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    A101 marketlerde Webasto dizel ısıtıcı satılacak

    23 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Webasto taşınabilir dizel ısıtıcısı, Zeblaze markasının GTS3 akıllı saati ve Erba çekme karavan modeli yer alıyor. 
    23 Ocak A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 marketler zincirinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, akıllı saatlerden çevre birimlerine, çekme karavanlardan ortam ısıtıcılara ve elektrikli mopedlere kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    23 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri

    23 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Webasto taşınabilir dizel ısıtıcısı yer alıyor. 5KW olan ısıtıcı 4 farklı ısı modunda çalıştırılabiliyor. 4 litre yakıt alabilen cihaz yüksek irtifa kiti ile birlikte geliyor. LED ekran ve uzaktan kumandası olan ısıtıcısının akıllı fan kontrol sistemi bulunuyor. Buz çözme özelliği de olan ısıtıcı 5499TL fiyat etiketi ile satılacak. 

    Diğer taraftan Bluetooth arama ve sağlık takibi yapabilen Zeblaze markasının GTS3 akıllı saati 1499TL iken Erba Karavan markasına ait 4 metre uzunluğundaki çekme karavan da 299000TL fiyat etiketi ile satılacak. 

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