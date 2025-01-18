Samsung Galaxy S25 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı

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Tam Boyutta Gör Paylaşılan Galaxy S25 teknik özellikler sayfasında dikkat çekici bir detay yok. Samsung'un 2025 amiral gemisi akıllı telefon tanıtımında görmeyi beklediğimiz şeyler. Galaxy S25'te 6.2 inç, Galaxy S25 Plus'ta 6.7 ​​inç ve Galaxy S25 Ultra'da 6.9 inç ekran olacak. Üç telefonun da ekranı 120 Hz'e kadar yenileme hızı ve 2.600 nit tepe parlaklık sunacak. Ayrıca Galaxy için Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacaklar.

Galaxy S25 tanıtım videosu sızdırıldı: İşte kilit özellikler 22 sa. önce eklendi

16GB RAM, belirli pazarlara özel olabilir

İlginç olarak, Galaxy S25 Ultra’nın 16GB RAM ile geleceği söylenirken teknik özellik sayfasında 1TB model 12 GB RAM ile eşleşmiş olarak gözüküyor. 16GB RAM’li modelin belirli pazarlara özel sunulabileceği söylentisi var.

Pil kapasiteleri beklendiği gibi; Galaxy S25’te 4.000mAh, Galaxy S25+’ta 4.900mAh, Galaxy S25 Ultra'da 5.000mAh batarya olacak. S25 Ultra ve S25 Plus daha yüksek hızda (45W) şarjı desteklerken, Galaxy S25, 25W şarjı destekleyecek.

Samsung Galaxy S25 özellikleri (beklenen)

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Ekran : 6.2 inç, FHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x

: 6.2 inç, FHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x İşlemci : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite Bellek ve depolama : 12GB RAM + 128GB

: 12GB RAM + 128GB Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto) Ön kamera : 12MP f/2.2

: 12MP f/2.2 Batarya : 4000 mAh, 25W şarj

: 4000 mAh, 25W şarj Bağlanabilirlik : Bluetooth 5.3, WiFi 6E

: Bluetooth 5.3, WiFi 6E Yazılım : One UI 7, Android 15

: One UI 7, Android 15 Boyut ve ağırlık: 70.5 x 146.9 x 7.2mm, 162 g

Samsung Galaxy S25 Plus özellikleri (beklenen)

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Ekran : 6.7 inç, WQHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x

: 6.7 inç, WQHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x İşlemci : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite Bellek ve depolama : 12GB RAM + 256GB

: 12GB RAM + 256GB Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto) Ön kamera : 12MP f/2.2

: 12MP f/2.2 Batarya : 4900 mAh, 45W şarj

: 4900 mAh, 45W şarj Bağlanabilirlik : Bluetooth 5.3, WiFi 6E

: Bluetooth 5.3, WiFi 6E Yazılım : One UI 7, Android 15

: One UI 7, Android 15 Boyut ve ağırlık: 75.8 x 158.4 x 7.3mm, 190 g

Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri (beklenen)

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Ekran : 6.9 inç, WQHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x

: 6.9 inç, WQHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x İşlemci : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite Bellek ve depolama: 12GB RAM + 1TB

12GB RAM + 1TB Arka kamera: 200MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/1.9 (ultra geniş) + 50MP / 10MP (telefoto)

200MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/1.9 (ultra geniş) + 50MP / 10MP (telefoto) Ön kamera: 12MP f/2.2

12MP f/2.2 Batarya : 5000 mAh, 45W şarj

: 5000 mAh, 45W şarj Bağlanabilirlik : Bluetooth 5.3, WiFi 6E

: Bluetooth 5.3, WiFi 6E Yazılım : One UI 7, Android 15

: One UI 7, Android 15 Boyut ve ağırlık: 77.6 x 162.8 x 8.2mm, 218 g

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Samsung Galaxy S25 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı