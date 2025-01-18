A101 marketlerde Webasto dizel ısıtıcı satılacak

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Tam Boyutta Gör Haftaya A101 marketler zincirinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, akıllı saatlerden çevre birimlerine, çekme karavanlardan ortam ısıtıcılara ve elektrikli mopedlere kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

23 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri

23 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Webasto taşınabilir dizel ısıtıcısı yer alıyor. 5KW olan ısıtıcı 4 farklı ısı modunda çalıştırılabiliyor. 4 litre yakıt alabilen cihaz yüksek irtifa kiti ile birlikte geliyor. LED ekran ve uzaktan kumandası olan ısıtıcısının akıllı fan kontrol sistemi bulunuyor. Buz çözme özelliği de olan ısıtıcı 5499TL fiyat etiketi ile satılacak.

16 Ocak A101 Ekstra kataloğunda neler var? 15 sa. önce eklendi

Diğer taraftan Bluetooth arama ve sağlık takibi yapabilen Zeblaze markasının GTS3 akıllı saati 1499TL iken Erba Karavan markasına ait 4 metre uzunluğundaki çekme karavan da 299000TL fiyat etiketi ile satılacak.

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