxy S25 serisinin tanıtım videosu sızdırıldı ve kilit özellikler ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy S25 tanıtım videosu Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda Galaxy S25 serisinin tasarımı, teknik özellikleri ve renk seçeneklerini gösteren tanıtım görselleri sızdırılmıştı. Çok geçmeden, tanıtım videosu paylaşıldı. Video kısa süre içinde silinse de bir kere Samsung S25 serisiyle gelecek One UI 7 özelliklerini görmüş olduk.

    Now Brief

    Galaxy S25 Now Bar özelliği Tam Boyutta Gör
    Samsung, Now Bar ile kilit ekranında önemli bilgileri görmenizi sağlayan cihaz içi yapay zeka entegrasyonuna odaklanacak. Bu çubuk, altta iki kısayol düğmesinin arasında yer alıyor. Yukarı aşağı kaydırarak Now Bar’ın sunduğu bilgileri hızlıca görebileceksiniz. Kullanım alışkanlığınıza göre telefon size en son bilgileri günlük olarak bildirecek. Bu bilgilere hava durumu, uyku gibi sağlık verileri ve daha fazlasını içeren ayrı bir ekran dahil.

    Gelişmiş Gemini entegrasyonu

    Videoda Google’ın yapay zekası Gemini’nin entegrasyonuna da dikkat çekiliyor. Mesajlar uygulamasındayken güç düğmesine uzun basarak Gemini’yi çağırabilecek, mesajı hızlıca yazdırabileceksiniz. Tek dokunuşla -onayla- mesaj istediğiniz kişiye gönderilecek.

    Geliştirilmiş Gece Modu

    Samsung, gece fotoğrafçılığı reklamını yapmaya devam ediyor. One UI 7'deki gece videosu, düşük ışıklı videolar için daha iyi bir seçenek olacak ancak Samsung'un telefonlarının bu yıl fotoğraf bölümünde ne kadar iyi performans göstereceği henüz belli değil. Bu özellik, bazen elverişsiz olsa da yararlı olabilen Google'ın video güçlendirme özelliğine benziyor.

    Ses silici

    Galaxy S25 Audio Eraser Tam Boyutta Gör
    Tanıtımda ses silme aracı da gösteriliyor. Bu özellik, videolarınızdaki belirli sesleri algılamak için yapay zekayı kullanıyor ve daha temiz bir video için sesi çıkarmanıza olanak tanıyor. Bu Galaxy AI özelliğine Galeri uygulamasından erişilebilecek. Seçenek, albümdeki bir videoyu önizlediğiniz anda görünecek ve AI simgesine dokunduğunuzda sizi düzenleme ekranına götürecek. Bu özellik, arka plan sesini, belirli sesleri/müzikleri, rüzgarı veya herhangi bir gürültüyü azaltmanıza veya artırmanıza yardımcı olacak.

    Tanıtımın son birkaç karesi, üç ana cihazı gösteriyor; Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra. Bu, şimdiye kadar gördüğümüz en ilginç sızıntı oldu çünkü Google Gemini dahil olmak üzere Galaxy S25 serisinin ötesinde diğer cihazlara da gelebilecek yapay zeka özelliklerini kapsıyor. Elbette Galaxy S25 serisi, One UI 7 özelliklerinden en iyi şekilde yararlanacak cihazlar olacak.

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