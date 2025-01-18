Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı

    Gelecek hafta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde, Samsung S25 serisinin tanıtım videosundan sonra tüm teknik özelliklerini gösteren bir tablo paylaşıldı.
    Samsung Galaxy S25 teknik özellik sayfası sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan Galaxy S25 teknik özellikler sayfasında dikkat çekici bir detay yok. Samsung'un 2025 amiral gemisi akıllı telefon tanıtımında görmeyi beklediğimiz şeyler. Galaxy S25'te 6.2 inç, Galaxy S25 Plus'ta 6.7 ​​inç ve Galaxy S25 Ultra'da 6.9 inç ekran olacak. Üç telefonun da ekranı 120 Hz'e kadar yenileme hızı ve 2.600 nit tepe parlaklık sunacak. Ayrıca Galaxy için Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacaklar.

    16GB RAM, belirli pazarlara özel olabilir

    İlginç olarak, Galaxy S25 Ultra’nın 16GB RAM ile geleceği söylenirken teknik özellik sayfasında 1TB model 12 GB RAM ile eşleşmiş olarak gözüküyor. 16GB RAM’li modelin belirli pazarlara özel sunulabileceği söylentisi var.

    Pil kapasiteleri beklendiği gibi; Galaxy S25’te 4.000mAh, Galaxy S25+’ta 4.900mAh, Galaxy S25 Ultra'da 5.000mAh batarya olacak. S25 Ultra ve S25 Plus daha yüksek hızda (45W) şarjı desteklerken, Galaxy S25, 25W şarjı destekleyecek.

    Samsung Galaxy S25 özellikleri (beklenen)

    Samsung S25 teknik özellikleri beklenen Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.2 inç, FHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite
    • Bellek ve depolama: 12GB RAM + 128GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto)
    • Ön kamera: 12MP f/2.2
    • Batarya: 4000 mAh, 25W şarj
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 6E
    • Yazılım: One UI 7, Android 15
    • Boyut ve ağırlık: 70.5 x 146.9 x 7.2mm, 162 g

    Samsung Galaxy S25 Plus özellikleri (beklenen)

    Samsung S25 Plus teknik özellikleri beklenen Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, WQHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite
    • Bellek ve depolama: 12GB RAM + 256GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto)
    • Ön kamera: 12MP f/2.2
    • Batarya: 4900 mAh, 45W şarj
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 6E
    • Yazılım: One UI 7, Android 15
    • Boyut ve ağırlık: 75.8 x 158.4 x 7.3mm, 190 g

    Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri (beklenen)

    Samsung S25 Ultra teknik özellikleri beklenen Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.9 inç, WQHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite
    • Bellek ve depolama: 12GB RAM + 1TB
    • Arka kamera: 200MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/1.9 (ultra geniş) + 50MP / 10MP (telefoto)
    • Ön kamera: 12MP f/2.2
    • Batarya: 5000 mAh, 45W şarj
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 6E
    • Yazılım: One UI 7, Android 15
    • Boyut ve ağırlık: 77.6 x 162.8 x 8.2mm, 218 g

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    BalkanGöçmeniBirBey 59 dakika önce

    param olsa alacağım helikopter

    Profil resmi
    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Doğukan Kaya SLNAU +80 MilesTeg +62 tedirginyaya +49 Xloud +43 justmark +42 E_Y_B_H_P_T +40 osos11 +40 cumur +40 haktan24 +39 killnOd +35 zero fear +30 Selamahali +29 TncyKrmn +29 Lexco +28 Jowiyaga +28 Darklord Sauron +27 emrekaradag +27 Yokizm. +26 mtanhu +25 Rockies +24 kyazmaci468 +24 CoreXXX +24 silistreli +24 thoonchai +23 DreamSs +23
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    158 Kişi Okuyor (52 Üye, 106 Misafir) 35 Masaüstü 123 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    957 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung Galaxy S25, Samsung ve
    5 etiket daha Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S25 Plus Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler Telefon
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı353b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford tourneo custom otomatik vites yorumları kaput nasıl açılır zoretanin saç döker mi reel olmayan sayılar autocad kesikli çizgi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF F15 -FX507VV-LP242W
    ASUS TUF F15 -FX507VV-LP242W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum