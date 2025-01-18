Samsung Galaxy S25 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı

- 16GB RAM, belirli pazarlara özel olabilir
- Samsung Galaxy S25 özellikleri (beklenen)
- Samsung Galaxy S25 Plus özellikleri (beklenen)
- Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri (beklenen)
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16GB RAM, belirli pazarlara özel olabilir
İlginç olarak, Galaxy S25 Ultra’nın 16GB RAM ile geleceği söylenirken teknik özellik sayfasında 1TB model 12 GB RAM ile eşleşmiş olarak gözüküyor. 16GB RAM’li modelin belirli pazarlara özel sunulabileceği söylentisi var.
Pil kapasiteleri beklendiği gibi; Galaxy S25’te 4.000mAh, Galaxy S25+’ta 4.900mAh, Galaxy S25 Ultra'da 5.000mAh batarya olacak. S25 Ultra ve S25 Plus daha yüksek hızda (45W) şarjı desteklerken, Galaxy S25, 25W şarjı destekleyecek.
Samsung Galaxy S25 özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.2 inç, FHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- Bellek ve depolama: 12GB RAM + 128GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto)
- Ön kamera: 12MP f/2.2
- Batarya: 4000 mAh, 25W şarj
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 6E
- Yazılım: One UI 7, Android 15
- Boyut ve ağırlık: 70.5 x 146.9 x 7.2mm, 162 g
Samsung Galaxy S25 Plus özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.7 inç, WQHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- Bellek ve depolama: 12GB RAM + 256GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto)
- Ön kamera: 12MP f/2.2
- Batarya: 4900 mAh, 45W şarj
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 6E
- Yazılım: One UI 7, Android 15
- Boyut ve ağırlık: 75.8 x 158.4 x 7.3mm, 190 g
Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.9 inç, WQHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- Bellek ve depolama: 12GB RAM + 1TB
- Arka kamera: 200MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/1.9 (ultra geniş) + 50MP / 10MP (telefoto)
- Ön kamera: 12MP f/2.2
- Batarya: 5000 mAh, 45W şarj
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 6E
- Yazılım: One UI 7, Android 15
- Boyut ve ağırlık: 77.6 x 162.8 x 8.2mm, 218 g
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